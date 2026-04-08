ETV Bharat / state

ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో అతిపెద్ద ఎయిర్​పోర్టు - కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు

ఎయిర్‌పోర్టులపై వస్తున్న అన్ని డిమాండ్లను పరిశీలిస్తున్నామన్న కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు - ఫీజబులిటి ఉన్న చోట ఎయిర్‌పోర్టులు నిర్మించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వెల్లడి - ఆదిలాబాద్‌లో పెద్ద ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మించాలని కేంద్రం భావిస్తోందన్న కేంద్రమంత్రి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 8:42 PM IST

|

Updated : April 8, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Civil Aviation Minister Rammohan Naidu on Airports : మామునూరు ఎయిర్​పోర్టుకు మరో మూడు నెలల్లో శంకుస్థాపన చేయాలని భావిస్తున్నట్లుగా కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో ఎయిర్‌పోర్టులపై వస్తున్న అన్ని డిమాండ్లను పరిశీలిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఫీజబులిటి ఉన్న చోట ఎయిర్‌పోర్టులు నిర్మించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు. అలాగే ఆదిలాబాద్‌, కొత్తగూడెం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రతిపాదనలను కూడా పరిశీలిస్తున్నామన్నారు.

ఆదిలాబాద్​లో పెద్ద ఎయిర్​పోర్టు నిర్మాణం : ఆదిలాబాద్‌లో సైనిక, పౌరుల అవసరాలకు అనుగుణంగా పెద్ద ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మించాలని కేంద్రం భావిస్తోందని రామ్మోహన్‌ నాయుడు తెలిపారు. ఇక్కడ సైన్యానికి శిక్షణతో పాటు సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ అవసరాల కోసం వాడాలని రక్షణశాఖ మంత్రి చెప్పినట్లు గుర్తుచేశారు. ఈనెల 17న ఆదిలాబాద్‌ భూముల పరిశీలనకు అధికారులు వెళ్తారని, రక్షణశాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేశాక తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని రామ్మోహన్ నాయుడు వివరించారు. ఇక్కడ రక్షణశాఖకు చెందిన 360 ఎకరాల భూమి ఉందని, రాష్ట్రప్రభుత్వం 450 ఎకరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.

"ఎంతోకాలం నుంచి కేవలం ఒక ఎయిర్​స్ట్రిప్​గా ఉండిపోయిన వరంగల్​లోని మామునూరు ఎయిర్​పోర్టు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించి భూమిని అప్పగించింది. ఎయిర్​పోర్ట్​ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున నిర్ణయం తీసుకుని ఒక మంచి ఎయిర్​పోర్టును నిర్మించాలని అడుగులు వేస్తున్నాం. మరో మూడు నెలల్లో దానికి శంకుస్థాపన చేసే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నాం. గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతమైన ఆదిలాబాద్​లో నూతనంగా ఎయిర్​పోర్టు ఏర్పాటు చేయాలనేది చిరకాలంగా ఉన్న డిమాండ్. ఆదిలాబాద్​లో పెద్ద ఎయిర్​పోర్టును నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. విమానాశ్రయాలపై వస్తున్న అన్ని డిమాండ్లను పరిశీలిస్తున్నాం. ఫీజబులిటి ఉన్న చోట ఎయిర్‌పోర్టులు నిర్మించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం."- రామ్మోహన్​ నాయుడు, కేంద్రమంత్రి

క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వెళ్లాలని నిర్ణయం : భూసేకరణకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదని ఆదిలాబాద్​ నేతలు చెపుతున్నారన్నారు. విమానాశ్రయానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని అనుకూలతలు ఆదిలాబాద్​లో ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అంతర్గాం వద్ద ఎయిర్‌పోర్టు ప్రతిపాదనను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించిందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు వెల్లడించారు.

ఆదిలాబాద్​, నాగార్జునసాగర్​లలో ఎయిర్​పోర్టులు - మామునూరు విమానాశ్రయం ప్రారంభం అప్పుడే!

మామునూరు విమానాశ్రయం పనులు ప్రారంభించండి - రామ్మోహన్​ నాయుడుకి రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి

TAGGED:

NEW AIRPORTS IN TELANGANA
తెలంగాణ ఎయిర్​పోర్టులపై రామ్మోహన్
RAMMOHAN NAIDU ON NEW AIRPORTS
RAMMOHAN NAIDU ON MAMNOOR AIRPORT
RAMMOHAN NAIDU ON NEW AIRPORTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.