ఆదిలాబాద్, నాగార్జునసాగర్లలో ఎయిర్పోర్టులు - మామునూరు విమానాశ్రయం ప్రారంభం అప్పుడే!
ఉడాన్ 2.0 ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాలకు విస్తృత ప్రయోజనం - ఆదిలాబాద్ ఎయిర్స్ట్రిప్ను ఎయిర్పోర్టుగా మార్చేందుకు అవకాశం - అంతర్ మంత్రిత్వశాఖల సంప్రదింపుల దశలో మామునూరు - వెల్లడించిన రామ్మోహన్ నాయుడు
Published : March 29, 2026 at 12:54 PM IST
Union Minister Rammohan on New Airports In TG : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర కేబినెట్ గతవారం ఆమోదించిన ఉడాన్ 2.0 ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు విస్తృత ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయని కేంద్ర పౌర విమానయానశాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ పథకం కింద ఇప్పటికే ఉన్న ఎయిర్స్ట్రిప్లను ఎయిర్పోర్టులుగా అభివృద్ధి చేసే వీలున్నందున తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నాగార్జునసాగర్లలో కొత్త విమానాశ్రయాలు నిర్మించేందుకు వీలుకలుగుతుందని చెప్పారు. కర్నూలు, కడప ఎయిర్పోర్టుల నుంచి దిల్లీ, ఇతర నగరాలకు విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించేందుకు ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. దిల్లీ సమీపంలోని నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆయన శనివారం రాత్రి తన నివాసంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోవు విమానాశ్రయాలకు సంబంధించి పలు వివరాలు తెలిపారు.
ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు సంబంధించి : ప్రస్తుతం కేంద్ర రక్షణశాఖ ఆధీనంలో ఉన్న ఆదిలాబాద్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఎయిర్స్ట్రిప్ను తాము స్వాధీనం చేసుకోబోమని రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు. మిగిలిన భూమిని సేకరించి అందులో ఎయిర్పోర్ట్ను నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు. బేగంపేట ఎయిర్పోర్టు రన్వే కింద ట్రాఫిక్ టన్నెల్నకు అనుమతివ్వడానికి తమకు అభ్యంతరం లేదని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. అందుకు అవసరమైనటువంటి ఖర్చును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తే తాము అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఉడాన్ 2.0 ద్వారా కేటాయించిన రూ.28 వేల కోట్లలో రూ.12 వేల కోట్లు 100 ఎయిర్పోర్టుల అభివృద్ధికి వినియోగిస్తామని రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు. 200 హెలిపోర్టుల నిర్మాణానికి రూ.3,500 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నామని వెల్లడించారు. మరో రూ.10వేల కోట్లు వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ కింద విమానయాన సంస్థలకు ఇవ్వనున్నట్లుగా తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోగాపురం కొత్త విమానాశ్రయం, విజయవాడలో విస్తరించిన విమానాశ్రయం రెండూ జూన్కల్లా అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన వివరించారు.
జూన్లో మామునూరు శంకుస్థాపనకు ఏర్పాట్లు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ సమీపంలోని మామునూరు విమానాశ్రయ దస్త్రం ప్రస్తుతం అంతర్మంత్రిత్వశాఖల సంప్రదింపుల దశలో ఉంది. ఈ ఎయిర్పోర్టులో భాగస్వామ్యం ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతోంది. కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించే ఎయిర్పోర్టుల్లో అలాంటి సంప్రదాయం లేదు. జూన్ నెెలలో దీనికి శంకుస్థాపన చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. కొత్తగూడెం, బసంత్నగర్ ఎయిర్పోర్టులకు సంబంధించి క్రితంసారి చూపించిన స్థలం అనుకూలంగా లేదని చెప్పాం. వాటి స్థానంలో మరో స్థలం చూపుతామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. దేశంలో విమానాల తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటుపై ఎంబ్రాయిర్ అనే సంస్థ రెండు మూడునెలల్లో నిర్ణయం తీసుకోనుంది. 2028 చివరినాటికి దేశంలో తయారుచేసిన తొలి విమానాన్ని బయటికి తీసుకురావాలన్నది ఆ సంస్థ ఉద్దేశమని రామ్మోహన్నాయుడు వెల్లడించారు.
ఎయిర్ పోర్ట్ అభివృద్ధికి గ్రీన్సిగ్నల్ : ఓరుగల్లు నగరంలో మామునూరు ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన విషయం విదితమే. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి 150 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మరో విమానాశ్రయం ఉండకూడదని గతంలో జీఎంఆర్ సంస్థతో ఒప్పందం ఉంది. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు జీఎంఆర్ సంస్థతో ప్రత్యేకంగా చర్చలు జరిపారు. ఈ విషయం తర్వాత మామునూరుకు జీఎంఆర్ సంస్థ అంగీకారం తెలిపింది. నిర్మాణ పనులను చేపట్టాలని ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఆదేశించారు.
అభివృద్దికి దోహదం : విమానాశ్రయం ఏర్పాటు అంశం ఒక్కో దశ దాటుతూ పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఓరుగల్లు రింగు రోడ్డు ప్రాజెక్టుల విషయంలో కదలిక వచ్చింది. ఉత్తర తెలంగాణలో పెద్ద నగరంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో విమాన ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయితే రవాణా రంగం మరింత అభివృద్ధి సాధించటానికి దోహదం చేస్తుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. శివారు ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు పెరగటం, పలు మార్గాల్లో వ్యాపార సంస్థలు విస్తరించటం లాంటివాటి ద్వారా ప్రత్యక్ష్యంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడనున్నాయి. దీంతో వాణిజ్యపరంగా వరంగల్ వృద్ధి చెందుతుందనే అభిప్రాయం స్థానికుల నుంచి వ్యక్తమవుతుంది.
