మారిన నగరవాసుల అభిరుచి - వారాంతంలో ఆహ్లాదం, ఆరోగ్యం వైపు అడుగులు
ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా నగర ప్రజల అలవాట్లు - ఆహ్లాదం వైపు అడుగులు వేస్తున్న ఉద్యోగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 7:28 PM IST
Rajamahendravaram City People Weekend Plans: నేటి కాలంలో పని ఒత్తిడి, తీరికలేని జీవనశైలి కారణంగా ప్రతి ఒక్కరు సతమతమవుతున్నారు. వివిధ కారణాల వల్ల ప్రశాంతతను కోల్పోతున్నారు. దీంతో అందులోంచి బయట పడేందుకు వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో కొందరు వారాంతాలను తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా మార్చుకుంటున్నారు.
ఒకప్పుడు వారాంతమంటే విశ్రాంతి తీసుకునే రోజు ఉండేది. లేకపోతే మహా అయితే సినిమాలకు కుటుంబంతో లేదా మిత్రులతో వెళ్లేవారు. మరికొద్దిమంది గోదావరి ఒడ్డున కూర్చుని నది, ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేవారు. క్రమక్రమంగా కాలం పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది. మరిప్పుడో అడుగడుగునా యువత, మధ్యవయస్కులు వారాంతం రాగానే వారి లక్ష్యం ఆహ్లాదాన్ని అన్వేషించడమే. ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా వారి అలవాట్లను మార్చుకుంటున్నారు. ఆదివారం వస్తే కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు కొత్త అందాలకు అన్వేషిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు బడ్జెట్ చూసుకునే ప్రజలు ఇప్పుడంతా ఆహ్లాదం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు.
ఆహ్లాదం వైపు అడుగులు: ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా నగరంలో పలు వాణిజ్య, పర్యాటక ప్రాంతాలను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. విలాసవంతమైన హోటళ్లతోపాటు పాత రుచులనే కొత్తగా పరిచయం చేస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున బిర్యానీ వంటివాటిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ఏవీఏ రోడ్డు, జేఎన్రోడ్డు, కంబాలచెరువు తదితర ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లలో పబ్ కల్చర్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
ట్రెండ్కు అనుగుణంగా: వారాంతాల్లో షాపింగ్కు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. దానికి తగ్గట్లుగా నగరంలో 20కిపైగా మాల్స్ ఉండగా అందులో కొన్నిచోట్ల పిల్లలకు ప్లేజోన్లు సైతం ఏర్పాటు చేశారు. వారాంతాల్లో మాత్రమే ఏర్పాటయ్యే మార్కెట్లూ ఉన్నాయి. రూఫ్టాప్ కెఫేలు, రివర్ వ్యూ రెస్టారెంట్లకు నగరంలో కొదవలేదు. ప్రధానంగా దానవాయిపేట, ఏవీఏ రోడ్డు, తిలక్రోడ్డు, జేఎన్రోడ్డు, ప్రకాశంనగర్ తదితర ప్రాంతాలలో కాఫీ, టీ కెఫేల్లో అందమైన అలంకరణలను చేసి సెల్ఫీ హబ్లుగా వీటిని మారుస్తున్నారు.
పర్యటకానికి మన్యం అనుకూలం: నగరం నుంచి మన్యం ప్రాంతానికి వారాంతాల్లో సుమారు 5-8 వేల మంది వెళ్తున్నారని అంచనా. మంచు సోయగాలు, ప్రకృతి అందాలు, జలపాతాలను వీక్షించేందుకు పోటీపడుతున్నారు. పర్యటకానికి అనుకూలంగా ఉండే రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి ప్రాంతాలకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెళ్లి అక్కడే వంటలు చేసుకుని తింటున్నారు.
గోదారి తీరానికి నగరవాసులు: రాజమహేంద్రవరం అంటేనే గోదావరి నదీ ఒడ్డున కూర్చొంటే ఆ కిక్కే వేరు. కోటిలింగాల ఘాట్ నుంచి సరస్వతీ ఘాట్ వరకూ వారాంతాలలో వేలసంఖ్యలో నగరవాసులు ఇక్కడకు వచ్చి సేదతీరుతారు. ఘాట్ల వద్ద నిత్యం ఫొటో షూట్లు, రీల్స్ తీస్తున్న యువతే ప్రధానంగా ఎక్కువగా కనిపిస్తారు.
ఆరోగ్యంపై దృష్టి: సమయాభావం కారణంగా మిగతా రోజుల్లో వ్యాయామం కసరత్తులు చేయలేని వారు వారాంతాల్లో మాత్రం దృష్టి పెడుతున్నారు. సాయంత్రపు సమయాల్లో గోదావరి హారతి, సబ్రహ్మణ్యమైదానంలో ఓపెన్ థియేటర్లో సినిమాలు, ఆనం కళాకేంద్రంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
