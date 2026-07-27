ఏఐతో నగరాల్లో వరద ముప్పునకు చెక్ - 'సిటీ ఫ్లడ్ ఎలర్ట్' సిద్ధం
ముప్పును ముందుగా పసిగట్టే 'సిటీ ఫ్లడ్ ఎలర్ట్' - ప్రత్యేక వ్యవస్థను రూపొందించిన ఆర్టీజీఎస్ - విజయవాడలో మొదట అమలు, త్వరలో మిగతా చోట్ల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:30 AM IST
"City Flood Alert" System In State : ప్రతి ఏడాది వర్షాకాలంలో నగరాలను ముంచెత్తుతున్న వరదలపై ముందస్తు అప్రమత్తత కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యాధునిక సాంకేతికతతో "సిటీ ఫ్లడ్ ఎలర్ట్" వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (ఆర్టీజీఎస్) అభివృద్ధి చేసిన ఈ వ్యవస్థ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), ఉపగ్రహ చిత్రాలు, ప్రెడిక్టివ్ ఎనలిటిక్స్, హైడ్రోలాజికల్ మోడలింగ్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను సమన్వయం చేసి వరద ముప్పును ముందుగానే గుర్తిస్తుంది.
రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థతో పాటు ఐఐటీ గాంధీనగర్ నిపుణుల సహకారంతో రూపొందించిన ఈ వ్యవస్థ, అధికారులకు ముందస్తు హెచ్చరికలు పంపిస్తూ నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టేందుకు దోహదం చేయనుంది. హరియాణాలోని గుర్గావ్లో "ఫ్లడ్ అస్త్ర" పేరుతో విజయవంతంగా అమలైన నమూనాను ఆధారంగా తీసుకుని దీన్ని రూపొందించారు. తొలి దశలో విజయవాడలో అమలు చేసి, అనంతరం విశాఖపట్నం, గుంటూరు, కాకినాడ, ఒంగోలు, కర్నూలు, కడప, నెల్లూరు తదితర నగరాలకు విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
డిజిటల్ మ్యాపింగ్తో కచ్చితమైన హెచ్చరికలు : సిటీ ఫ్లడ్ ఎలర్ట్ వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన అంశం హై రిజల్యూషన్ డిజిటల్ ఎలివేషన్ మోడల్ (డీఈఎమ్). ఉపగ్రహ చిత్రాల ఆధారంగా విజయవాడలో గత 30 ఏళ్లుగా నమోదైన వర్షపాతం, వరదల తీవ్రత, నీటి ప్రవాహం, ముంపు ప్రాంతాల సమాచారాన్ని డిజిటలీకరించారు. నగరంలోని ప్రతి డివిజన్ స్థాయిలో ఎక్కడ ఎక్కువ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, ఎక్కడ నీరు నిలిచిపోవచ్చు, ఏ ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పు అధికంగా ఉంటుంది వంటి అంశాలను విశ్లేషించి ప్రత్యేక మ్యాపింగ్ చేపట్టారు.
వరద ముప్పు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను "హాట్స్పాట్లు"గా గుర్తించడం ఈ వ్యవస్థ ప్రత్యేకత. ఈ సమాచారం ఆధారంగా అధికారులు ముందుగానే అవసరమైన సిబ్బంది, యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేయడంతో పాటు డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పట్టణాల్లో వరదల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఆరు గంటల ముందే వరద అంచనా : రెండేళ్ల క్రితం విజయవాడను అతలాకుతలం చేసిన బుడమేరు వరదల వంటి పరిస్థితులను ఇకపై సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడనుంది. విజయవాడకు సంభవించే ఆకస్మిక వరదలను ఆరు గంటల ముందుగానే గుర్తించే సామర్థ్యం ఈ వ్యవస్థకు ఉంది. అంతేకాకుండా నగరంలో కురిసే వర్షాలపై రెండు రోజుల ముందే అంచనాలు అందిస్తుంది. బుడమేరు నుంచి వచ్చే వరద ప్రవాహాన్ని ఏఐ ఆధారంగా విశ్లేషించి, ఆ సమాచారం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థకు స్వయంచాలకంగా చేరేలా అనుసంధానం చేశారు.
అదే సమయంలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ, జిల్లా యంత్రాంగం, డివిజన్ స్థాయి అధికారుల మొబైల్ ఫోన్లకు కూడా ఆటోమేటిక్గా వరద హెచ్చరికలు చేరుతాయి. దీంతో ప్రమాద ప్రాంతాల్లో ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయడం, నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో తక్షణ చర్యలు చేపట్టడం, సహాయక బృందాలను వేగంగా రంగంలోకి దించడం సాధ్యమవుతుంది. డిజిటల్ సాంకేతికతను వినియోగించి నగరాలను వరదల నుంచి రక్షించే దిశగా "సిటీ ఫ్లడ్ ఎలర్ట్" వ్యవస్థ కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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