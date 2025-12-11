ఓటేసేందుకు జనం సొంతూరు బాట - కిక్కిరిసిన బస్సు సర్వీసులు
రాజధాని నుంచి గ్రామాలకు ఓటర్ల పయనం - పలు మార్గాల్లో బస్సులన్నీ కిటకిట - ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డు వద్ద బస్సుల కోసం వేచి చూస్తున్న ప్రయాణికులు
Published : December 11, 2025 at 7:28 AM IST|
Updated : December 11, 2025 at 7:44 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన రమేశ్ కుటుంబంతో హైదరాబాద్ నగరానికి వలస వచ్చి ఓ అపార్ట్మెంటులో వాచ్మేన్గా పని చేస్తున్నారు. స్వగ్రామంలోనే వారికి రేషన్ కార్డు, ఓటు హక్కు ఉంది. పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకుని బుధవారం గ్రామానికి వెళ్లారు. రమేశ్ మాదిరిగానే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు వేల మంది పల్లెవాసులు హైదరాబాద్ నగరం నుంచి తరలి వెళ్లడంతో బస్సుల్లో బుధవారం ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరిగింది. దీంతో పలు మార్గాల్లో సర్వీసులు పెంచినట్లుగా ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు.
పంచాయతీ సర్పంచులుగా పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు ఊరి నుంచి నగరాలకు వలస వెళ్లిన ఓటర్లను రప్పించేందుకు ప్రయాణ ఖర్చులు, ఇతర నజరానాలు ఇచ్చి మరీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటములకు ప్రతి ఓటు కీలకం కావడంతో హైదరాబాద్కు వలస వెళ్లిన వారిని స్వగ్రామాలకు రప్పించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఐదేళ్లకు ఓసారి జరిగే ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలుపొందాలని అభ్యర్థులు ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు.
ఇదీ పరిస్థితి : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి నివసిస్తున్నప్పటికీ అత్యధికుల శాశ్వత చిరునామా మాత్రం గ్రామాల్లోనే ఉంటోంది. 18 ఏళ్లు దాటిన విద్యార్థులు కూడా ఉన్నత విద్య కోసం భాగ్యనగరానికి వస్తున్నారు. వేల సంఖ్యలో ఉండే వీరిలో గ్రామాల్లో చిరునామా ఉన్న వారే అధికం కావడం గమనార్హం. పల్లెల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు రావడంతో వీరంతా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు గ్రామాల బాట పట్టారు. సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాచలం, వరంగల్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్, కొడంగల్, సంగారెడ్డి ప్రాంతాల బస్సులకు రద్దీ ఎక్కువగా ఉందని, డిమాండ్ ఆధారంగా అదనపు బస్సులు నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు వివరించారు. బుధవారం ఒక్కరోజే దాదాపు లక్ష మంది వరకు ఓటర్లు పల్లెలకు ప్రయాణం చేసినట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు.
తేలనున్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 834 పంచాయతీలు, 27 వేల 628 వార్డులకు పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు నేడు జరగనుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. వీలైతే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా నేడే నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. సుమారు లక్ష మంది సిబ్బంది పోలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొంటారని, వెబ్కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్ఈసీ రాణి కుముదిని వెల్లడించారు.
ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం : ఎన్నికల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ తెలిపారు. సుమారు లక్ష మందికి పైగా సిబ్బంది పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు విధుల్లో ఉన్నారు. 3,591మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 93 వేల 905 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది, 2 వేల 489 మంది మైక్రో అబ్జర్వర్లు రంగంలోకి దిగారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 461 కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కోసం 45 వేల 86 బ్యాలెట్ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. నామినేషన్లు దాఖలు కాని పంచాయితీలు, వార్డులకు సంబంధించి జిల్లా యంత్రాగం నుంచి నివేదిక తెప్పించుకొని.. మూడు విడతల ఎన్నికలు పూర్తయ్యాక నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొదటిసారి బ్యాలెట్ పత్రంలో నోటా పొందుపరిచారు.
