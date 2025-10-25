ETV Bharat / state

విల్లాలకు అప్​గ్రేడ్ అవుతున్న నగరవాసులు - విభిన్న థీమ్​లతో నివాస సముదాయాలు

శివార్లలో విభిన్న థీమ్‌లతో నిర్మాణాలు - ఆధునిక జీవనశైలికి దర్పణం పడుతున్న ప్రాజెక్టులు - విల్లాల్లో అధికంగా ట్రిప్లెక్స్​లు ఉంటున్న వైనం - ఉత్తర హైదరాబాద్‌లో కొంపల్లి, గౌడవెల్లి, మేడ్చల్, దుండిగల్‌ చుట్టుపక్కల విల్లాలు

Hyderabad Real Estate Trends
Hyderabad Real Estate Trends
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 4:35 PM IST

Hyderabad Real Estate Trends : హైదరాబాద్​ నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇక్కడ ఆకాశహర్మ్యాలే కాదు విల్లా ప్రాజెక్టులు సైతం అత్యధికంగా పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఫ్లాట్‌ అయినా, విల్లా అయినా ఐటీ కారిడార్‌కు సమీపంలో అధిక డిమాండ్‌ ఉండటంతో ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయని బిల్డర్లు చెబుతున్నారు. నగరానికి తూర్పు, ఉత్తరం, దక్షిణం వైపు విల్లాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వృత్తి, ఉద్యోగం, కుటుంబ అవసరాలు, బడ్జెట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని రూ.కోటి నుంచి రూ.25 కోట్ల వరకు వీటి ధరలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. నగరవాసులు బహుళ అంతస్తుల నివాసాల నుంచి విల్లాలకు అప్​గ్రేడ్ అవుతున్నారు.

పిల్లల చదువులు, ఉద్యోగ కారణాలరీత్యా నగరంలో అపార్ట్​మెంట్లలోని ప్లాట్లలో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఆ అవసరాలు తీరడం వల్ల పచ్చదనం నడుమ, ప్రశాంత వాతావరణంలో సొంతింట్లో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో విల్లాల వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కాలనీల్లో వ్యక్తిగత నివాసాల్లో ఉన్నవారు సైతం సకల సౌకర్యాలతో శివార్లలో నిర్మిస్తున్న గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీ విల్లా ప్రాజెక్టులకు తరలుతున్నారు. జీవన ప్రమాణాలు పెరగడంతో ఇంటిని అప్‌గ్రేడ్‌ చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​ నగర శివార్లలో నూతనంగా నిర్మించిన విల్లాలు (EENADU)

150-1000 చ.గజాల విస్తీర్ణంలో : ఇటీవల నిర్మిస్తున్న విల్లాల్లో అధికంగా ట్రిప్లెక్స్‌లు ఉంటున్నాయి. గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో కిచెన్, పెద్దల పడక గది ఉంటే.. మొదటి అంతస్తులో పిల్లలు, పెద్దల కోసం పడక బెడ్​ రూంలు, రెండో అంతస్తులో హోంథియేటర్, అభిరుచులు, గెస్ట్​ల కోసం గదులను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. 150 చదరపు గజాల నుంచి 1000 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. ఎక్కువ స్థలం ఉంటే ఇంటి ముందు గార్డెన్, వెనక బ్యాక్‌యార్డ్‌ లాంటి సదుపాయాలను సమకూర్చుకుంటున్నారు.

పాశ్చాత్య దేశాల్లో విల్లాల తరహాలో : విల్లాల నిర్మాణంలో కొంతమంది బిల్డర్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. విదేశాల్లో మాదిరి విభిన్న థీమ్‌లతో నివాస సముదాయాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. చుట్టూ అటవీ వాతావరణంతో (ఫారెస్ట్‌ థీమ్‌) కడుతున్న ఇళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సిటీ నలువైపుల వందకు పైగా విల్లా ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో ఉంటే ఇలా కడుతున్నవి సుమారు 10 వరకు ఉంటాయని బిల్డర్లు చెబుతున్నారు.

ఎక్కడెక్కడ కడుతున్నారంటే :

  • సాధారణంగా నగరం మధ్యలో విల్లాలను ఊహించలేం. కానీ గుట్టల బేగంపేట, జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రాంతంలో విలాసవంతమైన విల్లా ప్రాజెక్టులు చేపట్టారు. 4500 చ.అ నుంచి 10 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇవన్నీ 4, 5 పడకగదుల ట్రిప్లెక్స్‌లు.
  • తూర్పు హైదరాబాద్‌ నగరంలో అందుబాటు ధరల్లో విల్లాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఘట్‌కేసర్, రాంపల్లి, బ్రాహ్మణపల్లి, కొర్రేముల, హయత్‌నగర్, తట్టి అన్నారం, బండ్లగూడ, ఇబ్రహీంపట్నం, ఆదిభట్ల, రావిర్యాల వరకు పెద్ద సంఖ్యలో విల్లాలను నిర్మిస్తున్నారు.
  • దక్షిణ హైదరాబాద్‌లో ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరువలో ఇటీవల పలు ప్రాజెక్టులు మొదలయ్యాయి. జీవో 111 పరిధికి బయట వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్, సాతంరాయి, తుక్కుగూడ, శంషాబాద్, మహేశ్వరం, మన్సాన్‌పల్లి, కొత్తూరు వరకు విల్లాలు విస్తరించాయి.
  • ఉత్తర హైదరాబాద్‌లో కొంపల్లి, గౌడవెల్లి, మేడ్చల్, దుండిగల్‌ చుట్టుపక్కల అధికంగా విల్లాలను నిర్మిస్తున్నారు.
  • పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లో బాచుపల్లి, బౌరంపేట, బీరంగూడ, గోపన్‌పల్లి, కొల్లూరు, వెలిమల, మంచిరేవుల, నల్లగండ్ల, ఉస్మాన్‌నగర్, పటాన్‌చెరు, ఇస్నాపూర్‌ ప్రాంతాల్లో విల్లా ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి.

హైదరాబాద్​ మైక్రో మార్కెట్లలో నివాసాలు - పెరుగుతున్న ధరలు

వాటికి సమీపంలో మీకు స్థలాలు ఉన్నాయా? - భవిష్యత్తులో మీరే 'రియల్​ కింగ్'​లు

