బండి భగీరథ్‌ కేసులో బండి సంజయ్‌పై దుష్ప్రచారం ఆపండి : సిటీ సివిల్ కోర్టు

బండి భగీరథ్‌ కేసులో బండి సంజయ్‌పై దుష్ప్రచారం ఆపాలని ఆదేశాలు - తన పేరు వాడిన వీడియోలు తొలగించాలన్న బండి సంజయ్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ - పత్రిక క్లిప్పింగ్‌లు, డిజిటల్ కంటెంట్​ తొలగించాలని ఆదేశాలు

HC on Bandi Bhageerath Petition
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 8:53 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 9:00 PM IST

City Civil Court Big Relief To Bandi Sanjay : కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్‌కు హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టులో ఊరట లభించింది. బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఒక కేసు వ్యవహారంలో తనపై జరుగుతున్న రాజకీయ దుష్ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవాలంటూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై న్యాయస్థానం తీర్పు వెల్లడించింది. ఈ వివాదంలో కేంద్ర మంత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రసారం చేసిన అభ్యంతరకర కంటెంట్‌ను తక్షణమే తొలగించాలంటూ కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

బండి సంజయ్​పై దుష్ప్రచారం ఆపండి : పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫోక్సోకేసు వ్యవహారంలో భవిష్యత్తులో ఎక్కడా తన పేరును వాడకుండా నిలువరించాలని బండి సంజయ్ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా సాగుతున్న ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవాలని, ఇప్పటివరకు తన పేరుతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో సర్క్యులేట్ అవుతున్న వివాదాస్పద వీడియోలను, డిజిటల్ కంటెంట్‌ను తొలగించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఆయన తన పిటిషన్‌ ద్వారా కోర్టును కోరారు. బండి సంజయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను విచారించిన హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టు అదేశాలు జారీ చేసింది. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఆపాలని కోర్టు ఆదేశించింది. బండి సంజయ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వీడియోలు, పత్రిక క్లిప్పింగులు, డిజిటల్ కంటెంట్, వాల్ పోస్టర్లు ఈ నెల 26లోపు తొలగించాలని అదేశాలు ఇచ్చింది.

బాలిక వివరాలు సోషల్‌ మీడియాలో ప్రసారంపై కేసు : మరోవైపు బండి భగీరథ్‌ కేసులో బాలిక వివరాలు సోషల్‌ మీడియాలో ప్రసారంపై కేసు నమోదైంది. మేడ్చల్ జిల్లా బాలల సంక్షేమ కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సోషల్‌ మీడియాలో బాలిక ఫొటోలు, వీడియోలు, తల్లిదండ్రుల వివరాల ప్రసారంపై కేసు నమోదైంది. ఈ మేరకు పేట్‌బషీరాబాద్‌ పోలీసులు బాధితురాలి ఫోటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేసిన సోషల్‌ మీడియా నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు చేశారు.

