ఇంటి నుంచి కేసు నమోదు చేసే అవకాశం - ఫోన్​ కాల్​తో ఇంటి వద్దకే పోలీస్​ అధికారి

పోలీస్​స్టేషన్​కు వెళ్లకుండానే ఫిర్యాదు చేసుకొనే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన రాష్ట్ర పోలీస్​శాఖ - ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పోలీసులే బాధితుల ఇంటికి వెళ్లి కేసు నమోదు - బాధితుల గౌరవానికి భంగం కలిగించకుండా పోలీస్ సేవలు

New FIR Rule In Telangana
New FIR Rule In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
New FIR Rule In Telangana : బాలికలు, మహిళలు చదువుకోవడానికి పాఠశాలకు, కార్యాలయాలకు వెళ్లే సందర్భాల్లో ఆకతాయిల నుంచి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇలాంటి సందర్భాలలో వారిలో వారే బాధపడుతూ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పలేక, ఏం చేయాలో తెలియక ఎందరో వనితలు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉంటున్నారు. ఇలాంటి వారికి అండగా నిలిచేందుకు పోలీస్​ శాఖ ముందడుగు వేసింది. కొన్ని ప్రత్యేక నేరాల్లో బాధితులు పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లకుండానే ఫిర్యాదు చేసుకొనే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

ఇలాంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పోలీసులే బాధితుల ఇంటికి వెళ్లి కేసు నమోదు చేయాలని రాష్ట్ర పోలీస్​ శాఖ నిర్ణయించింది. తీవ్రమైన నేరం బారిన పడినప్పుడు బాధితులు మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీస్​ శాఖ ఈ సౌలభ్యాన్ని కల్పించబోతోంది. ఈ విధానం అమలుకు సీఐడీ ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానం (ఎస్​వోపీ) రూపొందించింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్​ స్టేషన్​లు, స్టేషన్​ హౌస్​ ఆఫీసర్​ (ఎస్​హెచ్​వో)లు ఈఎస్​వోపీని అనుసరించాలని సీఐడీ చీఫ్​ చారుసిన్హా ఆదేశించారు.

పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు : నేరం జరిగినట్లు సమాచారం అందిన వెంటనే స్పందించి జీరో ఎఫ్​​ఐఆర్​ సహా ఏ రూపంలోనైనా కేసు నమోదు చేయాలని భారతీయ నాగరిక్​ సురక్షా సంహిత (బీఎన్​ఎస్​ఎస్​) నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బాధితుల గౌరవానికి, హక్కులకు భంగం కలిగించకుండా పోలీస్ సేవలందించడమే లక్ష్యంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు సీఐడీ ప్రకటించింది. బాధితులు పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేయాలని నిర్ణయించడం దేశంలోనే తొలిసారి కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఫోన్​ కాల్​తో ఇంటివద్దకే పోలీస్​ అధికారి : కొన్ని ప్రత్యేక నేరాలు జరిగిన సమయంలో బాధితులు ఫోన్​ చేసి సమాచారం ఇస్తే పోలీసులే వారి వద్దకు వెళతారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించి కేసుకు సంబంధించిన విరాలను పోలీస్​స్టేషన్​కు పంపించి ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేయిస్తారు. ఆ ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీని బాధితులకు అందజేస్తారు. అక్కడికక్కడే సాక్ష్యాల సేకరిస్తారు. దీనితో పాటు బాధితుల వాంగ్మూలం నమోదు వంటివి చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఈ కేసుల్లో ఎస్​వోపీ అమలు చేస్తారు :

  • మహిళలు, పిల్లలపై జరిగే నేరాలు
  • శారీరక దాడులు
  • పోక్సో చట్టం కేసులు
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ నిరోధక చట్టం కేసులు
  • బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం
  • ర్యాగింగ్ నిరోధక చట్టం
  • ఆస్తి సంబంధ వివాదాల్లో బాధితులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు

సి-మిత్ర ద్వారా ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సాంకేతిక విప్లవంతో పాటే సైబర్ నేరాలు కూడా రోజుకో రూపంతో ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఓవైపు ఓటీపీ మోసాలు, మరోవైపు డిజిటల్ అరెస్టులతో పాటు ఇన్వెస్ట్​మెంట్, ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్ వంటివి తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ బాధితులకు అండగా నిలిచేందుకు హైదరాబాద్​ పోలీస్​ ముందడు వేసింది. బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లే శ్రమలేకుండా త్వరితగతిన న్యాయం అందించేందుకు దేశంలోనే తొలిసారిగా విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. సి-మిత్ర ద్వారా ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు అయ్యే వరకూ అంతా ఇంటి నుంచే పూర్తి చేసే చర్యలను ప్రారంభించింది.

గత సంవత్సరం రూ.251 కోట్ల కాజేసిన నేరగాళ్లు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సైబర్​ నేరాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. నేరగాళ్లు నిత్యం బాధితుల నుంచి రూ. కోట్లలో సొమ్ము కాజేస్తున్నారు. కేవలం హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలోనే గత సంవత్సరం రూ.251 కోట్లు కొట్టేశారు. వీటిలో ట్రేడింగ్, ఇన్వెస్ట్​మెంట్​, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్​ వంటి కేసుల్లోనే అత్యధిక మోసాలు జరిగాయి. అయితే సైబర్​నేర బాధితుల సౌలభ్యం కోసం హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్​ను ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్​ బషీర్​బాగ్​లోని సీపీఎస్​ కార్యాలయంలో సి-మిత్రను హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్​ ప్రారంభించారు. బాధితులు పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం సి-మిత్ర ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

