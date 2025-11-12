పట్టణవాసులకు సూపర్ యాప్ - 'సిటిజన్ బడ్డీ'తో ఏ సమస్యకైనా చెక్!
పట్టణ ప్రజల సౌకర్యార్థం సిటిజన్ బడ్డీ యాప్ - తీసుకొచ్చి ఆరేళ్లు అయినా ఎవరికి దృష్టికి రాని యాప్ - ప్రచారంపై దృష్టి పెట్టని అధికారులు
Published : November 12, 2025 at 2:50 PM IST
Citizen Buddy App for Urban People : పట్టణాల్లోని ప్రజలు ఉరుకుల పరుగుల జీవితాలు గడుపుతారు. వీధిలో వాటర్ ట్యాప్ విరిగిపోయినా, రోడ్లు సరిగా లేకపోయినా, వీధి దీపాలు వెలగపోయినా, డ్రైనేజీ సమస్య ఉన్నా ఎవరికి వెళ్లి చెప్పుకోవాలో తెలియక, బిజీబిజీ జీవితంలో అలానే సైలెంట్గా ఉండిపోతారు. అయితే ఇక్కడ పట్టణ వాసులు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా తమ ఇంట్లోనో, ఆఫీసులోనూ ఉంటూ తమ కాలనీ సమస్యను పరిష్కరించుకునే అవకాశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది. అదే సిటిజన్ బడ్డీ యాప్.
అయితే ఇది రెండేళ్లో, మూడేళ్ల క్రితమే చేసి యాప్ కాదు. ఆరేళ్ల క్రితమే ప్రత్యేకంగా పట్టణవాసుల సౌకర్యార్థం సిటిజన్ బడ్డీ యాప్ను రూపొందించారు. ఈ యాప్ ద్వారా సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ చాలా మందికి ఇదొకటి ఉందనే విషయం తెలియదు. అయితే మున్సిపాలిటీ అధికారులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేయకపోవడం, కనీసం వార్డుల ముఖ్య కూడళ్ల ప్రాంతాల్లో గోడ రాతనైనా రాయించకపోవడంతో యాప్ను ప్రవేశపెట్టిన లక్ష్యం నీరు గారుతోంది.
అన్ని రకాల సమస్యలపై ఫిర్యాదు :
- మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఏ వార్డులోనైనా తాగునీటి సరఫరా సక్రమంగా జరగకపోతే, పైపులైన్ల లీకేజీలు, రహదారులు, మురుగు కాల్వలు, మరమ్మతుకు నోచుకొని కల్వర్టులు, వీధి దీపాలు, ఆక్రమణలు, అక్రమ నిర్మాణాలు వంటి సమస్యలపై ఫొటోలతో సహా అప్లోడ్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- వీటితో పాటు మున్సిపాలిటీలోని రెవెన్యూ, ఇంజినీరింగ్, పారిశుద్ధ్యం, పట్టణ ప్రణాళిక, అడ్మినిస్ట్రేషన్, మెప్మా విభాగాలతో పాటు వార్డుల వారీగా అధికారులు, సిబ్బంది ఫోన్ నంబర్లు ఇందులో ఉంటాయి.
- యాప్లో సమస్య నమోదు చేసిన వెంటనే సంబంధిత విభాగాల సిబ్బంది నిర్ధిష్ట వ్యవధిలో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.
యాప్పై లోపించిన ప్రచారం :
సిటిజన్ బడ్డీ యాప్ అమలు కోసం ప్రతి పురపాలక కార్యాలయంలో ఒక అధికారి, సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయాలి. అయితే ఈ నిబంధన మాత్రం ఎక్కడా అమలు అవ్వడం లేదు. పైగా ఇందులో ప్రచారం లోపం కూడా ఉంది. పట్టణ పౌరులు తీసుకొచ్చిన ఫిర్యాదులను నమోదు చేయాలి. వాటిని సంబంధిత విభాగం అధికారికి చేరవేయాలి. సమస్యపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పౌర సేవ కేంద్రానికి రావడానికి వీల్లేని ప్రజలకు ఫోన్ నంబరు అందుబాటులో ఉంచేవారు.
అసలు చెప్పాలంటే భూపాలపల్లి పురపాలక సంఘంలో పౌరసేవ కేంద్రం గది ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. నియమించిన ఆపరేటర్ను మాత్రం కార్యాలయంలో ఇతర కార్యకలాపాలకు వినియోగించుకుంటున్నారు. ఫలితంగా ఇక్కడ పౌర సేవ కేంద్రంలో సేవలు అందడం లేదని పలువురు పుర ప్రజలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇక సిటిజన్ బడ్డీ యాప్పై తడి పొడి చెత్త, ప్లాస్టిక్ కవర్ల నియంత్రణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని శానిటేషన్ అధికారి తెలిపారు.
సిటిజన్ బడ్డీ భూపాలపల్లి యాప్ : ఉదాహరణకు భూపాలపల్లి పట్టణవాసులైతే భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీ అనే పేరుతో ఉన్న యాప్ను ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలోని అన్ని పురపాలక సంఘాల పేరుతో ఈ యాప్ అందుబాటులో ఉంది.
కొత్త 'Aadhaar' యాప్ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్లోడ్ చేసుకోండిలా!
రైతుల కోసం ప్రత్యేకమైన యాప్లు - వర్షం పడితే ముందే హెచ్చరిస్తాయి, నష్టం రాకుండా చూస్తాయి