భోగాపురం విమానాశ్రయ భద్రతా బాధ్యతలు చేపట్టిన CISF
విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సీఐఎస్ఎఫ్ భద్రతా బాధ్యతలు అధికారికంగా చేపట్టింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:30 PM IST
CISF Officially Taken Charge of Bhogapuram Airport Security: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సీఐఎస్ఎఫ్ భద్రతా బాధ్యతలు అధికారికంగా చేపట్టింది. విమానాశ్రయంలో సురక్షిత, భద్రమైన, ప్రయాణికులకు అనుకూల వాతావరణం కల్పించడమే లక్ష్యమని సీఐఎస్ఎఫ్ డీఐజీ డాక్టర్ ఎంజి. రాఘవేంద్ర కుమార్ తెలిపారు. విమానయాన భద్రతలో సీఐఎస్ఎఫ్కు ఉన్న విస్తృత అనుభవంతో అత్యున్నత భద్రతా ప్రమాణాలను అమలు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జీవీఐఏఎల్ యాజమాన్యం, విమానయాన సంస్థలు, ఇతర భాగస్వామ్య సంస్థలతో సమన్వయంతో పనిచేసి విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలను సురక్షితంగా, సజావుగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. భద్రతతో పాటు ప్రయాణికుల సౌకర్యానికి సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తామన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను సైతం భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఇదిలా ఉండగా మరో వైపు భోగాపురంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలపై విమానయాన సంస్థలు ఒక్కొక్కటిగా తమ షెడ్యూళ్లను విడుదల చేస్తున్నాయి. ఈ నెల 16 అర్ధరాత్రి నుంచి విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ సేవలు రద్దు కానుండగా అక్కడి నుంచి సేవలందించే విమానాలన్నీ భోగాపురం నుంచి వెళ్లనున్నాయి. ఇండిగో సంస్థ తొలుత తమ సర్వీసులను ప్రారంభించనుంది. ఈ నెల 17న హైదరాబాద్, దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్కతా, తిరుపతికి రానూపోనూ 31 సర్వీసులు నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది.
బయలుదేరే సర్వీసుల వివరాలిలా ఉన్నాయి
భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్: ఈ నెల 17న ఉదయం 8.55, 10.40 గంటలకు, మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు, సాయంత్రం 4.25 గంటలు, రాత్రి 7.20, 8.40, 9.20 గంటలకు బయలుదేరనున్నాయి.
భోగాపురం నుంచి దిల్లీ: ఉదయం 8.20 గంటలు, రాత్రి 10.45 గంటలకు
భోగాపురం నుంచి బెంగళూరు: మధ్యాహ్నం 2.55 గంటలు, రాత్రి 9.10 గంటలకు
భోగాపురం నుంచి చెన్నై: మధ్యాహ్నం 12.15 గంటలు, సాయంత్రం 6.35 గంటలకు
భోగాపురం నుంచి కోల్కతా: రాత్రి 7.50 గంటలకు
భోగాపురం నుంచి ముంబయి : మధ్యాహ్నం 3.05 గంటలకు
భోగాపురం నుంచి తిరుపతి: మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు విమానాలు ప్రారంభమవుతాయని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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