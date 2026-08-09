రేషన్ వ్యవస్థలో మరింత పారదర్శకతే లక్ష్యం - ట్యాంపర్ ప్రూఫ్గా కొత్త రేషన్ కార్డులు
సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఆగస్ట్ 15న రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమం - అదే సమయంలోనే మిగిలిన 32 జిల్లా కేంద్రాల్లో పంపిణీ - జిల్లాల వారీగా కలెక్టర్లకు బాధ్యతలు
Published : August 9, 2026 at 10:41 AM IST
Smart Ration Cards in Telangana : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచీ రేషన్ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఇప్పటికే పలు మార్పులు చేసింది. దాంట్లో భాగంగానే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల్ని పంచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమయ్యింది. వీటిని స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 15న పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రింటింగ్ పూర్తయిన కార్డులను ఇప్పటికే ఆయా జిల్లాలకు పంపించింది.
రేషన్ వ్యవస్థలో మరింత పారదర్శకతను పెంచేలా ట్యాంపర్ ప్రూఫ్గా ఉండేందుకు ఈ కార్డులను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి సంబంధించి సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఆ సమయంలోనే మిగిలిన 32 జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. 16.32 లక్షల కొత్త రేషన్ కార్డులను మంజూరు చేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం శనివారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
3.42 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఆహార భద్రత : ఇప్పటికే పంచిన కొత్త రేషన్ కార్డులతో కలుపుకుని తెలంగాణ మొత్తంగా 1.05 కోట్లకు రేషన్కార్డుల సంఖ్య చేరుకుంది. ప్రస్తుతం 3.24 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆహార భద్రతను పొందుతున్నారని ఆ ప్రకటనలో ప్రభుత్వం వివరించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్డు కలిగిన వారికి ప్రతి నెల ప్రభుత్వం సుమారు 2.16 లక్షల టన్నుల సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
జిల్లాల్లో బాధ్యత కలెక్టర్లకు : స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ప్రణాళిక, సమన్వయం, అమలు బాధ్యతలను ప్రభుత్వం ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లకు అప్పగించింది. రెవెన్యూ, పోలీస్ శాఖ, పౌర సరఫరాలతో పాటు ఇతర సంబంధిత శాఖలతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని సజావుగా నిర్వహించాలని సూచించింది. జిల్లాల వారీగా లబ్ధిదారుల జాబితాలను ఖరారు చేసి పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న లామినేటెడ్ కార్డులను సురక్షితంగా, సకాలంలో పంపిణీ కేంద్రాలకు చేరేలా చూడాలని నిర్దేశించింది. ఈ పంపిణీకి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో స్థానిక సంస్థల ప్రజా ప్రతినిధులందరు కార్యక్రమంలో భాగస్వాములను చేయాలని సూచించింది.
సమస్యల పరిష్కారానికి గ్రీవెన్స్ సెల్ : స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను తీసుకోవడానికి వచ్చే వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. పంపిణీ ప్రక్రియలో లబ్ధిదారులకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ సెల్ను ఏర్పాటు చేయాలి. పంపిణీ పురోగతిని ప్రతిరోజూ పరిశీలించి వాటికి సంబంధించిన వివరాలను పౌర సరఫరాల కమిషనర్కు నివేదించాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశించింది. జిల్లాల్లో కార్డుల పంపిణీ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు సీనియర్ అధికారులను నోడల్ అధికారులుగా నియమించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు కలెకర్లకు సర్క్యులర్ జారీ చేశారు.
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