రోజుల వ్యవధిలోనే ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ - పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై SIPC సమీక్ష
CII Summit Agreements Proposals Were Discussed in SIPC Meeting: సచివాలయంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ ఎస్ఐపీసీ సమావేశంలో వివిధ ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:26 AM IST
విశాఖలో భాగస్వామ్య సదస్సులో ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు చేసుకున్న సంస్థలు రోజుల వ్యవధిలోనే ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించాయి. కియా, అదానీ, సెయింట్ గోబైన్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు నిర్ణీత సమయంలో ప్రాజెక్టుల నెలకొల్పేందుకు చర్యలు చేపట్టాయి. వీటికి సంబంధించి భూముల కేటాయింపు, ప్రోత్సాహకాల అంశాలపై ఎస్ఐపీసీ సమావేశంలో చర్చించారు.
సచివాలయంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ ఎస్ఐపీసీ సమావేశంలో వివిధ ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు. విశాఖలో ఈ నెల 12, 13తేదీల్లో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో పలు సంస్థలు కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందాలపై సమావేశంలో చర్చించారు. వివిధ ప్రాజెక్టుల పెట్టుబడులు, భూముల కేటాయింపు, ప్రోత్సాహకాల అంశాలను అధికారులు పరిశీలించారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో కియా ఇండియా రెండో కార్ల తయారీ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది.
టైలర్మేడ్ విధానంలో ప్రోత్సాహకాలు : 19 వేల కోట్లతో 330 ఎకరాల్లో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టనుంది. 12 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. ప్రస్తుతం పెనుకొండ ప్లాంటులో ఏటా 4 లక్షల 30వేల కార్లు తయారు చేస్తున్నారు. కొత్త ప్లాంటుతో అదనంగా మరో 2 లక్షల కార్ల ఉత్పత్తి సాధ్యం కానుంది. ప్రోత్సాహకాలను టైలర్మేడ్ విధానంలో చెల్లించాలని సంస్థ కోరింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 13 వేల 667 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రతిపాదించింది. 765 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. 2032 నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురంలో 18 వందల కోట్లతో ఫ్లోటెడ్ గ్లాస్ తయారీ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు సెయింట్ గోబైన్ ప్రతిపాదించింది. రోజుకు 12 టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో చేపట్టనున్న ప్రాజెక్టుతో 500 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. 2029 అక్టోబరు నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. టైలర్మేడ్ ప్రోత్సాహకాలు కోరింది. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఏటీసీ టైర్స్ ప్లాంటు విస్తరణకు వెయ్యి 47.47 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది.
2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి : 97.11 ఎకరాల్లో చేపట్టే విస్తరణతో 350 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. 2029 మార్చి నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలని ప్రతిపాదించింది. చిత్తూరు జిల్లా తేనెబండలో ఈస్ట్మన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్లోబల్ క్లాతింగ్ స్మార్ట్ గార్మెంట్ తయారీ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేయనుంది. తొలి దశ నిర్మాణ పనులను 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రత్యక్షంగా 3వేల 103 మందికి, పరోక్షంగా 15 వందల మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలంలో ఆర్వీఏఎస్ రీజెన్ సంస్థ 66.50 కోట్లతో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేయనుంది.
నంద్యాల జిల్లా బేతంచర్లలో జెంటారి రెన్యూవబుల్స్ ఇండియా క్యాస్టర్ వన్ సంస్థ 17 వందల 22 కోట్లతో 210 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయనుంది. గతంలో ఎకోరన్ ఎనర్జీ ఇండియాకు కేటాయించిన ఈ ప్రాజెక్టును తాజాగా జెంటారి సంస్థకు బదిలీ చేశారు. దీనివల్ల 400 మందికి ఉపాధి కలగనుంది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా లేపాక్షి మండలంలో ఫ్లయింగ్ వెడ్జ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీస్ 347.81 కోట్లతో రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగంలో ప్రాజెక్టు చేపట్టనుంది. పరిశోధన, అభివృద్ధి, తయారీ, పరీక్షలతో పాటు మానవరహిత విమానాలు, మానవరహిత యుద్ధ విమానాల నిర్వహణ, మరమ్మతుల కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనుంది.
212 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్లో హిరా ఎలక్ట్రోస్మెల్టర్ 347 కోట్లతో మ్యాంగనీస్, ఐరన్ సింటర్ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేయనుంది. 427 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాలెంలో నూతూరి క్రీమ్స్ 228.57 కోట్లతో ఐస్క్రీమ్ తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 252 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
60 కోట్ల పెట్టుబడి : పర్యాటక రంగంలోనూ పలు సంస్థలు పెట్టుబడులకు ముందుకొచ్చాయి. చీరాలలో అకోర్ గ్రూప్-నోవాటెల్ బ్రాండ్తో ఫోర్స్టార్ హోటల్ ఏర్పాటుకు శ్రీ భ్రమర టౌన్షిప్ 264.10 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. తద్వారా 990 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. ఏపీ టూరిజం పాలసీ కింద ప్రోత్సాహకాలు కోరింది. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో హయత్ సెలెక్ట్ బ్రాండ్తో ఫోర్స్టార్ హోటల్ ఏర్పాటుకు ఏఎస్జీ ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ 125 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రతిపాదించింది. 800 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ బ్రాండ్తో ఫోర్స్టార్ హోటల్ ఏర్పాటుకు భోగాపురం గ్రాండ్ హోటల్స్ 60 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. 420 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది.
విశాఖ జిల్లా గుర్రంపాలెంలో అవంతి వేర్హౌసింగ్ సర్వీసెస్ 142 కోట్లతో ఇండస్ట్రియల్, లాజిస్టిక్ హబ్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 800 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఇలా తయారీ, రక్షణ, ఇంధనం, పర్యాటకం, ఆహార పరిశ్రమలు సహా వివిధ రంగాల్లో సంస్థలు పెట్టుబడులకు ప్రతిపాదనలు అందించాయి. ఆయా ప్రాజెక్టుల అమలు, ఉపాధి కల్పనకు సంబంధించిన అంశాలపై పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ సమావేశంలో చర్చించారు.
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