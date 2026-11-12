సాగర తీరాన పెట్టుబడుల పండుగ - ప్రారంభమైన సీఐఐ సదస్సు
Visakhapatnam CII Partnership Summit Begins: సాగర తీరాన పెట్టుబడుల పండుగ మొదలైంది. 12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యంగా ఎంఓయూలు చేసుకోనున్నారు. సదస్సుకు ముఖ్యఅతిథిగా కేంద్రమంత్రి పీయూష్గోయల్ వచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 12:41 PM IST
విశాఖలో సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యింది. కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్తోపాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్, ఐటీశాఖ మంత్రి లోకేశ్ సదస్సును ప్రారంభించారు. వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున సదస్సుకు హాజరయ్యారు.
ప్రత్యేక మ్యాప్: సాగర తీరాన పెట్టుబడుల పండుగ మొదలైంది. 12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యంగా ఎంఓయూలు చేసుకోనున్నారు. సదస్సుకు ముఖ్యఅతిథిగా కేంద్రమంత్రి పీయూష్గోయల్ వచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ గోయల్కు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం గోయల్తోపాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్, ఐటీశాఖ మంత్రి లోకేశ్ సదస్సు జరుగుతున్న ప్రాంగణమంతా కలియతిరిగారు. సదస్సులో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ స్టాళ్లను పరిశీలించారు. ఏర్పాట్లను కేంద్ర మంత్రి గోయల్ మెచ్చుకున్నారు. పెట్టబడిదారులకు రాష్ట్రంలోని అనుకూలతలు, ఉన్న సౌకర్యాలను వివరించేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.
మ్యాప్ను గోయల్కు చూపించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివిధ జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఏర్పాటైన పరిశ్రమలు, గతంలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల్లో ఎంతమేర గ్రౌండ్ అయ్యాయనే వివరాలను అంకెలతో సహా వివరించారు. అనంతరం ఏపీ పెవిలియన్, ఎంఎస్ఎంఈ పెవిలియన్లను ప్రముఖులు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ స్క్రీన్లపై రాష్ట్రంలో పంటల సాగు, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలను కేంద్ర మంత్రికి మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. వివిధ రంగాల్లో ఏపీ ప్రగతి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్, సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ల అభివృద్ధి తదితర అంశాలను చంద్రబాబు మ్యాప్ ద్వారా వివరించారు.
అరకు కాఫీ అదరహో : ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయంగా ప్రాముఖ్యం పొందిన అరకు కాఫీని నేతలు ఆస్వాదించారు. అరకు కాఫీ టేస్ట్ అదరహో అని కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ మెచ్చుకున్నారు. పక్కనే ఉన్న పవన్కల్యాణ్, లోకేశ్ కూడా అరకు కాఫీ తయారీ వివరాలను గోయల్కు వివరించారు. ఆ పక్కనే ఉన్న నేతన్నల కలంకారీ ప్రదర్శనను సందర్శించిన నేతలు కుంచె చేతపట్టి రంగులద్దారు. కళాకారులతో మాట్లాడి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతకుముందు థింసా, తప్పెటగుళ్లు, గరగ నృత్యాలు, డప్పు కళాకారుల ప్రదర్శనలు అతిథులను ఆకట్టుకున్నాయి. కళాకారుల వద్దకు వెళ్లి వారితో ఫొటోలు దిగిన చంద్రబాబు, పవన్, పీయూష్ గోయల్ ఆ తర్వాత డోలు వాయించారు. అనంతరం ప్రాంగణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులను కూడా అభినందించారు.
విశాఖ సీఐఐ సదస్సు వేదికగా పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు మంత్రి నారా లోకేశ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్కు హాజరైన పవన్ కల్యాణ్తో మంత్రి లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొస్తున్న సంస్థలు, ఇన్వెస్టర్ల వివరాలను పవన్కు వివరించారు. పెట్టుబడుల రాక కోసం లోకేశ్ చేస్తున్న చొరవను పవన్ కల్యాణ్ ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులోనూ ఇదే ఒరవడిని కొనసాగించాలని ఆకాంక్షించారు.
మూడో జేఐఎస్సీ సమావేశం - సింగపూర్ ప్రతినిధులతో లోకేశ్ భేటీ
వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు వరుస భేటీలు - పెట్టుబడులపై కీలక చర్చలు