విశాఖ వేదికగా పెట్టుబడుల జాతర - రూ.11 లక్షల కోట్లకుపైగా ఒప్పందాలు!
CII Summit in Visakhapatnam: విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో పెట్టుబడుల జాతర ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. 160కి పైగా సంస్థలు రాష్ట్రంలో రూ.11 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అవగాహనా ఒప్పందం చేసుకోబోతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 12:07 PM IST
విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో పెట్టుబడుల జాతర ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. 160కి పైగా సంస్థలు రాష్ట్రంలో రూ.11 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అవగాహనా ఒప్పందం చేసుకోబోతున్నాయి. రెండున్నర లక్షల మందికి, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. రేపు ప్రారంభమయ్య సదస్సు కోసం సాయంత్రమే విశాఖకు సీఎం చేరుకోనున్నారు. వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతో ముందస్తు సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.
ఈనెల 12,13 తేదీల్లో విశాఖ వేదికగా జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ఏర్పాట్లు తుది దశకు చేరాయి. ప్రధాన వేదికతో పాటు, ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి సదస్సుకు హాజరయ్యే పెట్టుబడిదారులతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సదస్సుకు 18 దేశాల మంత్రులు, 40 మంది అంతర్జాతీయ వక్తలు, 58 దేశాల నుంచి 3,800 మంది ప్రతినిధులు హాజరవుతారు.
ఏటా భాగస్వామ్య సదస్సు ద్వారా ఏపీ సత్తాను ప్రపంచానికి చాటిచెప్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం. ఈసారి ముందునుంచే విస్తృత కసరత్తు చేసింది. జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు మధ్య దేశవిదేశాల్లో 11 రోడ్షోలు నిర్వహించింది. 127 కంపెనీల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపింది. 15 జీ2జీ, 17 రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించింది. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అమరావతి, అనంతపురం, తిరుపతిల్లో ప్రాంతీయ భాగస్వామ్య సదస్సులూ చేపట్టింది. వాటిలో 195 సంస్థలు రూ.85,561 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. వీటిలో రూ.5,714 కోట్ల విలువైన 68 ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వ వేగం వల్లే పారిశ్రామికాభివృద్ధి జెట్స్పీడ్లో దూసుకెళ్తోందని ప్రభుత్వం చెప్తోంది.
“ఇండియానే కాదు.. వరల్డ్ ఓవర్ అసలు మా క్లియరెన్స్లు ఎలా ఉన్నాయంటే? కెనడా చెందిన ఓ కంపెనీ వాళ్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మేం ఇంత త్వరగా ప్రాజెక్టు క్లియరెన్స్ చేసినందుకు. మాకు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ క్లియరెన్స్ చేయాలంటే 3 నుంచి 4 ఏళ్లు పడుతుందన్నారు. 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నాం. దానికి తగ్గట్టుగా ఎంతో వర్క్ చేస్తున్నాం. ప్రతి వారం నాకు స్టేటస్ రిపోర్టు వస్తుంది” – భరత్, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి
ప్రధాన ఆకర్షణగా లోకేశ్ లైవ్ పాడ్కాస్ట్: ఇక సదస్సులో పెట్టుబడుల ఆకర్షణతో పాటు భవిష్యత్తు ఆర్థిక వ్యవస్థకు దిశానిర్దేశం చేసేలా అడ్వాన్స్డ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్, రోబోటిక్స్, అంతరిక్ష రంగం, కృత్రిమ మేధ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై చర్చలు జరగనున్నాయి. వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో భారత ఇంధన రంగ భవిష్యత్తుపై ప్రత్యేక చర్చ ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో, జర్నలిస్టు పాల్కీ శర్మ ముఖాముఖి, 'యంగ్ ఆంధ్ర-థ్రైవింగ్ ఆంధ్ర' పేరుతో మంత్రి లోకేశ్ లైవ్ పాడ్కాస్ట్ ప్రధాన ఆకర్షణ కానున్నాయి. ఈ సదస్సు గతేడాదిని మించి విజయవంతం అవుతుందనే విశ్వాసం వ్యక్తం అవుతోంది.
భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు: పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో చంద్రబాబు ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా ఈసారి మరింత కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. 2024 జూన్ నుంచి 2026 అక్టోబరు వరకూ వివిధ సంస్థలతో 22 లక్షల 60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి, 714 ఒప్పందాలను ప్రభుత్వం కుదుర్చుకుంది. వీటిలో 526 ప్రాజెక్టులకు భూ కేటాయింపులు పూర్తయ్యాయి. అందులో 303 ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ పనులకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మరో 5 లక్షల 40 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన 188 ప్రాజెక్టులు, ప్రభుత్వ అనుమతుల దశలో ఉన్నాయి. పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ప్రభుత్వ విజయాలు క్షేత్రస్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయనే అభిప్రాయం ఉంది. సదస్సు కోసం విశాఖ నగరంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు విదేశీ ప్రతినిధుల కోసం ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లు ఏర్పాటు చేశారు.
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