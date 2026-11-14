ప్రభుత్వాలు, పారిశ్రామిక భాగస్వాములతో సీఐఐ కలిసి పనిచేస్తుంది : సుచిత్ర ఎల్ల
CII Designate President Suchitra Ella : కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు, పారిశ్రామిక భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేసేందుకు భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య (CII) కట్టుబడి ఉందని సీఐఐ ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ సుచిత్ర ఎల్ల అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:26 AM IST
కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు, పారిశ్రామిక భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేసేందుకు భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య (CII) కట్టుబడి ఉందని సీఐఐ ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ సుచిత్ర ఎల్ల అన్నారు. విశాఖపట్నంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ముగింపు సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ, ‘‘ప్రపంచ ఆర్థికవ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న అవకాశాలు, సవాళ్లపై ఈ సదస్సు విభిన్న దృక్పథాలను ఒకచోట చేర్చిందని నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ చర్చలను సముచిత ఫలితాలుగా మార్చడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి.
వాణిజ్యం, పెట్టుబడుల భాగస్వామ్యాలను మరింతగా పెంచుకోవడంతో పాటు మరింత మార్కెట్ అందుబాటు, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే ఆర్థికవ్యవస్థను నిర్మించడం, సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడం, పారిశ్రామిక పోటీతత్వాన్ని పెంచడం అవసరం. కృత్రిమ మేధ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, అధునాతన తయారీ పరిష్కారాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారాల నిర్వహణ విధానాన్ని మారుస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశీయ మార్కెట్, వ్యాపార వాతావరణాన్ని మెరుగుపరచడంపై భారతదేశం ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది.
ఇక్కడ సమావేశమైన అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలపై భారతదేశంతో తమ అనుబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తాం. చర్చలను పెట్టుబడులు, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, సాంకేతిక పురోగతిని పంచుకోవడంలో ఎంత సమర్థంగా ముందుకు తీసుకెళ్తామనే దానిపైనే విజయాల కొలమానం ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతీయ పరిశ్రమలకు ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సాహం ఎంతో విలువైనదిగా భావిస్తున్నాను’’ అని సుచిత్ర ఎల్ల తెలిపారు.
దేశ విదేశాల నుంచి పెట్టుబడిదారులు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకొచ్చారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడి వనరులు, అవకాశాలు, ప్రభుత్వ విధానాలపై ఆసక్తి చూపారు. ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ప్రతిపాదనలను వీలైనంత త్వరగా ఆచరణలోకి తీసుకురావడం ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. విశాఖపట్నంలో గురు, శుక్రవారాల్లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రూ.9,02,484 కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి 109 ఒప్పందాలు కుదిరాయి. వీటి ద్వారా 1.98 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
రూ.9,89,006 కోట్ల పెట్టుబడులు : ఈ సదస్సుకు సన్నాహకంగా విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అమరావతి, అనంతపురం, తిరుపతిలో నిర్వహించిన ఐదు ప్రాంతీయ సదస్సుల ద్వారా రూ.86,522 కోట్ల పెట్టుబడులపై వివిధ సంస్థలు 194 ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ప్రాంతీయ సదస్సులు, విశాఖ సదస్సు కలిపి మొత్తంగా 303 ఒప్పందాలు కుదిరాయి. తద్వారా రాష్ట్రానికి రూ.9,89,006 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. వీటి ద్వారా సుమారు 3.48 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు ఆయా సంస్థలు ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్నాయి. జేఎస్డబ్ల్యూ, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, గ్రీన్జెన్, ఎయిర్ ట్రంక్-జేసీకే ఇన్ఫ్రా, డిక్సన్ టెక్నాలజీస్, కాకినాడ సీపోర్ట్స్, పంచశీల్ రియాల్టీ సంస్థ, హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్, వారీ ఎనర్జీస్, స్మాక్స్ డిజిటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఏపీ స్పోర్ట్స్ విలేజ్, కెయిన్స్ టెక్నాలజీ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న వాటిలో ఉన్నాయి.
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