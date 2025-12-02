తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసు - సీల్డ్ కవర్లో హైకోర్టుకు సీఐడీ నివేదిక
పరకామణి చోరీ కేసు రాజీ వ్యవహారంపై సీల్డ్ కవర్లో హైకోర్టుకు నివేదిక - నిందితుడు రవికుమార్ ఆస్తులపై నివేదిక సమర్పించిన ఏసీబీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 9:46 PM IST
CID Submits Report to High Court in Sealed Cover: పరకామణి చోరీ కేసు రాజీ వ్యవహారం, రవికుమార్ ఆస్తులపై నివేదికలను సీఐడీ, ఏసీబీ అధికారులు సీల్డ్ కవర్లో హైకోర్టుకు సమర్పించారు. పరిశీలన నిమిత్తం నివేదికలను తమ ముందు ఉంచాలని రిజిస్ట్రార్ జ్యుడీషియల్కు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పరకామణి చోరీ కేసులో తదుపరి విచారణను హైకోర్టు శుక్రవారానికి వాయిదా వేసింది. నివేదికను అందజేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలన్న రవికుమార్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది కోర్టును అభ్యర్థించగా న్యాయమూర్తి తోసిపుచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల శ్రీవారి పరకామణి చోరీ కేసును రాజీ చేసిన వ్యవహారంపై సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ నేతృత్వంలో 35 రోజులపాటు విచారణ సాగింది.
టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్లు వైవీ సుబ్డారెడ్డి, కరుణాకరరెడ్డి, మాజీ ఇంఛార్జ్ ఈవో ధర్మారెడ్డి అప్పట్లో విధినిర్వహణలో ఉన్న ఉద్యోగులు, పోలీసులను అధికారులు ప్రశ్నించారు. 2023 ఏప్రిల్ 29న పరకామణి విధుల్లో రవికుమార్ అమెరికన్ డాలర్లను అపహరిస్తూ చిక్కాడు. అయితే తొలిసారి దొంగతనం చేశానంటూ రవికుమార్తో క్షమాపణ చెప్పించి ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం అప్పట్లో 14 కోట్ల 43 లక్షల విలువైన రవికుమార్ ఆస్తులను టీటీడీకి గిప్ట్ డీడ్గా ఇచ్చేలా చేశారు. 2023 జూన్ 19న ఆ మేరకు తీర్మానం చేయడం ఆ తర్వాత 3 నెలలకే కేసును రాజీ కుదర్చడం వెనుక ఉన్న మతలబుపై విచారణ జరిపిన సీఐడీ హైకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?: తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్ అనే వ్యక్తి ఓ మఠం తరఫున పని చేసేవాడు. ఏళ్ల తరబడి గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీని లెక్కించేవాడు. చాలాకాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2023 ఏప్రిల్ 29న విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ అందులో కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న అరల్లో దాచుకున్నాడు. అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా పట్టుబడ్డాడు. దీనిపై అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో రవికుమార్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
ఆరోజు అతడు 900 డాలర్లు అపహరించగా, అప్పట్లో వాటి విలువ రూ.72 వేలుగా (డాలర్ రూ.80 చొప్పున) తేల్చారు. అసలు దొరికింది 112 నోట్లని, రికార్డుల్లో 9 నోట్లే చూపించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇలా చాలాకాలంగా పరకామణిలో చేతివాటం చూపించి కాజేసిన సొమ్ముతో రవికుమార్ రూ.కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలున్నాయి. ఇది తెలుసుకున్న వైఎస్సార్సీపీలోని కొందరు పెద్దలు లోక్అదాలత్లో కేసును రాజీ చేయించి, అతడి ఆస్తులను కొట్టేసినట్లు చెబుతున్నారు.
'పరకామణి చోరీ' కేసులో భూమన విచారణ - ప్రశ్నలకు వింత సమాధానాలు
‘పరకామణి’ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం - 'కేసు రాజీ జరుగుతుంటే మీరేం చేశారు?'