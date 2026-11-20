ధరణి, భూభారతిల్లో సాంకేతిక లోపాలే ఆసరాగా మోసాలు - సోర్స్కొడ్లోకి చొరబాటుతో పోర్టల్ ఆపరేటర్ల దందాలు!
Cid Investigation On Dharani Bhu Bharati irregularities : ధరణి, భూభారతి పోర్టళ్లలో జరిగిన అవకతవకలపై సీఐడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ముఠాలు సోర్స్కోడ్లోకి చొరబడి అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం.
Published : November 20, 2026 at 9:33 AM IST
ధరణి, భూభారతి పోర్టళ్లలో లోపాలను ఆసరాగా చేసుకొని, భూముల అక్రమ మార్పిడికి పాల్పడిన ముఠాల కార్యకలాపాలపై సీఐడీ దర్యాప్తు చేస్తున్నకొద్దీ విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పోర్టల్లలోని సాంకేతిక లోపాలను ఆసరాగా చేసుకొని ఆయా ముఠాలు చేతివాటం ప్రదర్శించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది. పోర్టల్ల ఆపరేటర్లతోపాటు ప్రైవేటు వ్యక్తులను ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసిన సీఐడీ, వారి నుంచి వివరాలను సేకరిస్తోంది.
రెవెన్యూశాఖ ఉన్నతాధికారులతోపాటు ఈ దందా లోతుపాతుల్ని వెలికితీసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విచారణ బృందం (సెట్) సైతం సమగ్ర విచారణ జరుపుతోంది. పోర్టల్లో భూయాజమాన్య రికార్డు మార్పుల కోసం అప్లై చేసుకొని, పెండింగ్లో ఉన్నవాటిని గుర్తించడం ద్వారా దరఖాస్తుదారుల్ని ఈ ముఠాలు సంప్రదించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అనంతరం వారితో డీల్ చేసుకొని అక్రమంగా భూమార్పిడి చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.
సాంకేతిక లోపాలు ఆసరాగా చేసుకుని
ధరణి, భూభారతి పోర్టళ్లలో సాంకేతిక, సెక్యూరిటీ లోపాలను ఆసరాగా చేసుకొని సోర్స్ కోడ్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అనంతరం ప్రోగ్రాంలను తాత్కాలికంగా మార్చి అక్రమ మ్యుటేషన్ల ద్వారా భూముల యజమానుల పేర్లను మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు చెందిన పట్టాభూములతోపాటు ప్రభుత్వ, నిషేధిత భూముల్లోనూ ఇలా మార్పడి చేసినట్లుగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. హైదరాబాద్లో కీలకమైన ప్రధాన కార్యాలయంలోని కొందరు ఈ దందాలో పాలుపంచుకున్నట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభ్యమైనట్లు తెలిసింది.
ఇప్పటికే పోర్టళ్లలోని లోపాలకు సంబంధించి చేపట్టిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో తేలిన అంశాల ఆధారంగా ఒక్కో ముఠా కార్యకలాపాలపై అధికారులు కూపీ లాగుతున్నారు. మరోవైపు భూమార్పిడిలో కీలకమైన తహసీల్దార్ల లాగిన్లలోనూ సాంకేతికంగా లోపాలున్నాయని గుర్తించినట్లు తెలిసింది. ఒక మండల తహసీల్దార్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయినప్పుడు, రాష్ట్రంలోని ఎక్కడి సమాచారమైనా యాక్సెస్ చేసే అవకాశమున్నట్లు తద్వారా ఆపరేటర్లు దందాలకు పాల్పడి ఉండవచ్చనే కోణంలో సీఐడీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
అసలు సూత్రధారుల చిట్టా కోసం
ఈ భారీ కుంభకోణంపై సమగ్ర విచారణ కోసం సీఐడీ డీజీ చారుసిన్హా నేతృత్వంలో ఏడుగురు ఉన్నతాధికారులతో కూడిన ప్రత్యేక కమిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో వెలుగు చూసిన డిజిటల్ ఆధారాలు, ఐపీ అడ్రస్లు, పోర్టల్ లాగిన్ హిస్టరీ ఆధారంగా ఈ కమిటీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. రికార్డుల మార్పు వెనక ఉన్న అసలు సూత్రధారులు, పాత్రధారుల చిట్టాను బయటకు తీసేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
సీఐడీ ఆపరేషన్ ఇంకా కొనసాగుతుండటంతో ఈ వ్యవహారంలో మరిన్ని కీలక విషయాలు, అక్రమార్కుల పేర్లు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి ఎవరు, ఎక్కడ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయ్యారు? ఎలాంటి మార్పులు చేశారనే విషయంలో డిజిటల్ ఫుట్ప్రింట్స్ను ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో కనుగొన్నట్లుగా సమాచారం.
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