అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చా - విచారణకు సహకరిస్తా: వైవీ సుబ్బారెడ్డి
పరాకామణి చోరీ కేసులో విచారణకు హాజరైన టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి - దాదాపు గంటన్నర పాటు విచారించిన సీఐడీ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 4:44 PM IST
CID Investigation Former TTD Chairman YV Subba Reddy : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణి కేసులో రాజ్యసభ సభ్యుడు, టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి సీఐడీ విచారణ ముగిసింది. విజయవాడలోని సీఐడీ కార్యాలయంలో అధికారులు ఆయన్ను గంటన్నర పాటు ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలోనే విచారణ అనంతరం వైవీ సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు.
నా పదవీ కాలం ముగిసిన తర్వాత చోరీ బయట పడింది : పరకామణి చోరీ అంశంపై సీఐడీ తనను ప్రశ్నించిందని చెప్పారు. అధికారుల ప్రశ్నలకు తాను సమాధానాలు చెప్పానన్నారు. విచారణకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తానని స్పష్టం చేశారు. "నా హయాంలో చోరీ జరిగిందా? అని అడిగారు. నా పదవీ కాలం ముగిసిన తర్వాత చోరీ అంశం బయట పడింది. ఈ విచారణను రాజకీయ కోణంలో చూడవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా" అని వైవీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు.
'పరకామణి చోరీ కేసులో జరిగింది చాలా దారుణం. కేవలం మా హయాంలో జరిగిందంతే. నేడు అది బయటపడింది. దీన్ని బయటకు రానియ్యకుండా ఎవరు చూశారన్నది తెలియాల్సి ఉంది. కోర్టు చెప్పిన మేరకు విచారణకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తాం. సీఐడీ అడిగిన అన్ని అంశాలకు సమాధానం చెప్పాను. ఈ విషయాన్ని రాజకీయ కోణంలో చూడటం చాలా దారుణం. మా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినంత మాత్రాన, మేమే దోషులం అని అనడం సరికాదు. దోషులను గుర్తించి సంబంధిత అధికారులు తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటారు.' - వైవీ సుబ్బారెడ్డి, టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్
తెరవెనక ఏం జరిగిందనే కోణంలో : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సీవీ రవికుమార్ పెద్దఎత్తున డాలర్లు, బంగారం అపహరించారంటూ అప్పట్లో ఏవీఎస్వోగా పని చేసిన సతీష్కుమార్ 2023 ఏప్రిల్ 29న తిరుమల ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ కేసులో మే 30న అభియోగపత్రం దాఖలు చేశారు. అనంతరం మూడున్నర నెలలకే సెప్టెంబరు 9న రవికుమార్తో లోక్ అదాలత్లో చోరీ కేసు రాజీ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రవికుమార్ తన ఆస్తుల్లో ఏడు ఆస్తులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి గిఫ్ట్డీడ్గా ఇవ్వగా వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఛైర్మన్గా, ధర్మారెడ్డి ఈవోగా ఉన్నప్పుడు పాలకమండలి వాటిని తీసుకుంది. దీనికి తెరవెనక ఏం జరిగిందనే కోణంలో సీఐడీ అధికారులు ప్రధానంగా విచారిస్తున్నారు.
పరకామణి కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరిగిన పరకామణి కేసు దర్యాప్తును సీఐడీ బృందం వేగవంతం చేసింది. సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ స్వయంగా ఈ కేసు విచారణ చేపట్టారు. తిరుపతి పద్మావతి అతిథి గృహంలో సీఐడీ డిజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ దర్యాప్తు బృందం పలువురిని విచారించింది. ఇప్పటికే తిరుమల, తిరుపతిలో పర్యటించి కేసుకు సంబందించిన వివరాలను సేకరించింది. డిసెంబర్ 2 లోపు కేసుకు సంబంధించిన నివేదికను హైకోర్టుకు అందజేయాల్సిన నేపథ్యంలో విచారణ ముమ్మరం చేశారు.
