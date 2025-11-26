ETV Bharat / state

తిరుమల పరకామణి కేసు - ధర్మారెడ్డిని విచారించిన సీఐడీ

తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో టీటీడీ మాజీ ఈఓ ధర్మారెడ్డిని విచారించిన సీఐడీ - 5 గంటలపాటు విచారించిన సీఐడి, ఏడిజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 4:33 PM IST

CID Interrogates Former TTD EO Dharma Reddy: తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో టీటీడీ మాజీ ఈఓ ధర్మారెడ్డిని సీఐడీ విచారించింది. విజయవాడ తులసి నగర్​లోని సీఐడీ కార్యాలయంలో విచారణకు ధర్మారెడ్డి హాజరు అయ్యారు. సీఐడి, ఏడిజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ ధర్మారెడ్డిని 5 గంటలపాటు విచారించారు. కాగా ఇదే కేసులో టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిని సీఐడీ బుధవారం విచారించింది. పలువురు అధికారులను విచారించిన అనంతరం ధర్మారెడ్డిని విచారణకు పిలిచారు.

పరకామణి కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరిగిన పరకామణి కేసు దర్యాప్తును సీఐడీ బృందం వేగవంతం చేసింది. సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్‌ అయ్యన్నార్‌ స్వయంగా ఈ కేసు విచారణ చేపట్టారు. తిరుపతి పద్మావతి అతిథిగృహంలో సీఐడీ డిజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ దర్యాప్తు బృందం పలువురిని విచారించింది. ఇప్పటికే తిరుమల, తిరుపతిలో పర్యటించి కేసుకు సంబందించిన వివరాలను సేకరించింది. డిసెంబర్​ 2 లోపు కేసుకు సంబంధించిన నివేదికను హైకోర్టుకు అందజేయాల్సిన నేపథ్యంలో విచారణ ముమ్మరం చేశారు. సీఐడీ విచారణకు వస్తూ ఏవీఎస్‌వో సతీష్‍ కుమార్ హత్యకు గురవ్వడంతో ఈ కేసు వారం రోజులుగా దర్యాప్తు మందగించింది.

అసలేం జరిగిందంటే?: తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్‌ అనే వ్యక్తి ఓ మఠం తరఫున పని చేసేవాడు. ఏళ్ల తరబడి గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీని లెక్కించేవాడు. చాలాకాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2023 ఏప్రిల్‌ 29న విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ అందులో కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న అరల్లో దాచుకున్నాడు. అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా పట్టుబడ్డాడు. దీనిపై అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్‌కుమార్‌ ఫిర్యాదు చేయడంతో రవికుమార్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.

ఆరోజు అతడు 900 డాలర్లు అపహరించగా, అప్పట్లో వాటి విలువ రూ.72 వేలుగా (డాలర్‌ రూ.80 చొప్పున) తేల్చారు. అసలు దొరికింది 112 నోట్లని, రికార్డుల్లో తొమ్మిది నోట్లే చూపించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇలా చాలాకాలంగా పరకామణిలో చేతివాటం చూపించి కాజేసిన సొమ్ముతో రవికుమార్‌ రూ.కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలున్నాయి. ఇది తెలుసుకున్న వైఎస్సార్​సీపీలోని కొందరు పెద్దలు లోక్‌అదాలత్‌లో కేసును రాజీ చేయించి, అతడి ఆస్తులను కొట్టేసినట్లు చెబుతున్నారు.

