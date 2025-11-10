పరకామణి చోరీ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన సీఐడీ
ఏళ్లతరబడి గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీ లెక్కింపు - చాలాకాలంగా పరకామణిలో చేతివాటం చూపించి కాజేసిన సొమ్ముతో రవికుమార్ రూ.కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 5:11 PM IST
CID Intensifies Investigation into Tirumala Parakamani Theft Case : తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో అక్రమాలపై సీఐడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. తిరుపతి పద్మావతి అతిథి గృహంలో అధికారుల విచారణ కొనసాగుతోంది. గతంలో తిరుమల వన్టౌన్ పోలీసుస్టేషన్లో పని చేసిన పోలీసులు ఎస్సై లక్ష్మీరెడ్డి, సీఐ జగన్మోహన్ రెడ్డి విచారణకు హాజరయ్యారు. పరకామణి చోరీ సమయంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వీజీవోగా పని చేసిన గిరిధర్ కూడా విచారణకు వచ్చారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్ అనే వ్యక్తి ఓ మఠం తరఫున పని చేసేవాడు. ఏళ్లతరబడి గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీని లెక్కించేవాడు. చాలాకాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2023 ఏప్రిల్ 29న విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ అందులో కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న అరల్లో దాచుకున్నాడు. అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా పట్టుబడ్డాడు. దీనిపై అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో రవికుమార్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
ఆరోజు అతడు 900 డాలర్లు అపహరించగా, అప్పట్లో వాటి విలువ రూ.72 వేలుగా (డాలర్ రూ.80 చొప్పున) తేల్చారు. అసలు దొరికింది 112 నోట్లని, రికార్డుల్లో తొమ్మిది నోట్లే చూపించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇలా చాలాకాలంగా పరకామణిలో చేతివాటం చూపించి కాజేసిన సొమ్ముతో రవికుమార్ రూ.కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలున్నాయి. ఇది తెలుసుకున్న వైఎస్సార్సీపీలోని కొందరు పెద్దలు లోక్అదాలత్లో కేసును రాజీ చేయించి, అతడి ఆస్తులను కొట్టేసినట్లు చెబుతున్నారు.
తిరుమలలో పరకామణి చోరీ కేసు దర్యాప్తు - డిసెంబర్ 2న హైకోర్టుకు నివేదిక
తిరుమల పరకామణిలో చోరీ కేసులో సీఐడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణిలో చోరీపై బృందాలుగా విడిపోయి సీఐడీ వివరాలు సేకరిస్తోన్న విషయం విదితమే. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని రోజుల క్రితం తిరుమలలో సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ విస్తృతమైన తనిఖీలు నిర్వహించారు. పరకామణి చోరీ ఘటనపై పరకామణితో పాటు సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. హైకోర్టు అదేశాల ప్రకారం పరకామణి కేసుపై సమగ్ర దర్యాప్తు మొదలుపెట్టామని డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ అప్పట్లో పేర్కొన్నారు.
సీఐడీ అధికారులు బృందాలుగా విడిపోయి పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారని, దర్యాప్తులో భాగంగా తిరుమలలోని పరకామణి భవనం, సీసీటీవీ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను పరిశీలించామన్నారు. ముద్దాయి రవికుమార్ పరకామణిలో దొంగతనానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించామని, దానిని నిరూపించదగ్గ ఆధారాలు సేకరించాక నిందితుల వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం పరకామణి చోరీ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, డిసెంబరు 2వ తేదీన హైకోర్టుకు నివేదికను సమర్పిస్తామని రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ స్పష్టం చేశారు.
వివరాలు తెలిస్తే ఇవ్వండి: ఎవరికైనా పరకామణి ఆస్తుల వివరాలు తెలిస్తే ఇవ్వాలని ఇప్పటికే సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ తెలిపారు. ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఇచ్చారు. సమాచారం ఇచ్చినవారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపిన రవిశంకర్, పరకామణి చోరీ కేసు దర్యాప్తునకు టీటీడీ అన్ని విధాలా సహకరిస్తోందని వెల్లడించారు.
పరకామణి చోరీ కేసు విచారణలో అవకతవకలు - వారిని విచారిస్తున్నాం: సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్