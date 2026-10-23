నకిలీ బంతులు, లెక్కల్లో లేని టికెట్లు - హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్పై సీఐడీ ఛార్జిషీట్
CID Charge Sheet On HCA : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కు రూ. 92.08 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు సీఐడీ ప్రాథమిక అభియోగపత్రంలో వెల్లడించింది. నకిలీ బంతులు, టెండర్లలో అక్రమాలు వంటి అవకతవకలను గుర్తించింది.
Published : October 23, 2026 at 8:36 AM IST
CID Charge Sheet On HCA : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆర్థిక అక్రమాలపై దర్యాప్తు పూర్తి చేసిన సీఐడీ, కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. 80 పేజీల ప్రాథమిక అభియోగపత్రంలో హెచ్ఏసీ మాజీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్రావు సహా అప్పటి అపెక్స్ కౌన్సిల్ వ్యవహారాలపై కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది. ఫోర్జరీ పత్రాలతో అధ్యక్ష పదవి దక్కించుకోవడం నుంచి టెండర్లలో అక్రమాలు వరకు పలు అంశాలను పొందుపరిచింది. హెచ్సీఏకు ఏకంగా రూ.92.8 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు సీఐడీ పేర్కొంది.
ఫోర్జరీ చేసి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక
తెలంగాణ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు గురువారెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో హెచ్సీఏ అక్రమాలపై సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. గౌలిపురా క్రికెట్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కృష్ణయాదవ్ సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి శ్రీచక్ర క్రికెట్ క్లబ్ ద్వారా జగన్మోహన్రావు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారన్న ఆరోపణలపై విచారణ చేపట్టింది. కవిత, రాజేందర్ యాదవ్ సహకారంతో నకిలీ పత్రాల ద్వారా జగన్మోహన్రావు ఈ అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు సీఐడీ నిర్దారించింది.
2023 అక్టోబర్ నుంచి 2025 జూన్ వరకు జగన్మోహన్రావు అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో అప్పటి కార్యదర్శి దేవరాజ్ రాంచందర్, కోశాధికారి సీ.జగన్నాథ్ శ్రీనివాసరావు, సీఈవో సునీల్కాంటేతో కూడిన అపెక్స్ కౌన్సిల్ నిర్ణయాలు, పర్యవేక్షణలోపం కారణంగా రూ.92.08 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు సీఐడీ పేర్కొంది. గౌలిపురా క్రికెట్ క్లబ్ను శ్రీచక్ర క్రికెట్ క్లబ్గా పేరు మార్చడం చెల్లుబాటు కాదని, హెచ్సీఏకు అంబుడ్స్మన్గా వ్యవహరించిన జస్టిస్ ఎల్.నర్సింహారెడ్డి నిర్దారించింది. దీనివల్ల జగన్మోహన్రావు హెచ్సీఏ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కావడమే అసంబద్దమని సీఐడీ తేల్చింది.
రూ.39.11 కోట్లు ఖర్చు
హెచ్సీఏ ఆర్థిక లావాదేవీలపై హైకోర్టు ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ 2025 ఏప్రిల్ 22 నుంచి జులై 2 వరకు రూ.39.11 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు సీఐడీ ఛార్జిషీట్లో పేర్కొంది. భారత్-ఇంగ్లాండ్ టెస్టు మ్యాచ్ సందర్భంగా సరైన కారణాలు చూపకుండా సుమారు రూ.18.50 కోట్లు ఉపసంహరించినట్లు తెలిపింది. ఆటగాళ్ల రవాణా కోసం అశోక ట్రావెల్స్కు రూ.19.94 లక్షల చెల్లింపుల రికార్డులు సరిగా లేవని, రూ.8.86 కోట్లు ఖర్చయ్యే పనులను టెండర్లు లేకుండానే అప్పగించినట్లు గుర్తించింది. భారత్- ఇంగ్లాండ్ టెస్టు మ్యాచ్ టికెట్ల విక్రయంలోనూ భారీ అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు సీఐడీ పేర్కొంది.
48 వేల టికెట్ల తేడా
1.90 లక్షల టికెట్ల ముద్రణకు రూ.14.25 లక్షలు చెల్లించారు. ఈ వ్యవహారంలో 48 వేల టికెట్లలో తేడాను గుర్తించారు. మొత్తంగా రూ.14 కోట్లను లెక్కల్లో చూపలేదు. క్రికెటర్ల రవాణాకు వాహనాల కోసం అశోకా ట్రావెల్స్కు చెల్లించామంటున్న రూ.19 లక్షల సరైన రికార్డుల్లేవు. తమకు ఇంకా రూ.9 లక్షలు రావాలంటూ అశోకా ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు హైకోర్టుకు వెళ్లారు.
హరియాణా టూ హైదరాబాద్
169 వైట్ టర్ఫ్ కూకా బుర్రా బంతుల కొనుగోలుకు రూ.19.46 లక్షలు చెల్లించినట్లు రికార్డుల్లో ఉండగా, హరియాణా నుంచి 1,576 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హైదరాబాద్కు ఒకే రోజులో సరకు చేరినట్లు చూపించడంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది. స్టాక్ రికార్డుల నిర్వహణలో లోపాలతో రూ.94 లక్షలు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఐపీఎల్ 18వ సీజన్లో ఎస్ఆర్హెచ్ నుంచి అదనంగా 30 ఓనర్స్ లాంజ్ టికెట్లు, మరో 2,500 టికెట్లు డిమాండ్ చేసినట్లు పేర్కొంది. డిమాండ్లు నెరవేరకపోవడంతో 2025 మార్చి 27న ఎస్ఆర్హెచ్-లక్నో మ్యాచ్ సమయంలో ఉప్పల్ స్టేడియంలోని ఎఫ్-3 కార్పొరేట్ బాక్స్కు తాళం వేసినట్లు తెలిపింది.
జట్టులో ఎంపిక కోసం రూ.10 లక్షలు డిమాండ్
వెరిఫికేషన్ పేరిట ఆటగాళ్లు, వారి తల్లిదండ్రుల ఆధార్ ఓటీపీలను అడగడంతోపాటు 37 మంది రిజిస్టర్డ్ క్రీడాకారుల డేటాను వాట్సాప్లో సర్క్యులేట్ చేసినట్లు ఆరోపించింది. అండర్-16 రాష్ట్ర జట్టులో ఎంపిక కోసం ఓ క్రీడాకారుడి తండ్రిని రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేసినట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదైంది. మొత్తం 63 మంది సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఆధారంగా 80 పేజీల ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన సీఐడీ హెచ్సీఏకు రూ.92.8 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు అభియోగపత్రంలో వెల్లడించింది.
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