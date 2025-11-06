తిరుమలలో పరకామణి చోరీ కేసు దర్యాప్తు - డిసెంబర్ 2న హైకోర్టుకు నివేదిక
హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసుపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్న సీఐడీ - పరకామణిలో చోరీకి సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు పరిశీలించిమన్న సీఐడీ డీజీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 6:51 PM IST
CID DG RAVI SHANKAR INSPECT TIRUMALA: తిరుమల పరకామణిలో చోరీ కేసులో సీఐడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణిలో చోరీపై బృందాలుగా విడిపోయి సీఐడీ వివరాలు సేకరిస్తోంది. తిరుమలలో సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ విస్తృతమైన తనిఖీలు నిర్వహించారు. పరకామణి చోరీ ఘటనపై పరకామణితో పాటు సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. హైకోర్టు అదేశాల ప్రకారం పరకామణి కేసుపై సమగ్ర దర్యాప్తు మొదలుపెట్టామని డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ అన్నారు.
సీఐడీ అధికారులు బృందాలుగా విడిపోయి పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారన్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా తిరుమలలోని పరకామణి భవనం, సీసీటీవీ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను పరిశీలించామన్నారు. ముద్దాయి రవికుమార్ పరకామణిలో దొంగతనంకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించామని, దానిని నిరూపించదగ్గ ఆధారాలు సేకరించాక నిందితుల వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం పరకామణి చోరీ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, డిసెంబరు 2వ తేదీన హైకోర్టుకు నివేదికను సమర్పిస్తామని రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ స్పష్టం చేశారు.
"హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసుపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. బృందాలుగా విడిపోయి పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. పరకామణి భవనం, సీసీటీవీ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పరిశీలించాం. పరకామణిలో చోరీకి సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు పరిశీలించాం. పరకామణి చోరీ కేసుపై డిసెంబర్ 2న హైకోర్టుకు నివేదిస్తాం. - రవిశంకర్ అయ్యన్నార్, సీఐడీ డీజీ
వివరాలు తెలిస్తే ఇవ్వండి: ఎవరికైనా పరకామణి ఆస్తుల వివరాలు తెలిస్తే ఇవ్వాలని ఇప్పటికే సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ తెలిపారు. ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఇచ్చారు. సమాచారం ఇచ్చినవారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపిన రవిశంకర్, పరకామణి చోరీ కేసు దర్యాప్తునకు టీటీడీ అన్ని విధాలా సహకరిస్తోందని వెల్లడించారు.
కేసుకు సంబంధించి దర్యాప్తు చేసే అధికారం సీఐడీ అధికారలకు మాత్రమే ఉందన్నారు. పరకామణి ఆస్తుల సమాచారాన్ని తెలిపేందుకు 9440700921కు నంబర్కు కాల్ చేయాలని రవిశంకర్ సూచించారు. మెయిల్ ఐడీకి కూడా సమాచారాన్ని పంపించవచ్చంటూ దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇచ్చారు.
కేసు వివరాలు: 2023 మార్చిలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరకామణిలో చోరీ చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో విదేశీ కరెన్సీని దొంగిలిస్తూ టీటీడీ ఉద్యోగి రవికుమార్ పట్టుబడ్డారు. దీనిపై 2023 ఏప్రిల్ 29న తిరుమల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఏవీఎస్వో సతీశ్కుమార్ ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా నిందితుడు రవికుమార్తో స్వచ్ఛందంగా లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకున్నారు.
అయితే ఈ కేసు విచారణలో టీటీడీ పూర్తిస్థాయి విచారణ నిర్వహించలేదంటూ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. అనంతరం లోక్అదాలత్లో రాజీ కుదుర్చుకుని అప్పటి పాలకవర్గం కేసు మూసివేసిందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా లోక్అదాలత్లో రాజీ తర్వాత 14 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను టీటీడీకి రవికుమార్ విరాళంగా ఇచ్చారు.
దీంతో గత నెల 27వ తేదీన ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి జస్టిస్ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్ ఈ వ్యవహారంపై లోతైన దర్యాప్తు చేయాలని సీఐడీని ఆదేశించారు. చోరీకి పాల్పడిన రవికుమార్, ఆయన కుటుంబసభ్యులు కూడబెట్టిన స్థిర, చరాస్తులతోపాటు బ్యాంక్ అకౌంట్లపై ఏసీబీ విచారణకు ఆదేశించారు. హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసును సీఐడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
