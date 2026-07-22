జెత్వానీ కుటుంబసభ్యుల పేర్ల తొలగింపుపై అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలపండి - విద్యాసాగర్కు సీఐడీ కోర్టు నోటీసులు
జెత్వానీపై కేసులో కీలక పరిణామం - ఫిర్యాదుదారు కుక్కల విద్యాసాగర్కు సీఐడీ కోర్టు నోటీసులు - జెత్వానీ కుటుంబసభ్యుల పేర్లను ఛార్జిషీట్ నుంచి తొలగించిన సీఐడీ- పేర్ల తొలగింపుపై అభ్యంతరాలుంటే తెలపాలని విద్యాసాగర్కు నోటీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:51 AM IST
Kadambari Jethwani Case Updates : ముంబయి నటి కాదంబరీ జెత్వానీపై కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆమెపై ఫిర్యాదు చేసిన కుక్కల విద్యాసాగర్కు సీఐడీ కోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. ఆమెపై విద్యాసాగర్ పెట్టిన కేసులో ఆధారాలు ఉన్నాయని జెత్వానీని నిందితురాలిగా పేర్కొంటూ ఇటీవల సీఐడీ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. ఇద్దరం సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు తీసిన ఫొటోలను చూపించి తనను జెత్వానీ డబ్బుల కోసం బెదిరించడంతో పరువు కాపాడుకునేందుకు తరచూ డబ్బులిచ్చానని విద్యాసాగర్ ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్స్టేషన్లో 2024 ఫిబ్రవరిలో ఫిర్యాదు చేశారు.
తనపై అత్యాచారం కేసు నమోదు చేయిస్తానని బెదిరించడంతో నేరుగా డబ్బులు ఇవ్వడంతోపాటు ఆమె, ఆమె తల్లి ఖాతాలకు బదిలీ చేశానని కుక్కల విద్యాసాగర్ ఫిర్యాదులో వివరించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితులుగా కాదంబరీ జెత్వానీ (ఏ1), ఆమె తల్లి ఆశా జెత్వానీ (ఏ2), తండ్రి నరేంద్రకుమార్ జెత్వానీ (ఏ3), సోదరుడు అంబరీష్ (ఏ4)లను చేర్చిన విషయం తెలిసిందే. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దీన్ని సీఐడీకి బదిలీ చేసింది.
CID Court on Kadambari Case : అయితే సీఐడీ దర్యాప్తులో భాగంగా జెత్వానీ కుటుంబసభ్యుల ప్రమేయంపై సాక్ష్యాలు లేవని వారి పేర్లను ఛార్జిషీట్ నుంచి తొలగించింది. అభియోగపత్రాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకునే క్రమంలో సీఐడీ కోర్టు ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ముగ్గురి పేర్లను సీఐడీ తొలగించిందనీ, దీనిపై ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే కోర్టుకు హాజరై లిఖితపూర్వకంగా తెలపాలని ఆదేశించింది. వీరి పాత్రకు సంబంధించి మీ వద్ద ఏవైనా ఆధారాలు ఉంటే వాటిని సమర్పించాలని నోటీసుల్లో న్యాయస్థానం పేర్కొంది.
మూడు రోజుల క్రితమే ఈ కేసులో సీఐడీ అభియోగ పత్రం దాఖలు చేసింది. ఇందులో దర్యాప్తులో వెలుగుచూసిన పలు అంశాలను ప్రస్తావించింది. కాదంబరీ జెత్వానీ పలు దఫాలు కుక్కల విద్యాసాగర్ను బెదిరించి పెద్దమొత్తంలో డబ్బులు తీసుకున్నట్లు ఆధారాలున్నాయని దర్యాప్తు సంస్థ తేల్చింది. ఇందుకోసం సీఐడీ సాంకేతిక ఆధారాలతో ధ్రువీకరించింది. విద్యాసాగర్ బ్యాంకు ఖాతాలను పరిశీలించింది. రెండు ఖాతాల నుంచి మొత్తం రూ.1.32 కోట్లు చెల్లించినట్లు గుర్తించింది.
పలు దఫాలు జెత్వానీ, ఆమె తల్లి ఉమ్మడి ఖాతాకు విద్యాసాగర్ నగదు బదిలీ చేశారు. ఇద్దరి మధ్య ఫోన్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లను సీఐడీ విశ్లేషించింది. బ్యాంకు లావాదేవీల రికార్డులు, చెక్కుల వివరాల ఆధారంగా కాదంబరీ జెత్వానీ బెదిరించి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకున్నట్లు తేల్చారు. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కాదంబరి కుటుంబసభ్యులకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాల్లేవని సీఐడీ అభియోగపత్రంలో పేర్కొంది. ఆశా జెత్వానీ (తల్లి), నరేంద్రకుమార్ జెత్వానీ (తండ్రి), అంబరీష్ (సోదరుడు) ప్రమేయం లేదని పేర్కొంది. వీరిపై తదుపరి దర్యాప్తులో ఏవైనా ఆధారాలు దొరికితే అనుబంధ అభియోగపత్రం దాఖలు చేస్తామని సీఐడీ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే సీఐడీ కోర్టు పేర్ల తొలగింపుపై అభ్యంతరాలుంటే తెలపాలని మంగళవారం నాడు విద్యాసాగర్కు నోటీసులు జారీ చేసింది.
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