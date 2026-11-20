వెబ్ల్యాండ్ పోర్టల్లో భూ రికార్డులు తారుమారు - మరో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన సీఐడీ
Webland Land Records Tampering Case : వెబ్ల్యాండ్ పోర్టల్లోని భూముల రికార్డులను తారుమారు చేసిన కేసులో ఇప్పటికే నలుగురిని కటకటాల్లోకి నెట్టిన సీఐడీ తాజాగా మరో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:41 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెబ్ల్యాండ్ పోర్టల్లో భూ రికార్డులు తారుమారు చేసి అనర్హుల పేర్లను పట్టాదారులుగా నమోదు చేస్తున్న కేసులో సీఐడీ దూకుడు పెంచింది. ఇప్పటికే నలుగురిని కటకటాల్లోకి నెట్టిన సీఐడీ తాజాగా మరో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసింది. ఈ కేసులో అరెస్టైన వారి సంఖ్య ఏడుకు చేరింది. ప్రధాన నిందితుడు వడ్లమూడి ఏడుకొండలుకు సమీప బంధువైన ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు గుండపనేని వెంకటేశ్వర్లు, ఎన్ఐసీఎస్ఐ ద్వారా కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పని చేస్తున్న ఉప్పర మోహన్, భూపరిపాలన ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్గా పని చేస్తున్న కంభంపాటి శివశంకర్లను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా ఈ ముగ్గురికీ కోర్టు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది.
వెబ్ల్యాండ్లోని భూ రికార్డుల్లో పేర్లు నమోదు చేయించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ముఠా తొలుత ఎరవేసేది. వివాదాస్పద, వెబ్ల్యాండ్లో 'ఇతరులు' అనే విభాగంలోని భూములను గుర్తించేది. వాటి ల్యాండ్ పార్సిల్ మ్యాప్, సర్వే, ఎకౌంట్ నంబర్లు, పట్టాదారుల వివరాలు, ఆధార్ కార్డులు, అడంగల్ ప్రతులను సేకరించి మధ్యవర్తులు, టెక్నికల్ సిబ్బంది సాయంతో మార్పులు చేయించేది. ఒక్కో లావాదేవీకి రూ.50 వేలు వసూలు చేసేది. ఈ మొత్తాన్ని ముఠా సభ్యులు పంచుకునేవారు. విజయవాడలోని నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్లో పొరుగు సేవల ప్రాతిపదికన వెబ్ల్యాండ్ జూనియర్ డెవలపర్గా పని చేస్తున్న రంగయ్యగారి సాయికుమార్ ఎన్ఐసీ సీనియర్ డైరెక్టర్కు చెందిన యూజర్ క్రెడెన్షియల్ను ఆయనకు తెలియకుండా వినియోగించి డేటాబేస్లోని భూ రికార్డుల్లో పేర్లు మార్చేవాడు.
ఈ ముగ్గురూ కీలకమే :
గుండపనేని వెంకటేశ్వర్లు : వెబ్ల్యాండ్లోని భూరికార్డుల్లో పేర్లు నమోదు చేయించుకోవాలనుకునే వ్యక్తులను ఇతను గుర్తించేవాడు. వారి భూముల వివరాలు సేకరించేవాడు. పురపాలక శాఖ కమిషనరేట్లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్న వేముల వెంకటరావు, సాంకేతిక విభాగం ఉద్యోగి షేక్బాషాతో వారిని కలిపించేవాడు. రికార్డుల్లో మార్పులకు డబ్బులు వసూలు చేసేవాడు.
ఉప్పర మోహన్ : వెబ్ల్యాండ్లో మార్చాల్సిన భూములు, ఎల్పీఎం నంబర్లు, 22ఏ జాబితాలోని నిషేధిత భూముల వివరాలను సాంకేతిక సిబ్బందికి చేరవేసేవాడు. ఈ అక్రమాల ద్వారా లబ్ధిపొందిన వారి నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బును ముఠా సభ్యులకు పంచడంలో కీలకంగా వ్యవహరించేవాడు.
కంభంపాటి శివశంకర్ : వెబ్ల్యాండ్ పోర్టల్లో మార్పులకు సాంకేతికంగా సహకరించాడు. దొనకొండ మండలంలోని ఎల్పీఎం నంబర్లు 139, 140, 215, 86కు సంబంధించిన పట్టాదారుల పేర్లు, ఎల్పీఎం, ఖాతా వివరాల మార్పులకు సహకరించాడు. 22ఏ జాబితాలోని భూముల వ్యవహారంలోనూ అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడు.
నిందితుల నుంచి మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, భూ రికార్డులు, అక్రమాలకు సంబంధించిన ఆధారాలను సీఐడీ అధికారులు సేకరించారు. విశ్లేషణ కోసం వాటిని ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాలకు పంపించారు. ఈ అక్రమాల ద్వారా లబ్ధిపొందిన వారిని గుర్తించడంతో పాటు ఇంకా ఎక్కడైనా ఈ దందా సాగిందా అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. వాస్తవానికి, ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ మండలంలోని ఇండ్లచెరువు, పడమర లక్ష్మీపురం గ్రామాల్లోని భూములు, పట్టాదారుల పేర్లను వెబ్ల్యాండ్లో అక్రమంగా మార్చడంపై సీసీఎల్ఏ కార్యాలయం గుర్తించి ఫిర్యాదు చేయడంతో సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఏడుకొండలు, సాయికుమార్, వెంకటరావు, షేక్ బాషాను అరెస్టు చేసింది. దర్యాప్తులో మరికొందరి పాత్ర వెలుగుచూడటంతో తాజాగా మరో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసింది.
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