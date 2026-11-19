ఉద్యోగాల పేరిట రూ.7 కోట్ల టోకరా - సీఐడీ అదుపులో రెండో నిందితుడు - ధరణికృష్ణ కోసం గాలింపు
CID Arrests Nimmakayala Peddiraju : నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి మోసం చేసిన కేసులో రెండో నిందితుడిని సీఐడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అదే విధంగా ధరణి కృష్ణ పరారీలో ఉన్నారని వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:36 AM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగుల నుంచి సుమారు రూ.7 కోట్లు వసూలు చేసి మోసగించిన కేసులో సీఐడీ అధికారులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసులో రెండో నిందితుడిగా ఉన్న నిమ్మకాయల పెద్దిరాజును ఎట్టకేలకు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితురాలు ధరణి కృష్ణ పరారీలో ఉన్నారని, ఆమె కోసం గాలిస్తున్నామని సీఐడీ ఏఎస్పీ సీతారామయ్య ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
పోలీసు, దేవాదాయ శాఖల్లో ఉద్యోగాల పేరిట 36 మంది నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.7 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో మరికొందరిపైనా కేసులు నమోదయ్యాయని, అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఏఎస్పీ తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు 2 ప్రత్యేక బృందాలను నియమించామన్నారు. ధరణికృష్ణ ఆచూకీ తెలిస్తే వెంటనే గుంటూరు సీఐడీ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. మరోవైపు, ధరణికృష్ణ గతంలో చేసిన మోసాలపై ఆమె బంధువులు సైతం పోలీసులకు కీలక సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.
వీడియో ద్వారా బయటపడిన మోసం : నిందితులు నిరుద్యోగులను ఏ విధంగా నమ్మించారో తెలిపే ఓ వీడియో ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. గతంలో విజయవాడలోని దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయం ఎదుట ఖాళీ ప్రదేశంలో అభ్యర్థులతో ధరణికృష్ణ మాట్లాడిన దృశ్యాలను ఓ బాధితుడు రికార్డు చేశారు. ఏపీపీఎస్సీలో కమిషనర్ మారి డిప్యూటీ కమిషనర్ రావడం వల్ల ఉద్యోగాల ప్రక్రియ ఆలస్యమైందని ఆమె ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ఏపీపీఎస్సీ బోర్డు డేటాబేస్లో హాల్టికెట్ల వివరాలు మార్చేస్తే సరిపోతుందని డిప్యూటీ కమిషనర్ చెప్పారని, ఆ ప్రక్రియ పూర్తయిందని నమ్మబలికారు. రేపు తనిఖీ చేసినా మీ వివరాలే వస్తాయని, ఎగ్జామ్ రాయలేదనడానికి వీల్లేదని చెప్పారు. జులై 15లోపు సంతకాలు పూర్తై, నెలాఖరులోగా జాయినింగ్ ఆర్డర్లు ఇస్తారంటూ అభ్యర్థులను పూర్తిగా నమ్మించినట్లు వీడియో ద్వారా బయటపడింది.
దేవాదాయశాఖలో ఉద్యోగం కోసం ధరణికృష్ణ ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.22 లక్షల చొప్పున వసూలు చేసినట్లు వాట్సప్ చాటింగ్ల ద్వారా బయటపడింది. 11 నెలల కిందట ఇచ్చిన రూ.22 లక్షలకు గాను, వడ్డీ రూ.4.84 లక్షలు, ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ.13 వేలు కలిపి మొత్తం రూ.26.97 లక్షలు తిరిగి ఇవ్వాలని ఓ బాధితుడు ధరణికృష్ణకు సందేశం పంపారు. దీనికి ఆమె స్పందిస్తూ తనకు కేవలం రూ.7 లక్షలే అందాయని మిగిలిన సొమ్ముతో తనకు సంబంధం లేదని బదులిచ్చారు. ఈ వాట్సప్ చాటింగ్లు, వీడియోలను సీఐడీ అధికారులు కీలక ఆధారాలుగా సేకరించి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
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