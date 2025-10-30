మంత్రి లోకేశ్ చిత్రం డీపీగా పెట్టుకున్నారు - రూ. లక్షల్లో కొల్లగొట్టారు- చివరకు ఏం జరిగిందంటే?
వైద్య చికిత్సల కోసం సాయం చేస్తానంటూ నమ్మించిన నేరగాళ్లు - బ్యాంకు రెమిటెన్స్ ఛార్జీలంటూ డబ్బు వసూలు - నిందితుల్ని అరెస్టు చేసిన సీఐడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 9:22 AM IST
CID Arrested Cheating Case Accused : మంత్రి లోకేశ్ చిత్రాన్ని వాట్సప్ డీపీగా పెట్టుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ఆర్ఐ కన్వీనర్ పేరిట పలువుర్ని మోసగించిన ముఠాలోని ఇద్దరు నిందితుల్ని సీఐడీ అధికారులు బుధవారం హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్లో అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రాచువారిపల్లెకు చెందిన కొండూరి రాజేష్ను జనవరి 5న అరెస్టు చేయగా, అతని మోసాలకు సహకరించిన గచ్చిబౌలిలో నివసించే గుంటూరుకు చెందిన గుత్తికొండ సాయి శ్రీనాథ్ (ఏ-2), పటాన్చెరు నివాసి చిత్తడి తల సుమంత్ను (ఏ-3) బుధవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ముఠాపై ఏపీ, తెలంగాణల్లో కలిపి 9 కేసులున్నాయి. వీటిలో రూ.54.34 లక్షలు కొల్లగొట్టారు.
ఆర్థిక సాయమందిస్తామంటూ మోసం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కొండూరి రాజేష్, గుత్తికొండ సాయి శ్రీనాథ్, చిత్తడి తల సుమంత్ కలిసి సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్’లో హెల్ప్ ఎట్ నారా లోకేశ్, హెల్ప్ ఎట్ పవన్కల్యాణ్, హెల్ప్ ఎట్ ఎన్సీబీఎన్ వంటి హ్యాష్ట్యాగ్లతో పోస్టులు పెట్టి వైద్యచికిత్సల కోసం ఆర్థికసాయం అవసరమైన వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించేవారు. యూఎస్ మొబైల్ నంబర్లాగే కనిపించే నంబర్తో వాట్సప్లో వారిని సంప్రదించేవారు. వీరిలో కొండూరి రాజేశ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ఆర్ఐ కన్వీనర్గా తనను తాను పరిచయం చేసుకునేవాడు. వైద్యచికిత్సల కోసం ఆర్థికసాయం చేస్తానని నమ్మించేవాడు. తన వాట్సప్ ఖాతాకు డీపీగా మంత్రి లోకేశ్ ఫొటో పెట్టుకునేవాడు. నకిలీ బ్యాంకు క్రెడిట్ రసీదులు పంపించి ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నట్లు నమ్మబలికేవాడు.
కొద్ది రోజుల తర్వాత వారికి బ్యాంకు మేనేజర్లలా ఫోన్ చేసి సాయంగా అందించే సొమ్ము జమకావాలంటే 4% రెమిటెన్స్ ఛార్జీలను పంపాలంటూ తన బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ చేయించుకునేవాడు. సాయి శ్రీనాథ్, సుమంత్ దీనికి సహకరించేవారు. వీరి మోసాలపై ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కో-ఆర్డినేషన్ సెంటర్కు సంబంధించిన 1930 టోల్ఫ్రీ నంబర్కు 16 ఫిర్యాదులు అందాయి.
'అతడే ఆమె' - పేర్లు మార్చుకుని చాటింగ్ - వృద్ధుడి నుంచి రూ. కోటి దోపిడీ
పరారీలోకి ఇతర నిందితులు : ప్రధాన నిందితుడైన కొండూరి రాజేష్ నేరానికి పాల్పడిన తర్వాత తొలుత గోవాకు, అక్కడి నుంచి అండమాన్కు ఆపై ఉత్తర్ప్రదేశ్ మీదుగా నేపాల్కు పారిపోయాడు. కొన్నాళ్లు అక్కడి నుంచే సైబర్ నేరాలకు పాల్పడ్డాడు. తర్వాత పశ్చిమబెంగాల్లో ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు అక్కడ 15 రోజులు రెక్కీ నిర్వహించి జనవరిలో అరెస్టు చేశారు. రాజేశ్ అరెస్టు కావటంతో సాయి శ్రీనాథ్, సుమంత్లు వారి ఫోన్లు, సిమ్కార్డులు మార్చేసి పరారైపోయారు. 10 నెలలుగా వారి కదలికలపై నిఘా పెట్టిన సీఐడీ అధికారులు బుధవారం వారిని అరెస్టు చేశారు. ఏపీలోని సీఐడీ పోలీసు స్టేషన్, గుంటూరులోని పట్టాభిపురం, తిరుపతిలోని అలిపిరితో పాటు ఆత్రేయపురం, ఉయ్యూరు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఓ పోలీసుస్టేషన్, తెలంగాణలోని రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పలు పోలీసుస్టేషన్లలో వీరిపై కేసులున్నాయి.