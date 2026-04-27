హనీట్రాప్‌ కేసులో పోలీసులపై కొరడా - సీఐ, ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు డిస్మిస్‌

హనీట్రాప్‌ కేసులో పోలీసులపై ఉన్నతాధికారుల చర్యలు - హనీ ట్రాప్ కేసులో నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు విచారణలో తేలడంతో చర్యలు - కొనసాగుతున్న విచారణ, మరి కొందరిపై వేటు పడే అవకాశం

Honey Trap Case updates
Honey Trap Case updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:05 AM IST

Anantapur Honey Trap Case updates : అనంతపురం జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన హనీట్రాప్‌ కేసులో పోలీసులపై ఉన్నతాధికారులు కొరడా ఝళిపించారు. నిందితులతో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండటంతో పాటు బాధితుల ఫిర్యాదును పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు తేలడంతో రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్షను, అనంతపురం గ్రామీణం పోలీస్‌స్టేషన్‌లో పని చేస్తున్న కానిస్టేబుళ్లు గిరి, దుర్గప్రసాద్, ఇటుకలపల్లిలో పనిచేస్తున్న మరో కానిస్టేబుల్‌ దేవలానాయక్‌ను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు.

హనీట్రాప్‌ కేసులో కీలక సూత్రధారిగా ఉన్న రంగమ్మ అలియాస్‌ చిన్ని, మల్లీశ్వరి, ఉమాదేవిలతో వీరు సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది. నిందితుల ఖాతాల నుంచి సీఐ, కానిస్టేబుళ్ల ఖాతాలకు రూ.లక్షల్లో నగదు బదిలీ అయినట్లు రూఢీ కావడంతో చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ఇదే కేసులో అనంతపురం గ్రామీణం PS ఎస్సై రాంబాబు, కానిస్టేబుళ్లు దేవేంద్ర, జయరాంనాయక్‌ను సస్పెండ్‌ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామీణం సీఐ శేఖర్‌ను వీఆర్‌కు పంపారు. హనీట్రాప్‌ కేసులో ఇంకా విచారణ కొనసాగుతుండటంతో మరి కొందరిపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది.

హనీట్రాప్‌ కేసులో పోలీసులపై కొరడా - సీఐ, ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు డిస్మిస్‌ (ETV)

హని ట్రాప్ కేసు : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన అనంతపురం హనీ ట్రాప్‌ గ్యాంగ్‌ కేసులో తవ్వేకొద్దీ కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ధనికులు, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల అధినేతలు, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని నిందితులు ముగ్గులోకి దింపినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ గ్యాంగ్‌కు కొందరు పోలీసు అధికారులు కూడా అండగా ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో విచారణ చేపట్టి చర్యలు తీసుకున్నారు.

అనంతపురానికి చెందిన ఒక పశువైద్యుడికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. అవతలి వైపున ఉన్న ఒక మహిళ తన ఆవులు అనారోగ్యంతో ఉన్నాయని తెలిపింది. దాంతో ఆ పశువైద్యుడు సదరు మహిళ నివాసానికి వెళ్లాడు. పశువులు మేతకు వెళ్లాయని చెప్పిన ఆ మహిళ బయట ఉన్న తీవ్రమైన ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు వైద్యుడిని ఇంటి లోపలికి ఆహ్వానించింది. అయితే ఆ ఆహ్వానం అతన్ని ఒక "హనీ ట్రాప్" (మాయల వల)లో చిక్కుకునేలా చేసేందుకు వేసిన ఎర అని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆమె ఆ వైద్యుడిని బలవంతంగా బట్టలు విప్పించి అతనికి సంబంధించిన ఫోటోలు వీడియోలు తీసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆ వీడియోలను బహిరంగంగా విడుదల చేస్తానని బెదిరించి వైద్యుడిని బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి అతని నుంచి 4 లక్షల రూపాయలను బలవంతంగా వసూలు చేసిందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

అనంతపురంలో ఇటీవల వెలుగుచూసిన భారీ "హనీ ట్రాప్" కుంభకోణంలో ఈ సంఘటన కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. నిందితులు ధనవంతులైన వ్యక్తులను గుర్తించి వారిని బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తూ లక్షల రూపాయలను దోచుకోవడంలో సిద్ధహస్తులని తెలుస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నరేంద్ర రెడ్డి, ధనవంతులు, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల అధిపతులు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు వంటి సంభావ్య బాధితుల జాబితాను రూపొందించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితా ఆధారంగా పనిచేస్తూ, ప్రధాన నిందితురాలైన రంగమ్మ అనే మహిళ ఈ వ్యక్తులను హనీ ట్రాప్‌లో ఇరికించేందుకు ఒక పథకాన్ని రచించిందని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

పోలీసులతో సంబంధాలు: ఇప్పటివరకు 20 మందికి పైగా వ్యక్తులు ఈ హనీ ట్రాప్ ముఠా చేతిలో బాధితులుగా మారారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నెల 19న ఉదయ భాస్కర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఒక కేసు నమోదు చేయబడింది. తదనంతరం రంగమ్మను అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ కేసు లోతును గుర్తించిన ప్రభుత్వం దర్యాప్తు బాధ్యతను ప్రొబేషనరీ ఐపీఎస్ అధికారి అయిన అశ్విన్ కుమార్‌కు అప్పగించింది. రంగమ్మ అందించిన సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు ఇప్పటికే రాజేష్ నాయుడు, చంద్రకళ, జయమ్మ అనంత కుమారిలను అదుపులోకి తీసుకుని వారిని జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌కు తరలించారు.

ఇంతలో ఈ ముఠాతో సంబంధాలు ఉన్నాయని అనుమానిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నరేంద్ర రెడ్డిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ముఠాతో సహకరించినందుకు గాను రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్ష అనంతపురం థర్డ్ టౌన్ సీఐ రాజేంద్రనాథ్ యాదవ్‌లపై అధికారులు క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఒక విచారణ అనంతరం అనంతపురం రూరల్ ఇతుకలపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లకు చెందిన ఆరుగురు పోలీసు సిబ్బందికి అశ్విన్ కుమార్ ముఠాతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఫలితంగా వారిని సస్పెండ్ చేసి 'ఖాళీ రిజర్వ్' (VR)కు పంపారు.

తన వ్యక్తిగత పరిచయాలను ఉపయోగించుకుని రంగమ్మ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 'దిశ' పోలీస్ స్టేషన్‌లో కుటుంబ సలహా మండలి సభ్యురాలిగా ఒక స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. తన అధికారిక హోదాను దుర్వినియోగం చేస్తూ ఆమె పోలీసు సిబ్బందితో సంబంధాలు పెంచుకుంది. ఒక నేర ముఠాను ఏర్పాటు చేసింది . "హనీ ట్రాప్" కుట్రలను నడిపించింది. మరోవైపు పోలీసులు రిమాండ్‌కు పంపిన అనంత కుమారి, అనంతపురం ఫస్ట్ రోడ్‌లోని కాశీ విశ్వేశ్వర ఆలయ పాలక మండలి కమిటీలో సభ్యురాలిగా వ్యవహరించేవారు. హనీ ట్రాప్ కేసులో ఆమె ప్రమేయం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ఆలయ పాలక మండలి ఆమెను కమిటీ నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

హనీట్రాప్‌ కేసులో పోలీసులపై కొరడా
