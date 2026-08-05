సాయికృష్ణ కేసు - నేటితో ముగియనున్న సీఐ నాగరాజు వారం రోజుల కస్టడీ
సాయికృష్ణ కేసులో సీఐ నాగరాజును ఏడో రోజు విచారించనున్న సిట్ - నేటితో ముగియనున్న వారం రోజుల కస్టడీ - విచారణ అనంతరం మధ్యాహ్నం కోర్టులో హాజరుపరచనున్న సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 9:30 AM IST
Sai Krishna Case Updates : సాయికృష్ణ మృతి కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరమైంది. నిందితులైన నలుగురు పోలీసు సిబ్బందిని ఐదు రోజులపాటు సిట్ కస్టడీకి అనుమతిస్తూ విజయవాడ కోర్టు మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి 9వ తేదీ వరకు వీరిని విచారించేందుకు రెండో ఏజేఎంఎఫ్సీ కోర్టు న్యాయాధికారి శ్రీకాంత్ అనుమతించారు. ప్రధాన నిందితుడు, సీఐ నాగరాజు కస్టడీ బుధవారంతో ముగియనున్న నేపథ్యంలో మిగిలిన నిందితులను కూడా కలిపి విచారించాలని సిట్ నిర్ణయించింది.
సిట్ కస్టడీకి నలుగురు నిందితులు: ప్రస్తుతం జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్న హెడ్కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నాని, సాంబయ్య, కానిస్టేబుల్ బాబూరావులను బుధవారం నుంచి సిట్ అధికారులు తమ కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. సాయికృష్ణ ఎలా అదృశ్యమయ్యాడు, శవం మాయం వ్యవహారంలో ఎవరెవరి పాత్ర ఉందనే కోణంలో సమాచారం రాబట్టేందుకు సిట్ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.
- కోర్టులో నిందితుల అభ్యంతరాలు: కస్టడీ ఉత్తర్వులకు ముందు న్యాయాధికారి నిందితుల అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజి, న్యాయవాది సమక్షంలోనే విచారణ జరపాలని అశోక్ కుమార్ కోరగా, కస్టడీ ఇస్తే సిట్ తనను ఇబ్బంది పెడుతుందని నాని ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. కస్టడీకి ఇచ్చినా తమకు అభ్యంతరం లేదని బాబూరావు, సాంబయ్యలు అన్నారు. కానీ న్యాయవాది సమక్షంలో విచారించేందుకే అనుమంతిచాలని కోరారు.
- కఠిన షరతులు విధించిన కోర్టు: నిందితులను విచారించే సమయంలో భౌతికంగా, మానసికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురిచేయకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. విచారణ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని ఆడియో, విజువల్ రికార్డింగ్తో కూడిన సీసీ టీవీ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించాలని షరతు విధించింది.
- నాగరాజుతో కలిపి విచారణ?: కేసులో కీలకమైన సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై సీఐ నాగరాజు ఇప్పటివరకు పెదవి విప్పలేదు. బుధవారంతో ఆయన కస్టడీ ముగుస్తుండటంతో, ఈ నలుగురు సిబ్బందిని కూడా అదే రోజు కస్టడీలోకి తీసుకుని ప్రశ్నించాలని సిట్ నిర్ణయించింది. విచారణ అనంతరం నిందితులను ఈనెల 9వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు కోర్టులో హాజరుపర్చాల్సి ఉంటుంది.
సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుడు సాంబయ్య బెయిల్ పిటిషన్ విచారణ ప్రాసిక్యూషన్ నోటీసుల నిమిత్తం ఈనెల 7కు వాయిదా పడింది. మరోవైపు సిట్ కస్టడీలో ఉన్న సీఐ నాగరాజు ఆరో రోజు కూడా కీలక ప్రశ్నలపై నోరు విప్పలేదు. పొడిపొడి సమాధానాలతో దాటవేశారు. బుధవారంతో కస్టడీ ముగియనుండటంతో వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆయనను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
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