సాయికృష్ణ మృతి కేసు - దర్యాప్తులో కీలకంగా నాగరాజు స్నేహితుడు సురేశ్
రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ మృతి కేసును ముమ్మరం చేసిన సిట్ - అప్రూవర్గా మారే అవకాశం ఉన్న సీఐ నాగరాజు సన్నిహితుడు సురేశ్ - అతను ఇచ్చిన సమాచారంతో కృష్ణలంక పీఎస్ సిబ్బంది విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 2:05 PM IST
Saikrishna Death Case Updates: విజయవాడ నగరంలో సంచలనం సృష్టించిన రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ మృతి కేసు దర్యాప్తులో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ కేసును విచారిస్తున్న సిట్ అధికారుల దర్యాప్తులో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. తాజాగా ఈ కేసులో కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు స్నేహితుడు సురేశ్ పాత్ర అత్యంత కీలకంగా మారింది. ప్రస్తుతం సిట్ అధికారులు సురేశ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అప్రూవర్గా మారనున్న సురేశ్ : సాయికృష్ణ మృతి కేసులో ప్రైవేటు వ్యక్తి అయిన సురేశ్ పాత్రే ప్రధానంగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కోర్టుకు సమర్పించిన మెమోలో సైతం సిట్ అధికారులు సురేశ్ను నిందితుడిగా చేర్చారు. అయితే, ఇప్పటివరకు అతడిని అధికారికంగా అరెస్టు చేసినట్లు చూపించలేదు. ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా సురేశ్ను పిలిపించి విచారించారు. తాజాగా మరోసారి అతడిని ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. సిట్ అధికారుల విచారణలో సురేశ్ అనేక కీలక విషయాలు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో అతడు ఈ కేసులో అప్రూవర్గా మారే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.
స్టేషన్లో ప్రైవేటు వ్యక్తి పెత్తనం : సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ అత్యంత సన్నిహితుడు. ప్రైవేటు వ్యక్తి అయినప్పటికీ కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో సురేశ్ చెప్పిందే వేదంగా సాగేది. స్టేషన్లో అనధికారికంగా పెత్తనం అంతా అతడే చేసేవాడని విచారణలో తేలింది. ఈ సాన్నిహిత్యంతోనే సాయికృష్ణ వ్యవహారంలో సురేశ్కు అంతా తెలుసని దర్యాప్తులో బయటపడింది. సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకున్నప్పటి నుంచి అతడు మృతి చెందడం, ఆ తర్వాత శవాన్ని మాయం చేయడం వరకు ప్రతి అంశంలో సురేశ్కు ప్రమేయం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఎక్కడెక్కడ తిప్పారు? ఏం చేశారు? : సిట్ అధికారుల విచారణలో సురేశ్ నుంచి అత్యంత కీలక సమాచారం రాబట్టారు. సాయికృష్ణను విచారణ పేరుతో స్టేషన్ నుంచి ఎందుకు బయటకు తీసుకెళ్లారు? అతడిని ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఆ సమయంలో ఎక్కడెక్కడ తిప్పారు? మళ్లీ ఎప్పుడు స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు? సాయికృష్ణను ఎవరు, ఎంతసేపు విచారించారు? అన్న ప్రశ్నలకు సురేశ్ నుంచి అధికారులు సమాధానాలు రాబట్టారు. ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో అరెస్టయిన ఐదుగురు నిందితులు విచారణలో ఏమాత్రం నోరు విప్పలేదు. కానీ, సురేశ్ మాత్రం అరెస్టయిన వారు కాకుండా మరో ఇద్దరు, ముగ్గురు ఈ కేసులో కీలకంగా వ్యవహరించారని వారి పేర్లను సిట్కు చెప్పినట్లు సమాచారం.
పీఎస్ సిబ్బంది సీడీఆర్ విశ్లేషణ : సురేశ్ ఇచ్చిన పక్కా సమాచారం ఆధారంగా సిట్ అధికారులు కృష్ణలంక పీఎస్ సిబ్బందిని విచారిస్తున్నారు. అయితే, తాము విచారించినప్పుడు తమకేమీ తెలియదని కొందరు సిబ్బంది బుకాయించారు. ఆ ఘటన జరిగిన సమయంలో తాము విధుల్లో లేమని, బయట ఉన్నామని మరికొందరు చెప్పారు. దీంతో అధికారులు సాంకేతిక ఆధారాలపై దృష్టి సారించారు. స్టేషన్ సిబ్బంది కాల్ డేటా రికార్డులను (సీడీఆర్) సేకరించి విశ్లేషిస్తున్నారు. వారు చెప్పింది నిజమేనా? లేక కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు అబద్ధాలు చెబుతున్నారా? అన్న కోణంలో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సుప్రీంకోర్టుకు ప్రభుత్వం : ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాన నిందితుడైన సీఐ నాగరాజును విచారించే విషయంలో సిట్ వేగంగా పావులు కదుపుతోంది. నాగరాజు కస్టడీ ఉత్తర్వుల్లో ఉన్న షరతులను సడలించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్పై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చే నాటికి దర్యాప్తులో మరింత పురోగతి సాధించే దిశగా సిట్ అధికారులు అడుగులు వేస్తున్నారు. పూర్తి ఆధారాలు సేకరించి కేసును కొలిక్కి తెచ్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
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