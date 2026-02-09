ETV Bharat / state

వాలెంటైన్​ వీక్ : మీకు నచ్చిన వారికి చాక్లెట్​ ఇలా ఇవ్వండి - తియ్యని వేడుక చేసుకోండి

వాలెంటైన్ వీక్​లో మూడో రోజు చాక్లెట్ డే - ఒక్కో రోజును చాలా ప్రత్యేకంగా ట్రీట్ చేస్తున్న ప్రేమికులు - చాక్లెట్ ప్రేమ, ఆప్యాయత, స్నేహం వంటి వాటికి ప్రతీక

Chocolate Day Valentine Week
Chocolate Day Valentine Week (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Chocolate Day in Valentine Week : చాక్లెట్ అంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరు ఉండరు! పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దానికి అందరూ ఫ్యాన్సే మరి. తియ్యని వేడుక చేసుకుందాం అంటూ సాగే ప్రకటనలు అంత విజయవంతం అయ్యాయంటే కారణం కూడా అదే. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు ఒక్కో రోజును ప్రేమికులు చాలా ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. రకరకాల గిఫ్ట్స్​లతో ఇష్టపడే వారిని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇదెందుకు అంటే కారణం ఈరోజు చాక్లెట్ డే. మరి మీకు ఇష్టమైన వారికి మీరు ఇచ్చారా ఏమైనా బహుమతులు.

చాక్లెట్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది. డార్క్​ చాక్లెట్​ను అందుకే ఎక్కువ మంది తింటుంటారు. వాలెంటైన్స్ వీక్‌‌లోని మూడో రోజున చాక్లెట్ డేను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున చాలా మంది తమకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తికి చాక్లెట్లు బహుమతిగా ఇచ్చి తమ ప్రేమను తెలియపరుస్తారు. మీ ప్రియురాలు, ప్రియమైన వారికి చాక్లెట్ బహుమతిగా ఇచ్చి చూడండి. వారికి మీరెంత స్పెషల్ అనేది తెలుస్తుంది.

తియ్యటి వేడుకకు శుభారంభం : చాక్లెట్ అంటే కేవలం తీపి పదార్థం మాత్రమే కాదు, ప్రేమ, ఆప్యాయత, స్నేహం, వైభవం, ఆనందం, సంతోషం వంటి వాటికి ప్రతీక. అందుకే చాలా మంది చాక్లెట్ ఇచ్చి తమ భావాలను వ్యక్తం చేస్తుంటారు. ఏదైనా శుభ సందర్భంలోనూ తీపి తినిపిస్తూ వేడుక చేసుకుంటారు. చిన్న చాక్లెట్, చిరు నవ్వుతో ఇస్తే వచ్చే ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేకుండా ఉంటుంది. అయితే మీరు ఇష్టపడే వారికి చాక్లెట్ ఇస్తూ మీ భావాలను వ్యక్తపరచండి.

బొకెేలా పేర్చి ఇవ్వండి : చాక్లెట్​లతో అద్భుతమైన గిఫ్ట్​ను తయారు చేయాలంటే ఇది సరైన పద్ధతి. వివిధ రకాల పసందైన చాక్లెట్లను ఒకే దగ్గర పేర్చి చిన్న బొకేలా చేసి, మీ ప్రియుడు లేదా ప్రియురాలికి ఇస్తే సర్​ప్రైజ్​ అవుతారు. వారు ఆశ్చర్యపోవడమే కాక మిమ్మల్ని చాలా ఇష్టంగా చూసుకుంటారు.

చాక్లెట్ గ్రీటింగ్ : సాధారణ గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఎవరైనా ఇస్తారు! రుచికరమైన ఓ రెండు చాక్లెట్లను దానితో జత చేసి మీ ప్రియుడు లేదా ప్రేమికురాలిని ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తితే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి కొంచెం. చాక్లెట్ డే రోజు వారి మనసును చిటికెలో గెలిచేయండి.

చాక్లెట్ జార్ : పెద్ద మొత్తంలో మీ భావాలను సందేశాల రూపంలో ఒక జార్​లో పెట్టివ్వడమే కాదు, మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఓ చిన్న పాత్రను తీర్చిదిద్దండి. అందులో మీ ప్రేయసికి లేదా ప్రియుడికి ఇష్టమైన చాక్లెట్​లను ఇవ్వండి.

చాక్లెట్ బాస్కెట్ : స్ట్రింగ్స్​ను మనం సాధారణంగా ఫొటోలను అలంకరించేందుకు ఉపయోగిస్తాం. మీరు కొంచెం కొత్తగా ఆలోచించి మీ చాక్లెట్లను డెకరేట్ చేయండి. అదనంగా చిన్న చిన్న ఎల్ఈడీ బల్బులను జత చేయండి. మీ ప్రేయసి, ప్రియుడి మనసులో ఈ జ్ఞాపకం జీవితాంతం ఉండిపోతుంది!

చక్కగా ఆస్వాదిస్తారు : చాక్లెట్లు, క్యాండీలంటే ఇష్టపడని అమ్మాయి ఈ కాలంలో ఉండదంటే అతిశయోక్తి ఏ మాత్రం కాదు. కుదిరితే అన్ని రకాల చాక్లెట్లు తీసుకుంటారు. బంధువుల్లో ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్లొస్తే చాక్లెట్లు తెచ్చారా అని చాలా అడుగుతారు. వాటి రుచి, ఫ్లేవర్లు ఇక్కడ మనకు దొరికే వాటితో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటాయి.

తియ్యని వేడుక చేసుకోండి - చాక్లెట్ డే స్పెషల్ విసెష్, కోట్స్!

Dark Chocolate Benefits : డార్క్ చాక్లెట్స్​తో బహుళ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. బీపీ, సుగర్​లతో సహా గుండె జబ్బులకు చెక్​!

