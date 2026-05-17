సర్వీసు రోడ్డులో టోల్గేట్ - ఈ హైవేపై రయ్మంటూ దూసుకెళ్లొచ్చు
చిత్తూరు నుంచి తమిళనాడులోని తచ్చూరు వరకు ఆరు వరుసల రహదారి - సర్వీసు రోడ్డులో టోల్ చెల్లించే విధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 5:30 PM IST
Chittoor Thatchur National Highway : సాధారణంగా ఏ నేషనల్ హైవేలో చూసినా కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరానికి టోల్ప్లాజాలు ఏర్పాటు చేసి ఉంటారు. అక్కడ వాహనాలు ఆగి టోల్ కట్టిన తర్వాతే ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇందులో కొత్తేముందని అనుకుంటున్నారా? కానీ ఏపీలో ఉన్న ఆ జాతీయ రహదారిపై ఎక్కడా టోల్గేట్లు కనిపించవు. మరి ఈ రోడ్డులో టోల్ చెల్లించాలంటే ఎలా అనేగా మీ డౌట్? ఇప్పుడు అసలు కథలోకి వెళ్దాం పదండి.
ఏపీ గుండా చిత్తూరు-తచ్చూరు ఆరు వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఎక్స్ప్రెస్వే (ఎన్హెచ్-716బి) వెళ్తుంది. ఇది చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రం శివారులో ప్రారంభమై తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నైలోని కామరాజార్ (ఎన్నోర్) పోర్టు, కట్టుపల్లి పోర్టులను అనుసంధానం చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం 116 కిలోమీటర్లు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలిసారిగా ఈ రోడ్డు ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు రహదారిలో ఎక్కడా టోల్గేట్లు ఏర్పాటు చేయలేదు. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా గమ్యానికి చేరుకోవచ్చు.
మరి ఈ రోడ్డులో టోల్ కట్టెది ఎలా అనుకుంటున్నారా? ఈ రహదారి ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు మధ్యలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు సర్వీసు రోడ్లు నిర్మించారు. ఈ సర్వీసు రోడ్డుల ద్వారా ప్రధాన రహదారి నుంచి తమ ప్రాంతాలకు, తమ ప్రాంతాల నుంచి సర్వీసు రోడ్డు మీదుగా నేషనల్ హైవేకి వెళ్లే మార్గాలున్నాయి. చిత్తూరు శివారులోని నరసింహరాజపురం, పల్లిపట్టు, అనుపల్లె, ఆర్తల, నగరి, ఉతుక్కొట్టై, ఎస్ఆర్పురం, వీరకావేరిరాజపురం, కుమారరాజపేట, పొండవక్కంలలో ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడే టోల్ప్లాజాలను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ టోల్ చెల్లించి ప్రయాణించొచ్చు. అంతేకాక ఈ హైవేలో ఎంత దూరం వాహనాలు ప్రయాణిస్తాయో, ఆ మేరకే టోల్ వసూలు చేస్తారు.
అడ్వాన్స్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ విధానం : మరోవైపు ఈ హైవే కారిడార్పై అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టిమ్ అమలు చేస్తున్నారు. ఇందులో 115 పాన్, జూమ్, టిల్ట్, (పీటీజెడ్) కెమెరాలు, 120 సర్వైలెన్స్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. వాహనాల వేగాన్ని గుర్తించే 18 పరికరాలు, వీడియో ఇన్సిడెంట్ డిటెక్షన్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిస్టమ్లు 58 అమర్చారు. ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగినా లేదా ఇతర ఇబ్బందులు తలెత్తినా వెంటనే వీటి ద్వారా గుర్తిస్తారు.
అంతేకాకుండా ఈ రహదారికి ఇరువైపులా మూడు అడుగుల ఎత్తుతో రెయిలింగ్ ఏర్పాటు చేసి, ఐదు అడుగుల ఎత్తుతో ప్రహరీ కూడా నిర్మించారు. రోడ్డుమధ్యలోకి పశువులు కానీ ప్రజలు కానీ రాకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనివల్ల ప్రమాదాల నివారణతో పాటు అంతరాయం లేకుండా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. జాతీయ రహదారి ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ వద్దే వాహనాలు టోల్ కట్టి నేషనల్ హైవేలోకి ప్రవేశిస్తారని ఎన్హెచ్ఏఐ ఇంజినీర్ కార్తీక్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దీంతో వాహనంలో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తే అంత దూరానికి సంబంధించిన టోల్ వసూలు చేస్తామని చెప్పారు.
