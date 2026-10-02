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పెద కాంచిపురం ఇసుకలో బంగారం వేట - లింగేశ్వర, తిరుపతమ్మ ఆలయాల పక్కనే తవ్వకాలు

మునేరు ఇసుకలో కొందరు రంగురాళ్లు, బంగారం కోసం చిత్తూరు నుంచి కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చారు. రోజంతా మునేరులో తవ్వుతూ జల్లెడ పడుతున్నారు.

పెద కాంచిపురం ఇసుకలో బంగారం వేట
పెద కాంచిపురం ఇసుకలో బంగారం వేట (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 10:41 AM IST

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Treasure Hunt in Munneru Sand at Penuganchiprolu : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన పెనుగంచిప్రోలులోని మునేరు ఇసుకలో కొందరు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. రంగురాళ్లు, బంగారం కోసం చిత్తూరు నుంచి కుటుంబ సభ్యులతో సహా తరలివచ్చారు. రోజంతా మునేరులో తవ్వుతూ జల్లెడ పడుతున్నారు.

101 దేవాలయాలతో పెద కాంచిపురంగా : పురాతన కాలంలో 101 దేవాలయాలతో పెద కాంచిపురంగా నేటి పెనుగంచిప్రోలుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. మౌద్గల్య ముని తపసుతో ఏర్పడిన మునేరు పక్కనే పెనుగంచిప్రోలు గ్రామం ఉంది. మునేరు పక్కనే లింగేశ్వర స్వామి, వేణుగోపాల స్వామి, తిరుపతమ్మ ఆలయం, తదితర ఆలయాలు ఉండేవి. కాలక్రమంలో కొన్ని దేవాలయాలు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యాయి. ఈ ఆలయాల్లోని అనేక విగ్రహాలు గ్రామస్థులకు తవ్వకాల్లో లభ్యమయ్యాయి.

మునేరు పరిసర ప్రాంతాల్లో విగ్రహాలు : ఇలా ఇంటి నిర్మాణానికి పునాదుల తవ్వకాల సమయంలో లభ్యమైన పెద్ద నంది విగ్రహాన్ని శ్రీ తిరుపతమ్మ ఆలయంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇతర విగ్రహాలు విజయవాడలోని విక్టోరియా మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికి ఏదైనా అవసరాలు మేరకు తవ్వకాలు చేస్తుంటే మునేరు పరిసర ప్రాంతాల్లో విగ్రహాలు దొరుకుతున్నాయి.

దొరికే బంగారంతో పోషణ : మునేరు కాజ్‌వే పక్కన ఇసుకలో రోజు 20 మందికి పైగా చిత్తూరుకు చెందిన వారు తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. గత రెండు, మూడేళ్ల నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఆలయం వద్ద మునేరు పరిసర ప్రాంతాల్లోనే నివాసం ఉంటున్నారు. స్థానిక శివాలయం, మునేరు కాజ్‌వే తదితర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. ఇలా రెండు, మూడు నెలలు ఇక్కడే ఉండి తిరిగి స్వగ్రామాలకు వెళ్తుంటారు. అప్పుడప్పుడు దొరికే బంగారంతో తమ పోషణకు ఇబ్బంది ఉండట్లేదని వారంటున్నారు. బంగారం అనగానే బోలెడంత లభిస్తుంది అనుకోవద్దు. చాలా తక్కువ మొత్తంలోనే దొరుకుతుంది. అదే చాలనుకుంటున్నారు దొరికినవారు. సూర్యోదయం అవగానే జల్లెడలు పట్టుకొని వస్తారు. దీనిని వృత్తిగా మార్చుకుని జీవిస్తున్న కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో భూమిలో లేదా ఇసుకలో దొరికే ఎలాంటి నిధులైనా చట్టప్రకారం ప్రభుత్వానికే చెందుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

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