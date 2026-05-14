ప్రతి ఇంటిపైనా సోలార్ ప్యానెల్ - "కందులవారి పల్లె" గ్రామానికి జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు
క్లైమెట్ యాక్షన్ స్పెషల్ కేటగిరీలో ఫస్ట్ ప్లేస్ కైవసం - గ్రామంలో ఏ ఇంటిపై చూసినా సోలార్ ప్యానెళ్ల దర్శనం - వీధి లైట్లు, సీసీ రోడ్లతో అందంగా కనిపిస్తోన్న గ్రామం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:11 AM IST
Kandulavari Palle wins National Panchayat Awards 2026 : అభివృద్ధి అంటే కాంక్రీట్ జంగిల్స్. ఇదీ అందిరిలో ఉండే అభిప్రాయం. పచ్చని పర్యావరణం, స్వచ్ఛమైన గాలి కూడా అభివృద్ధేనని నిరూపించింది ఓ గ్రామం. ప్రభుత్వ పథకాలను పక్కాగా అమలు చేస్తూ ఏకంగా జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు సాధించింది. సోలార్ నుంచి ఇంటింటికీ కుళాయి వరకు సేంద్రీయ సాగు నుంచి ఏటీఎం మోడల్లో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండించడం వరకు వీధి దీపాల నుంచి వంద శాతం పారిశుద్ధ్యం వరకు ప్రతి రంగంలోనూ వారెవ్వా అనిపిస్తుంది. అసలు ఇంతకీ ఆ పల్లె ఎక్కడ ఉంది? జాతీయ స్థాయిలో ఏ అవార్డు సాధించింది? అని తెలుసుకోవాలని ఉందా? రండి మనమూ ఆ ఊరు వెళ్దాం.
అనగనగా ఓ ఊరు. పేరు కందులవారిపల్లె. అభివృద్ధి అనే పదానికి నిలువెత్తు రూపం ఈ పంచాయతీ. ఏ ఇంట్లో విన్నా నీటి కుళాయి శబ్ధం వినిపిస్తుంది. ఏ ఇంటిపై చూసినా సోలార్ ప్యానెళ్లు కనిపిస్తాయి. ఏ పొలానికి వెళ్లినా 365 రోజులూ పచ్చదనమే దర్శనిమిస్తుంది. ఏ వీధిలో నడిచినా అందమైన చెట్లు స్వాగతం పలుకుతాయి. అంతే కాదు సీసీ రోడ్లు, వీధి లైట్లు ఇలా ప్రతిదీ పక్కాగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ గ్రామం జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. క్లైమేట్ యాక్షన్ స్పెషల్ కేటగిరీలో మొదటి ర్యాంకు సాధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అవార్డు అందుకోబోతుంది.
సేంద్రీయ విధానంలో సాగు: తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలంలోని కందులవారి పల్లె పంచాయతీలో 512 కుటుంబాలు, 15 వందల 83 మంది జనం నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడి ప్రజల ప్రధాన జీవనాధారం వ్యవసాయం. పర్యావరణ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా ప్రత్యేకంగా క్లైమెట్ యాక్షన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి మొక్కలు పెంపంకం, నీటి సంరక్షణ, సహజ వ్యవసాయంపై పంచాయతీ దృష్టి సారించింది.
ప్రతి ఇంటిపైనా సోలార్ ప్యానెల్: ఈ క్రమంలోనే పీఎం సూర్యఘర్ కింద గ్రామంలోని 473 ఇళ్లపై 5.67 కోట్ల వ్యయంతో సోలార్ రూఫ్ టాప్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేశారు. దీని వల్ల గ్రామంలో నెలకు సుమారు లక్షా 13 వేల యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. దీంతో గ్రామ అవసరాలకు పోనూ మిగిలిన కరెంట్ను గ్రిడ్కు పంపిస్తూ గ్రామస్థులు బిల్లుల బాధ నుంచి శాశ్వత విముక్తి పొందారు.
ఇంటింటికీ కుళాయి: తాగునీటి పంపులు, వీధి దీపాలు సైతం సౌర శక్తితో నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు వేసవిలోనూ వీళ్లకు నీటి కష్టాలు ఉండవు. ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి ద్వారా నీటి సరఫరా అవుతోంది. వీధి దీపాలు ఏర్పాటుతో పాటు గ్రామంలో పచ్చదనం కోసం గతేడాది విస్తృతంగా చెట్లు కూడా నాటారు.
పంచాయతీలో పర్యావరణహిత వాహనాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. పీఎం అజయ్ పథకం కింద లబ్ధిదారులకు ఈ ఆటోలు అందించి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఉజ్వల యోజన, దీపం 2.O పథకాల కింద ప్రతి ఇంటికీ ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు, ఎల్ఈడీ బల్బులు అందజేశారు. పారిశుద్ధ్యం నిర్వహణలోనూ గ్రామం భేష్ అనిపించుకుంటోది.
వంద శాతం పారిశుద్ధ్యం: రెండు ఈ -ఆటోలు, స్వచ్ఛ రథం ద్వారా వంద శాతం తడి, పొడి చెత్త సేకరణ జరుగుతోంది. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్పై నిషేధం విధించి బట్ట సంచులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రీఛార్జి పిట్స్, ట్రెంచులు నిర్మించి వర్షపు నీటిని ఒడిసిపడుతున్నారు.
రసాయన ఎరువులకు పూర్తిగా స్వస్తి పలికి గ్రామస్థులంతా సేంద్రియ సాగువైపు అడుగులు వేశారు. నవధాన్యాలు సాగు చేస్తూ జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయ విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. ఏటీఎం మోడల్ ద్వారా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండిస్తూ ఏడాది పొడవునా ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు. అభివృద్ధిలో అదరగొడుతున్న ఈ గ్రామానికి జూన్ 3న దిల్లీలో అవార్డు ప్రదానం చేయనున్నారు. ప్రోత్సాహంగా కోటి రూపాయల నగదు బహుమతిగా అందించనున్నారు.
