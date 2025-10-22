ETV Bharat / state

ప్రైవేట్‌ ఉపగ్రహ ప్రయోగాల అభివృద్ధి - పరిశ్రమలకు కీలకంగా ఆ 2 జిల్లాలు

రాష్ట్రంలోనే కీలకంగా చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలు - ప్రత్యేక రంగాలపై దృష్టి పెట్టి రాష్ట్రానికి సంపద, ఉద్యోగాలను పెంచేలా ప్రణాలిక

Industrial_development_in_ap
Industrial_development_in_ap (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 11:54 AM IST

INDUSTRIES IN CHITTOOR AND TIRUPATI: చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలంలో ఈ క్లస్టర్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర పరిశ్రమల అభివృద్ధి ప్రణాళికలలో కీలకమైన భాగం. సిల్క్, గార్మెంట్స్‌ వంటి ప్రత్యేక రంగాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్రానికి సంపద, ఉద్యోగాలను పెంచేలా చేస్తున్నారు. సుమారు 100 ఎకరాల్లో ఏపీఐఐసీ దీనిని అభివృద్ధి చేసింది. సిల్క్‌ (రేస్మీ), గార్మెంట్స్‌ తయారీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి.

ప్రాధాన్యం: జాతీయ రహదారి-16, వెదురుపట్టు క్రాస్‌రోడ్‌ వద్ద ఉంది. చెన్నై, బెంగుళూరు, తిరుపతి నగరాలకు కనెక్టివిటీ.

లక్ష్యం: సిల్క్, గార్మెంట్స్‌ రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రోత్సాహం, జౌళీ పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగావకాశాల కల్పన, సిల్క్, గార్మెంట్స్‌ తయారీకి ప్రత్యేకమైన జోన్‌ ఏర్పాటు. ఆక్వారెల్, విశ్వ అపెరెల్స్, కోమల టెక్స్‌టైల్స్‌ లాంటి పరిశ్రమలు కొనసాగుతున్నాయి. అలానే స్థానికులకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాయి.

తిరుపతి పెలికాన్‌ వ్యాలీ ఐటీ పార్క్‌: అమెరికాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐల బృందం తిరుపతి సమీపంలో టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసింది. సుమారు 20 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తొలిదశలో ఐటీ భవనాలు, వాణిజ్య కాంప్లెక్స్‌ నిర్మించనున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇంక్యుబేషన్‌ కేంద్రాలు, పరిశోధన, అభివృద్ధి సౌకర్యాలు, ఉత్పత్తి, సేవా ఆధారిత ఐటీ కంపెనీలు వస్తాయి. అయికే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభ దశలోనే ఉంది.

ప్రైవేట్‌ ఉపగ్రహాల తయారీ: తిరుపతికి సమీపంలో స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌ సంస్థను హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఇస్రో మాజీ శాస్త్రవేత్తలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రైవేట్‌ ఉపగ్రహ ప్రయోగాలు, తక్కువ ధరలో చిన్న ప్రయోగ వాహనాలను అభివృద్ధి చేయడం ప్రధాన లక్ష్యం. శ్రీహరికోటలోని సతీష్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ ఇక్కడికి సమీపంలో ఉండటం అనుకూలమైన విషయం. ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఈ ప్రాజెక్టు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

సౌకర్యాలు: ఐఐటీ తిరుపతి, ఇస్రో శ్రీహరికోట, శ్రీసిటీ సెజ్‌లకు సమీపంలో ఉంది. టెక్‌ కంపెనీలు, స్టార్టప్స్‌కు ప్రాధాన్యం.

బీఎన్‌ కండ్రిగ పారిశ్రామిక పార్కు: శ్రీకాళహస్తి నోడ్‌ ఇండస్టియ్రల్‌ పార్క్‌గా తొట్టంబేడు, బీఎన్‌ కండ్రిగ మండలాల్లో సుమారు 2,770 ఎకరాల్లో ఏపీఐఐసీ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఎలక్టాన్రిక్స్, ఇంజనీరింగ్, ఆటోమొబైల్‌ పరిశ్రమలు, ఫుడ్, అగ్రో ప్రాసెసింగ్, గార్మెంట్స్, టెక్స్‌టైల్‌ తయారీ, బిల్డింగ్‌ మెటీరియల్స్, నాన్‌-మెటాలిక్‌ మినరల్స్, కెమికల్, ఫార్మాస్యూటికల్, లెదర్, ప్లాస్టిక్, ఉడ్‌ వంటి చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్, గోదాములు ఏర్పాటు అవుతాయి.

భవిష్యత్తు అభివృద్ధి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జౌళీ రంగంలో రూ.10,000 కోట్ల పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇది క్లస్టర్‌లో మరిన్ని పరిశ్రమల స్థాపనతో పాటు స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది.

భవిష్యత్తు ప్రణాళిక: విక్రమ్‌-1 రాకెట్‌ను అభివృద్ధి చేయడం

