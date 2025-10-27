ప్రో కబడ్డీ మైదానంలో తెలంగాణ గర్వం! - తొలి మహిళా టెక్నికల్ అఫిషియల్గా శ్వేతరెడ్డి ఎంపిక
చిన్నవయసులోనే రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో కబడ్డీ పోటీలో రాణిస్తున్న శ్వేతరెడ్డి - ఆటల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన - తెలంగాణ టెక్నికల్ అఫిషియల్గా ఎంపిక
Published : October 27, 2025 at 7:37 PM IST
Pro Kabaddi Player Swetha Reddy : కికెట్ తర్వాత టీవీల ముందు అతుక్కుపోయేలా చేసిన ఆటేదంటే అందరం కబడ్డీ అనే చెబుతాం. అక్కడ ఆటగాళ్లకే కాదు ఆట సజావుగా సాగేలా చూసే నిపుణులకూ ఆదరణ ఎక్కువే ఉంటుంది. ప్రో కబడ్డీ లీగ్ తాజా సీజన్లో అలాంటి విధులే నిర్విర్తిస్తున్నారు చిర్మని శ్వేతరెడ్డి. ఈ పోటీలకు టెక్నికల్ అఫిషియల్ ఆమె! ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్లో ప్రత్యేక కథనం.
చిన్నప్పుడు నలుగురైదుగురం ఒకచోట చేరామంటే చాలు చకచకా గీతలు గీసి, కబడ్డీ ఆడేవాళ్లం. ఆడాలంటే కోర్టు కావాలనుకునేవాళ్లం తప్ప వాటికీ ప్రత్యేకమైన కొలతలు ఉంటాయని అప్పటికి మనకు తెలియదు. రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన శ్వేతరెడ్డి. వ్యవసాయ కుటుంబం చెందిన అమ్మాయి. నాన్న వెంకచరామిరెడ్డి, అమ్మ ఇందిర.
చిన్నవయసులోనే జాతీయస్థాయిలో : స్కూలు స్థాయిలోనే రాష్ట్రాస్థాయిలో కబడ్డీ ఆడా ఆడడంతో స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఇంటర్కి నవోదయలో సీటు వచ్చింది. ఆమె పరుగు బాగా తీస్తున్నానని టీచర్ ఖోఖో దిశగా ప్రోత్సహించారు. కానీ కబడ్డీ మీద ఇష్టంతో ఈ ఆటను కొనసాగించింది. అవతల ఎంత పెద్దవాళ్లున్నా భయపడేది కాదట. ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడూ రీజినల్, జాతీయస్థాయి పోటీల్లోనూ శ్వేత రాణించారు.
2011లో డిగ్రీ చదివే సమయంలో యూనివర్సిటీ పోటీలకు ప్రయత్నించారు. ఆ తర్వాత వాటికోసం రోజూ కష్టపడి ప్రాక్టిస్ చేసేవారు. ఈ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపినవారి పేర్లు నోటీస్బోర్డులో పెడతారు. వారిని ఒక టీంగా ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు పంపుతారు. దానిలో శ్వేతరెడ్డి పేరు వస్తుందేమో అని ఎంతో ఎదురు చూసింది. అందులో ఆమె ప్రయత్నం ఫలించి ఒకసారి ఎంపికయ్యింది.
రెండు రోజులుందనగా ఆమె పేరు లేదు : ఆ తర్వాత ఆమె రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకుని లగేజీని సిద్ధం చేసుకున్నాక పోటీకి రెండు రోజుల ముందు ఆమె పేరు తీసేశారని తెలిసింది. ఆ బాధను తట్టుకోవడం తన వల్ల కాలేదు. దాని కారణంగా కొన్ని రోజులు కబడ్డీకి దూరమయ్యారు. దీనికితోడు కుటుంబ పరిస్థితుల రీత్యా డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే శ్వేతరెడ్డికి వివాహం అయ్యింది. పెళ్లి తర్వాత కబడ్డీ కొనసాగిద్దామంటే తన భర్త చిర్మని సత్య శివరెడ్డి ఈ ఆట మగవాళ్లది. మా ఇంట్లో ఆడవాళ్లు ఎప్పుడూ ఆడలేదు. నువ్వూ వదిలేయ్ అని ఆమె భర్త అన్నారు.
ఆ మాటలకు మొదట్లో బాధపడినా ఆ తర్వాత ఆయన్ని ఒప్పించింది. దానికోసం ఏడాది సమయం పట్టింది. తర్వాత శిక్షణ తీసుకుని వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలిగా మారింది. జాతీయస్థాయిలో అండర్ 14కి 12 మంది అమ్మాయిలు, అండర్ 17కి ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఎంపికయ్యేలా శిక్షణ ఇచ్చింది. ఒకప్పుడు ఈ ఆట వద్దన్న తన భర్తే ఇప్పుడు ఆమెకు అండగా నిలుస్తున్నారని శ్వేతరెడ్డి తెలిపింది.
''ప్రో కబడ్డీ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దాన్ని ఆసక్తిగా చూసేదాన్ని. ఓసారి స్కూల్ ఫెడరేషన్ తరఫున ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కబడ్డీ పోటీలు జరుగుతోంటే వెళ్లేదాన్ని. అక్కడికి తెలంగాణ అసోసియేషన్ సిబ్బంది వచ్చారు. వాళ్లని చూశాక నేనూ అసోసియేషన్లో స్థానం సంపాదించాలి అనుకున్నా. చివరికి సాధించి రాష్ట్రం తరఫున ఎన్నో కబడ్డీ పోటీలకు రెఫరీగానూ పనిచేశా. నా పనితీరు చూసి, అసోసియేషన్ నన్ను జాతీయ స్థాయి రెఫరీ ఎంపికకి సిఫారసు చేసింది.'' - శ్వేతరెడ్డి, కబడ్డీ ప్లేయర్
ఆ రోజే అనుకున్నాను : అలా ఆమెకు ప్రో కబడ్డీ ఆడేందుకు అవకాశమొచ్చింది. నిజానికి దీనికి అమెచ్యూర్ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏకేఎఫ్ఐ) అనే సంస్థ అఫిషియల్స్ని ఎంపిక చేస్తుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక పరీక్షనీ నిర్వహిస్తుంది. దానిలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి టెక్నికల్ అఫిషియల్గా ఎంపికయ్యారు. ఆమె ప్రస్తుతం ప్రోకబడ్డీ లీగ్కి పనిచేస్తున్నారు. ఆటకి అమ్మాయి, అబ్బాయన్న తేడా ఉండదు.
తేడా చూపించినంత కాలం నాణ్యమైన క్రీడాకారిణులు రాలేరు. ఇప్పుడు విదేశాల్లోనూ కబడ్డీకి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. టీవీల్లోనూ కోట్లమంది చూస్తున్నారు. ప్రతిభ చూపినవారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆసక్తి ఉంటే అమ్మాయిలు వెనకాడొద్దు. క్రీడాకారిణిగానే కాదు, ఇంకా ఎన్నో క్రీడా విభాగాల్లో భవిష్యత్తు నిర్మించుకోవచ్చు. తెలంగాణ నుంచి ప్రో కబడ్డీకి ఎంపికైన తొలి మహిళా టెక్నికల్ అఫిషియల్ని అయినందుకు గర్విస్తున్నారని శ్వేతరెడ్డి పేర్కొన్నారు.
