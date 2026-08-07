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సీఎం చంద్రబాబుకు చేనేత కళాకారుడి చిరు కానుక - తన అభిమాన నేతకు బహుకరించనున్న నాగరాజు

జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బాపట్ల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని వినియోగించి చిరు మగ్గాన్ని రూపొందించిన నేత కార్మికుడు

Chirala handloom artist Nagaraju will gift Chandrababu Naidu a mini loom
Chirala handloom artist Nagaraju will gift Chandrababu Naidu a mini loom (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 11:56 AM IST

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CM Chandrababu on National Handloo Day : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం చీరాల పర్యటనకు విచ్చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈపూరుపాలేనికి చెందిన చేనేత కళాకారుడు మునగపాటి నాగరాజు ఒక ప్రత్యేకమైన కానుకను సిద్ధం చేశారు. తన హస్తకళా నైపుణ్యంతో ఒక అద్భుతమైన ‘చిరు మగ్గం’ నమూనాను రూపొందించారు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా చేనేత మగ్గాల తయారీలో నాగరాజు విశేష గుర్తింపు పొందారు. తమ ప్రాంతానికి వచ్చే ప్రముఖులకు వీటిని బహుమతిగా ఇస్తుంటారు. అయితే, తన అభిమాన నేత చంద్రబాబుకు స్వయంగా ఈ చిరు మగ్గాన్ని కానుకగా అందించాలనేది ఆయన చిరకాల కోరిక.

సభా వేదికపై ఆవిష్కరణకు ఏర్పాట్లు: నాగరాజు తన కోరికను స్థానిక శాసనసభ్యుడు ఎం.ఎం.కొండయ్య దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో రేయింబవళ్లు శ్రమించి జాతీయ జెండా రంగులతో కూడిన వస్త్రాన్ని నేస్తున్నట్లుగా ఉండేలా ఈ చిరు మగ్గాన్ని నాగరాజు అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. తొలుత దీన్ని చీరాల సభా వేదికపై ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగానే దీన్ని ఆవిష్కరింపజేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. తన కల నెరవేరుతున్నందున్న ఆనందంగా ఉందని నాగరాజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కోసం కూడా త్వరలోనే మరో ప్రత్యేక కానుకను సిద్ధం చేస్తున్నానని, ఆయన ఈసారి రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన సందర్భంగా అందజేయాలని ఉందని నాగరాజు వివరించారు.

అంతా చేతులు కలుపుదాం.. చేనేత కళను కాపాడుదాం: జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బాపట్ల జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని నేతన్నలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి, వారి అభ్యున్నతికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని అన్నారు. అందులో భాగంగానే "నేతన్న సేవలో" పథకం ప్రారంభిస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే విద్యుత్ రాయితీలు, 50 ఏళ్లకే పింఛన్ అందిస్తూ నేతన్నలకు దన్నుగా ఉన్నామని వివరించారు.

నేడు 71వేల 536 మంది చేనేత కుటుంబాలకు "నేతన్న సేవలో" పథకం ద్వారా సాయం చేస్తున్నామన్నారు. ఒక్కో చేనేత కుటుంబానికి 25 వేల చొప్పున 179 కోట్ల రూపాయలు నేతన్నలకు అందిస్తున్నామని సీఎం వెల్లడించారు. చేనేతల సంక్షేమాన్ని, వృత్తి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ సాయం అందిస్తోందన్నారు. అంతా చేతులు కలుపుదాం.. చేనేత కళను కాపాడుదామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

చేనేతను ఆదరిద్దాం, అండగా నిలుద్దాం: చేనేతను ఆదరిద్దాం, అండగా నిలుద్దామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పిలుపునిచ్చారు. మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించుకుందామని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ 'వోకల్ ఫర్ లోకల్‌' స్ఫూర్తితో జాతీయ చేనేత దినోత్సవ సంకల్పమన్నారు. చేనేత కేవలం వృత్తి కాదని, మన సంస్కృతి, వారసత్వ సంపదలో అంతర్భాగమని తెలిపారు.

చేనేతను కాపాడటమంటే మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడమేనని పవన్‌ అన్నారు. చేనేతల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు అమలు చేస్తోందని చెప్పారు. 'నేతన్న సేవలో' ద్వారా ఏటా రూ.25 వేలు ఆర్థికసాయానికి నేడు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. చేనేతలకు ప్రోత్సాహకంగా 2018 నుంచి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఉంటున్నట్లు గుర్తు చేశారు. మన చేనేత ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు తెస్తామన్నారు. చేనేత కళాకారులందరికీ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

నేడు "నేతన్న సేవలో" పథకానికి శ్రీకారం - చేనేత కార్మికులకు రూ. 25 వేల చొప్పున సాయం

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TAGGED:

NATIONAL HANDLOOM DAY 2026
PAWAN WISHES HANDLOOM WORKERS
CHANDRABABU WISHES HANDLOOM WORKERS
సీఎం చంద్రబాబుకు చేనేత చిరు కానుక
MINI LOOM GIFT FOR CM CHANDRABABU

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