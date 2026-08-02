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టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడి కేసు - వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్

ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షితో సహా 15 మందిని అరెస్ట్ - విరూపాక్షి సహా 15 మందిని ఆలూరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టుకు తరలింపు - శనివారం టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడికి పాల్పడిన ఎమ్మెల్యే

MLA Virupakshi Arrest
MLA Virupakshi Arrest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:18 PM IST

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MLA Virupakshi Arrest : కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎమ్మెల్యేతో సహా 15 మందిని అరెస్ట్ చేసినట్లు ప్రకటించారు. విరూపాక్షిని చిప్పగిరి పీఎస్‌ నుంచి ఆలూరు జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి కోర్టుకు తరలించారు. శనివారం నాడు రాత్రి నేమకల్లు, సంగాలలో టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులు, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలతో ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షితో సహా 15 మందిపై కేసు నమోదైంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త శేఖర్ ఫిర్యాదు మేరకు చిప్పగిరి పోలీసులు ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు.

అసలేం జరిగిదంటే : శనివారం రాత్రి 2 గ్రామాల్లో తన అనుచరులతో కలిసి విరూపాక్షి వీరంగం సృష్టించారు. చిప్పగిరి మండలం సంగాల, నేమకల్లులో తన అనుచరులతో కలిసి టీడీపీ కార్యకర్తలపై దౌర్జన్యానికి వారి ఇళ్లపై దాడులకు తెగబడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ, తెలుగుదేశం కార్యకర్తల మధ్య ఫోన్ సంభాషణ వివాదానికి ఏకంగా ఎమ్మెల్యేనే రంగంలోకి దిగారు. ముందుగా సంగాలలో టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులు చేసిన ఎమ్మెల్యే అనుచరులు అనంతరం నేమకల్లు గ్రామానికి వచ్చి అక్కడా దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు.

గురుమూర్తి, శేఖర్ అనే వారి ఇళ్లపై దాడి చేసి ఇంట్లో సామాగ్రిని, టీవీలను ధ్వంసం చేశారు. సుచిత్ర అనే మహిళపైనా దాడి చేశారు. ఆమె భర్తను గాయపరిచారు. అంతటితో ఆగని వైఎస్సార్సీపీ అల్లరి మూకలు చిప్పగిరి మండల టీడీపీ కన్వీనర్ పురుషోత్తం బొలోరో వాహనాన్ని ధ్వంసం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ దాడిలో నలుగురు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నలుగురు కార్యకర్తలను ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

High Tension in Aluru : శనివారం రాత్రి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే అనుచరులు దాడులకు పాల్పడిన ఘటనపై టీడీపీ కార్యకర్త శేఖర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేశారు. తెల్లవారుజామున చిప్పగిరిలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వెళ్లి అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే కుమారుడు చంద్రశేఖర్ సహా 15 మంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉదయం చిప్పిగిరి పోలీస్ స్టేషన్‌లో వారందరినీ విచారించారు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో స్టేషన్‌కు వచ్చి పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పరిస్థితిని గమనించిన అధికారులు భారీ బలగాలను స్టేషన్ వద్ద మోహరించారు. ఇవాళ ఐదు గంటల సమయంలో ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షితో పాటు 15 మంది వైసీపీ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసినట్లు ప్రకటించారు.

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HIGH TENSION IN ALURU
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YSRCP MLA VIRUPAKSHI ARREST

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