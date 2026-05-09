ETV Bharat / state

చిన్న తిరుమలగా అవతరించబోతున్న 'స్తంభాద్రి' - ఆలయ నిర్మాణానికి టీటీడీ గ్రీన్​సిగ్నల్

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణానికి టీటీడీ బోర్డు ఆమోదం - భూమి కేటాయింపుకు ముందడుగు వేసిన సీఎం, రెవెన్యూ మంత్రికి తుమ్మల కృతజ్ఞతలు - తిరుమల విధానంలో కైంకర్యాలు

Venkateshwara Swamy Temple Kammam
Venkateshwara Swamy Temple Kammam (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Venkateshwara Swamy Temple Kammam : భక్తుల చిరకాల కల నెరవేరుతూ ఖమ్మం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం దిశగా అడుగులు పడబోతున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణానికి టీటీడీ బోర్డు అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. 20 ఎకరాల్లో తిరుమల తరహా నిర్మాణం జరగబోతుంది. దీంతో స్తంభాద్రి చిన్న తిరుమలగా అవతరించబోతుంది. టీటీడీ సహకారంతో వేగంగా ఆలయ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించబోతున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ సహకారంతో భూమి కేటాయింపుతో ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు త్వరలో ప్రారంభం కానుంది.

అనుమతినిచ్చిన టీటీడీ బోర్డు : ఖమ్మం జిల్లా ధ్వంసలాపురం రెవెన్యూ పరిధిలో 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. రాష్ట్ర కేబినెట్ ఇప్పటికే భూమి కేటాయింపునకు ఆమోదం తెలపగా, తాజాగా టీటీడీ బోర్డు కూడా అనుమతి ఇవ్వడంతో నిర్మాణానికి అన్ని మార్గాలు సుగమమయ్యాయి. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు కృషి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టి.టి.డి సమన్వయం సహకారం ఈ ప్రతిష్టాత్మక యత్నానికి బలంగా నిలిచాయి. తిరుమల తరహా దర్శనం, సదుపాయాలు ఖమ్మంలోనే అందుబాటులోకి రానుండగా, జిల్లా 'చిన్న తిరుమల'గా రూపుదిద్దుకునే ప్రయత్నాలు ఎంతో దూరంలో లేవు.

అన్ని రకాల సదుపాయాలతో ప్రణాళికలు : టీటీడీ ప్రణాళికల ప్రకారం ఆలయాన్ని సమగ్ర ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. నిత్య కైంకర్యాలు, అర్చనలు తిరుమల విధానంలో నిర్వహించడంతోపాటు సర్వదర్శనం, ప్రత్యేక దర్శనం వంటి సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. భక్తులకు ఉచిత అన్నప్రసాదం, వసతి గృహాలు, విశాలమైన పార్కింగ్ స్థలాలు, ఆధునిక క్యూ లైన్లు, లడ్డూ ప్రసాదం పంపిణీ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. శుచి, శుభ్రత పై దృష్టి సారించనున్నారు.

రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం : టీటీడీ నిర్మించే ఆలయాలు సాధారణంగా తిరుమల శైలిని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఖమ్మంలో కూడా అదే నమూనాలో ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టే అవకాశం ఉంది. త్వరలోనే టీటీడీ అధికారులతో సమావేశమై నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేస్తామని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు. టీటీడీ బోర్డు ఆమోదం నేపథ్యంలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు , ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, బోర్డు సభ్యులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నిర్మాణం : భూమి కేటాయింపుకు ముందడుగు వేసిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి , రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి మంత్రి తుమ్మల కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో ఈ మహత్తర కార్యం సాధ్యమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నిర్మాణానికి మార్గం సుగమమవడంతో భక్తుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతోంది. ఖమ్మం నగరం త్వరలోనే ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన “చిన్న తిరుమల”గా రూపుదిద్దుకునే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

"ఖమ్మంలో టీటీడీ ఆలయం రావడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా ఈ ప్రాంతం చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. టీటీడీ ఆలయం పదిహేనవ డివిజన్​లో రావడం అనేది ఖమ్మం మొత్తానికి మైలురాయి లాంటిది. దీనికి ముఖ్య కారణం తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. ఆయనకు మేమెప్పుడూ రుణపడి ఉంటాము" - రావూరి కరుణ, 15వ డివిజన్ కార్పొరేటర్

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఖమ్మం జిల్లాలో నిర్మించడం తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తానికి వరమని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలయ నిర్మాణానికి అంగీకరించిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్​రెడ్డికి, ఆంధ్రప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని దారులో - ఇవి తెలిస్తే దర్శనం సులభమే

శ్రీవారి సేవలో అనునిత్యం తరిస్తున్న పూలదండలు - వీటి పేర్లు, కొలతలు తెలుసా? - Tirupati Srivari Garlands

TAGGED:

CHINNA TIRUMALA IN KHAMMAM
KAMMAM AMOUS TEMPLE
TTD SUPPORTS FOR CHINNA TIRUMALA
ఖమ్మంలో చిన్న తిరుమల
VENKATESHWARA SWAMY TEMPLE KAMMAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.