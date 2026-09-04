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అధిష్ఠానం నిర్ణయంపై అసంతృప్తితో చిన్నారెడ్డి! - సీనియర్​ నేత తదుపరి అడుగులు ఎటువైపు?

కాంగ్రెస్​ పార్టీకి విధేయుడిగా, మృధుస్వభావిగా చిన్నారెడ్డికి పేరు - హైకమాండ్​ ఆదేశాలను తు.చ తప్పకుండా పాటించే నేత - రాజకీయ జీవితంలో తొలిసారి చేదు అనుభవం - చిన్నారెడ్డి అడుగులు ఎటువైపు?

State Planning Commission
G.Chinna Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2026 at 8:19 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 8:26 AM IST

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G.Chinna Reddy Political Journey in Congress : కాంగ్రెస్‌లో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా పార్టీతోనే ప్రయాణం, పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి చేసిన కృషి, రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో పదవులు, మృధు స్వభావంతో ప్రజలకు సేవలు, అధిష్ఠానం ఆదేశాలను సైతం పాటించే సీనియర్‌ నేత జి.చిన్నారెడ్డికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉద్వాసన పలికింది. రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడి పదవి నుంచి తొలగించింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డిపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఆయన రాజకీయ జీవితంలో ఇదే చేదు అనుభవంగా మచ్చ పడినట్లైంది.

ఎమ్మెల్యే బీ ఫారాలను పార్టీ, నాయకులు డబ్బులకు అమ్ముకుంటున్నారంటూ ఇటీవల గోపాల్‌పేట మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవ సమయంలో చిన్నారెడ్డి ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో చిన్నారెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి అధిష్ఠానంతో పట్టుబట్టారు. టీపీసీసీతో పాటు, దిల్లీకి సైతం వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ రిపోర్టు హైకమాండ్​కు అందించింది. అలాగే సీఎం సైతం ఏఐసీసీ నేతలతో ఈ పరిణామాలపై చర్చించారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను చాలా సీరియస్‌గా తీసుకున్న హైకమాండ్, చివరికి గురువారం చిన్నారెడ్డి, మంత్రి కొండా సురేఖల పదవులను తీసేందుకే మొగ్గు చూపింది.

లేఖ రాసినా : చిన్నారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆయనకు షోకాజ్‌ నోటీసులు జారీ చేయడంతో ఆయన ఓ లేఖ రాస్తూ సుదీర్ఘంగా వివరణ ఇచ్చారు. 1978లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తాను ఏనాడూ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని, గోపాల్‌పేటలో కార్యకర్తలు, నాయకులు అనుభవిస్తున్న బాధలు, ఎమ్మెల్యే ఒంటెద్దు పోకడలపై వారి మనోభావాల్ని, ఆవేదనను ఆరోజు వ్యక్తపరిచినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో జారీ చేసిన నోటీసులు ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా టీపీసీసీని కోరారు. కానీ హైకమాండ్ మాత్రం వేటుకే మొగ్గు చూపింది.

సొంతూరు పొలంలో : వనపర్తి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్‌ పంచాయితీ దాదాపు 15 రోజులుగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. గురువారం కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నిర్ణయం ప్రకటించడంతో చిన్నారెడ్డితో పాటు ఆయన అనుచరగణం తీవ్ర నిరాశకు లోనైనట్లు తెలిసింది. ఆయన సొంతూరు గోపాల్‌పేట మండలం జయన్న తిరుమలాపూర్‌లో పొలం గట్ల మధ్య విశ్రాంతి తీసుకున్నారని సమాచారం. గురువారం అక్కడే ఎక్కువ సమయం గడిపినట్లు తెలిసింది.

ప్రస్తుతం చిన్నారెడ్డి తదుపరి పయనం ఎటు? అన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది. దాదాపు 48 ఏళ్ల పాటు పార్టీలో ఉన్న సీనియర్‌ కాంగ్రెస్ నేతపై అధిష్ఠానం ఇంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడంతో చిన్నారెడ్డి అనుచరగణం నిరాశలో ఉంది. ఆయన మాత్రం తన కేడర్‌కు వెన్నంటే ఉంటానని వెంటనే ప్రకటించారు. పదవులపై ఎలాంటి ఆశ, కోరిక, వ్యామోహం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో సీనియారిటీకి విలువ ఇవ్వలేదని, వివరణ ఇచ్చినా పదవీచిత్యుడిని చేయడంపై ఆయన కొంత అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం. కార్యకర్తలతో చర్చలు చేసి, తదుపరి నిర్ణయం ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది.

"నాకు పదవులపై ఎలాంటి ఆశ లేదు. పదవి ఉన్నా, లేకున్నా నాకు ఉండే గౌరవం ఉంటుంది. నాకుండే గౌరవంతో ఎవరైనా ఏ పనైనా చేసి పెడతారు. కేబినెట్ హోదా ఉన్నప్పుడే కారు, డ్రైవర్, సెక్యూరిటీని తీసుకోలేదు. పదవి కోసం ముఖ్యమంత్రిని కలిసే ప్రయత్నం చేయలేదు. నా కార్యకర్తలకు నేను భరోసాగా ఉంటా" - జి.చిన్నారెడ్డి, మాజీ మంత్రి

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Last Updated : September 4, 2026 at 8:26 AM IST

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VICE CHAIRMAN POST
STATE PLANNING COMMISSION
G CHINNA REDDY
TELANGANA CONGRESS
G CHINNA REDDY

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