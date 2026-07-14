దేశభక్తి సేవలో తరిస్తున్న చిన్నకొడప్గల్ యువత - ఇప్పటివరకు 20 మంది సైన్యంలోకి
ఒకరిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇంకొకరు ఆర్మీలోకి అడుగులు - సొంతంగా పరీక్షలకు సన్నద్ధమై సైన్యంలోకి ఎంపిక - దేశంలో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో విధులు - మరికొంతమందిని చేరుస్తామంటున్న సైనికులు
Published : July 14, 2026 at 1:10 PM IST
Chinna kodapgal village Youth Serving In Indian Army : ప్రస్తుతం యువత అంతా ఇంటర్, డిగ్రీ పూర్తయితే చాలు ఐదంకెల జీతం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ కొలువుల వైపే పరుగులు పెడుతున్నారు. మరికొంత మంది సొంత గ్రామంలోనే ఉంటూ వ్యవసాయ పనులు లేదా కంపెనీల్లో చేస్తున్నారు. అయితే వీరందరికీ భిన్నంగా ఆ ఊరి యువత మాత్రం కొలువుల వెంట పడలేదు. అలాగే ఊరిలోనే ఉండాలని కూడా అనుకోలేదు. దేశ సేవనే ముఖ్యమని ఆర్మీ బాటలో నడిచారు.
గ్రామంలోని యువతను సైన్యంలో : కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలం చిన్నకొడప్గల్ గ్రామానికి చెందిన యువత 20 మంది ప్రస్తుతం సైన్యంలో పనిచేస్తున్నారు. వారు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తూ దేశ రక్షణే లక్ష్యంగా భారతమాత సేవలో తరిస్తున్నారు. అంతేకాక గ్రామంలోని మరికొంతమంది యువతను కూడా సైన్యంలో చేర్పిస్తామని అంటున్నారు. ఆర్మీలో చేరేందుకు వారిని ప్రేరేపించిన విషయాన్ని వివరించారు.
దేశ సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్మీలోకి : మాది వ్యవసాయ కుటుంబమైనా సైన్యంలో చేరాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది. పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు ఆ కోరిక బలపడింది. అందుకు అనుగుణంగా సిద్ధమై 2011లో ఆర్మీలో చేరానంటున్నాడు భూమేశ్.
'మా అమ్మానాన్నలది వ్యవసాయ కుటుంబం. చిన్ననాటి నుంచే నాకు సైన్యంలో చేరి దేశ సేవ చేయాలన్న తపన ఉంది. పాఠశాలలో చదివే సమయంలో ఆ కోరిక మరింత బలపడింది. దానికి అనుగుణంగా సొంతంగా పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాను. 2011లో వచ్చిన ప్రకటన ద్వారా ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాను. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్ జబాల్పూర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నా' - భూమేశ్, ఆర్మీలో సెకండ్ లెఫ్టెనంట్
ఆర్మీలో చేరినందుకు గర్వంపడుతున్నా : గంగారాం అనే జవాను 2014లో ఆర్మీలో చేరారు. తన కంటే ముందుగా ఆర్మీలో చేరినవారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని సైన్యంలోకి వచ్చారు. ప్రస్తుతం అతను పశ్చిమబెంగాల్లోని కోల్కతాలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇంటి వద్దే పోటీ పరీక్షకు సన్నమద్ధమయ్యాడు. దేశానికి తనవంతుగా సేవ చేయటం గర్వంగా ఉందని అంటున్నారు.
మిత్రులను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆర్మీలోకి : 'మా గ్రామంలో చాలామంది యువకులు సైన్యంలోకి వెళ్లారు. దేశసేవలో మునిగిపోయారు. నేను కూడా వారిలాగే దేశానికి సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా. అందుకు తగినట్టుగా పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాను. అలా నేను ఆర్మీలో చేరాను. ఇప్పుడు జమ్మూకశ్మీర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను' అని బాల్రాజ్ పేర్కొన్నారు.
ఇంటి వద్ద సాధన చేసి సైన్యంలోకి : ఆర్మీలో చేరాలని నాకు ఎప్పటినుంచో కోరిక. దానిని సాధించేందుకు పట్టుదలతో కష్టపడి చదివాను. శారీరక పరీక్షల కోసం ఇంటి దగ్గరనే బాగా శ్రమించి సాధన చేశాను. అలా అన్ని పరీక్షల్లో ఎంపికై జవానుగా చేరాను. ప్రస్తుతం పంజాబ్లో ఉన్నాను'అని ప్రశాంత్ తెలిపారు.
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