ETV Bharat / state

తుదిదశకు చించినాడ వంతెన పనులు - ఈ నెలాఖరు నుంచి వాహనాల రాకపోకలు

ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను అనుసంధానించే చించినాడ వంతెన - ఇప్పటికే 90 శాతం మేర పూర్తయిన పనులు - పది నెలలుగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు మరో పది రోజుల్లో తెరపడనున్న వైనం

Chinchinada Bridge Works Reach Final Stage
Chinchinada Bridge Works Reach Final Stage (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:25 PM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chinchinada Bridge Works Reach Final Stage At West Godavari District: ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను అనుసంధానం చేసేటటువంటి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలంలోని చించినాడ వంతెన మరమ్మతులు, నిర్వహణ పనులు ప్రస్తుతం తుది దశకు చేరాయి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే 90 శాతం వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. దాంతో ఈ నెల చివరి నాటికి వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా ఉన్నతాధికారుల నుంచి అనుమతులు తీసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

అదే విధంగా మరమ్మతులు నిమిత్తం 2025 జులై నుంచి ఈ వంతెన మీదుగా భారీ వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. అంతేకాకుండా ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, ఆటోలను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. లారీలు, బస్సులు, ఇతర సరకు రవాణాల వాహనాల రాకపోకలేవీ సాగకపోవడంతో పది నెలలుగా ఇరు జిల్లాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు మరో పది రోజుల్లోనే తెరవీడనుంది.

మిగిలింది మరో రెండు ఖానాలే: ఈ వంతెనకు ప్రధానంగా మొత్తం 14 ఖానాలు ఉండగా 12 చోట్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. 26, 14 నంబరు ఖానాల పరిధిలో మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉంది. ఇందులో 56 బేరింగులకు గాను 48 బేరింగులను అమర్చారు. పశ్చిమ వైపు ఉన్న పిల్లర్ల నుంచి పనులను ప్రారంభించి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా వైపునకు నిర్మాణాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చారు. వీటిలో రెండు ఖానాలో బేరింగులు, ఎక్స్​పెన్షన్లు బాగా దెబ్బతినడంతో వాటిని చివరలో చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ పనులు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కొనసాగుతుండటం విశేషం.

సిబ్బంది కొరత కారణంగా: ఈ వంతెన పనులను చేస్తున్న కార్మికుల్లో పశ్చిమ బెంగాల్​కు చెందిన వారే అధికంగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగిన కారణంగా ఎక్కువ శాతం కార్మికులు స్వస్థలాలకు వెళ్లారు. దాంతో వంతెన నిర్మాణ పనుల్లో కొంతవరకు జాప్యం జరిగింది. కానీ ఆ తర్వాత కనీస నిర్వహణ పనులు, మరమ్మతులు చేయకపోవడంతో బేరింగులతో పాటు ఇతర పరికరాలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుత మరమ్మతులతో మరో 15 ఏళ్ల వరకు మరమ్మతులు అవసరం ఉండదని జాతీయ రహదారుల విభాగం ఏఈఈ వెంకటరమణ పేర్కొన్నారు. అతి త్వరలో అన్ని వాహనాల రాకపోకలు మొదలవుతాయని ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించారు.

గోదావరిపై రూ.71.43 కోట్లతో 2 వరుసల వంతెన - గట్టెక్కనున్న వరద కష్టాలు

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో గోదావరిలో దూకిన పురోహితుడు

Last Updated : May 19, 2026 at 8:51 PM IST

TAGGED:

CHINCHINADA BRIDGE IN WEST GODAVARI
CHINCHINADA BRIDGE WORKS
CHINCHINADA BRIDGE WORKS UPDATE
CHINCHINADA BRIDGE IN PALAKOLLU
CHINCHINADA BRIDGE IN WEST GODAVARI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.