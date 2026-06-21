'థాయ్ చీ'కి ఫిదా! - చైనా యుద్ధకళను నేర్చుకుంటున్న నగర యువత
చైనా సంప్రదాయ యుద్దకళ థాయ్ చీ - ఒత్తిడికి ఉపశమనంగా ఉద్యోగులకు నేర్పిస్తున్న కార్పొరేట్ కంపెనీలు - అందమైన భంగిమలు, ఆకర్షణీయమైన ముద్రల వల్ల నేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న నగరవాసులు
Published : June 21, 2026 at 10:58 AM IST
Tai Chi Exercise For Stress Relief : ఆనందంతో చేస్తే అది డ్యాన్స్ అవుతుంది. ఆరోగ్యం కోసం చేస్తే అది ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. ప్రత్యర్థిపై ప్రయోగిస్తే అది యుద్ధం అవుతుంది. ఈ మూడింటి కలయికే 'థాయ్ చీ'. చైనాకు చెందిన ఈ యుద్ధ కళ, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరవాసులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారి గజిబిజి జీవితంలో ఆఫీస్ ఒత్తిడికి సతమతమవుతున్న ఎంతో మందికి 'థాయ్ చీ' సుమార్గంలా కనిపిస్తోంది. అందుకోసమే కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల మానసిక ఉల్లాసం కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ చైనీస్ వ్యాయామాన్ని నేర్పిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంతో పాటు ఆత్మరక్షణను నేర్పే ఈ యుద్ధ కళను సొంతం చేసుకోవడానికి ఐటీ ఉద్యోగులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇది అన్ని వయసుల వారు అవలీలగా నేర్చుకొని చేయగలిగే చక్కటి వ్యాయామం. ప్రస్తుతం ఇది హైదరాబాద్ నగరంలోని ఐటీ ఉద్యోగులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. చాలా మంది 'థాయ్ చీ' నేర్పించే వ్యక్తిగత శిక్షకులను నియమించుకొని మరీ నేర్చుకుంటున్నారు.
థాయ్ చీ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు : చైనాకు చెందిన సంప్రదాయ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లాంటిదే ఈ థాయ్ చీ. ఇది మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అద్భుతంగా పని చేస్తుందని యూకేకు చెందిన హెల్త్ సర్వీస్ సంస్థ తన అధ్యయనంలో తెలిపింది. రక్తపోటును తగ్గించి, గుండె పనితీరును మెరుగుపర్చడంతో పాటు కీళ్ల నొప్పులు తగ్గిస్తుందని అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ రూమటాలజీ పేర్కొంది. థాయ్ చీ చేసిన వృద్ధుల కండరాలు బలంగా తయారై, వాళ్లు కిందపడే ప్రమాదాలు 50 శాతం తగ్గాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది. అందువల్లే ఇది ఒక యుద్ధ కళ అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు దీన్ని వ్యాయామంగా తమ తమ జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకోవడానికి నేర్చుకుంటున్నారు.
అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉండటం వల్ల ఆసక్తి : థాయ్ చీ అందమైన భంగిమలతో, ఆకర్షణీయ ముద్రలతో నృత్యాన్ని పోలి ఉండటం వల్ల యువత, మహిళలు, వృద్ధులు చేయడానికి ప్రత్యేకమైన ఆసక్తిని చూపుతున్నారు. ఇందులో ఉండే కృత్యాలు మనసు, శ్వాస, శరీరం ఒకేలా ఉండేలా రిథమిక్గా సాగుతాయి. సింపుల్ మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుండగా, ఊపిరితిత్తుల నిండా గాలి పీల్చి ఆ మ్యూజిక్కు తగ్గట్లుగా చేతులు, కాళ్లు, నడుము నెమ్మదిగా కదపాల్సి ఉంటుంది.
కాళ్లను ఒకదానికొకటి కాస్తంత దూరంగా పెట్టాలి. గోడకూర్చి వేసినట్లు మోకాళ్లను కొంచెం వంచాలి. నెమ్మదిగా చేతులు పైకి లేపుతూ ఉదర భాగం పూర్తిగా బయటికి వచ్చేలా గాలి పీల్చుకోవాలి. తర్వాత అంతే నెమ్మదిగా చేతులు కిందికి దింపుతూ ఉదర భాగంలోకి శ్వాస వెళ్లేలా వదలాలి. ఈ క్రమ పద్ధతిని ఎక్కడా ఆపొద్దు. వేగాన్ని పెంచవద్దు. మొదట్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో 5 నుంచి 10 సార్లు చేయాలి. ఇలా వుజీస్టాన్స్, హోల్డింగ్ ద బాల్, రైజింగ్ సింకింగ్, వేవ్ హ్యాడ్స్ లైక్ క్లౌడ్స్ వంటి ఎన్నో వ్యాయామాలు వివిధ భంగిమల్లో ఆకట్టుకుంటాయి. ఇవి కండరాలకు కొత్త శక్తినిస్తాయి.
ఎక్కడ చేస్తున్నారో అదీ ముఖ్యమే :
- ఇంట్లో, పార్కులు వంటి ప్రశాంతమైన స్థలాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- వదులు దుస్తులు, చదునుగా ఉండే బూట్లు వేసుకోవాలి.
- కొన్ని కుంగ్ఫూ, షావోలిన్ నేర్పే కేంద్రాల్లో కూడా థాయ్ చీ శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
- శ్వాసపైన దృష్టి పెట్టడంతో ధ్యానం చేసిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనిని మూవింగ్ మెడిటేషన్ అంటారు.
- కనిష్ఠంగా 20 నిమిషాలు, గరిష్ఠంగా గంట వరకూ వ్యాయామం చేయవచ్చు.
హైదరాబాద్లో థాయ్ చీ శిక్షకులు పరిమితంగా ఉన్నారు. నేను రోజు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నాను. ఎక్కువగా కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఎంప్లాయిస్కు నేర్పిస్తున్నాయి. పని ఒత్తిడిని తొలగించడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాయామంలో వేగం పెంచితే ఆత్మరక్షణకు దోహదం చేస్తుంది. కొందరు ఇంటికి పిలిపించుకొని మరీ శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు - ఎన్. బాబూరావు, శిక్షకుడు
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