ETV Bharat / state

ఈ ఊరిలో ప్రతి ఇంటా తేనె దొరుకుతుంది - నెలకు రూ.45 వేల ఆదాయం

అడవుల్లో తేనె సేకరణే జీవనాధారం - తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న గ్రామ సంప్రదాయం

Chillakondayapalli The Honey Village of AP
Chillakondayapalli The Honey Village of AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chillakondayapalli Honey Village: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని తాడిమర్రి మండలం చిల్లకొండాయపల్లి అనే చిన్న ఊరు ఇప్పుడు “తేనెలూరు”గా ప్రసిద్ధి చెందుతోంది. ఊరిలోకి అడుగుపెడితే గాలిలో తేనె పరిమళం విస్తరించి ఉంటుంది. ఎందుకంటే, ఇక్కడి ప్రతి ఇంటికి తేనెతో ముడిపడిన జీవన విధానం ఉంది. ఊరి చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న వేల ఎకరాల అడవులు, పచ్చని కొండలు తేనెటీగలకు సహజ నిలయంగా మారాయి. ఈ కొండల్లో వేల సంఖ్యలో తేనెపట్లు ఉండటంతో గ్రామ ప్రజలు వాటి నుంచి తేనె సేకరించడం ఉపాధిగా మార్చుకున్నారు.

తేనె సేకరణే ఉపాధి: చిల్లకొండాయపల్లిలో సుమారు 350 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరిలో దాదాపు ప్రతి కుటుంబం తేనె సేకరణే ప్రధాన ఉపాధిగా కొనసాగిస్తోంది. తేనెపట్లు గుర్తించడం, వాటి నుంచి తేనె తీయడం నేర్చుకున్నారు. వర్షాకాలం ముగిసిన వెంటనే కొండలు పచ్చదనంతో నిండిపోతాయి. అదే తేనెటీగల సీజన్‌ ప్రారంభం. సెప్టెంబర్‌ నుంచి మే నెల వరకు దాదాపు తొమ్మిది నెలలపాటు తేనె సేకరణ జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో గ్రామం మొత్తం చురుకుగా మారుతుంది.

సేకరణ విధానం: తేనె సేకరించే సమయంలో యువకులు జట్టుగా కొండల్లోకి వెళ్తారు. పెద్ద చెట్లమీద, గుహలలో, రాళ్ల పొరల్లో ఉండే తేనెపట్లను గుర్తిస్తారు. పొగతో తేనెటీగలను దూరం చేసి, జాగ్రత్తగా తేనె సేకరిస్తారు. తేనె సేకరణలో అనుభవం, ధైర్యం రెండూ అవసరం. ఒక్కసారి వెళ్లినప్పుడు ఒక జట్టు కిలోల కొద్దీ తేనె సేకరించగలదు. ఈ తేనెను గ్రామానికి తీసుకువచ్చి వడకట్టి, శుభ్రపరచి బాటిళ్లలో నింపుతారు.

తేనె విక్రయం, ఆదాయం: సేకరించిన తేనెను గ్రామస్థులు చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, పట్టణాల్లో విక్రయిస్తారు. కొన్ని కుటుంబాలు స్థానిక వ్యాపారులకు పెద్ద మొత్తంలో తేనెను అమ్ముతాయి. ఒక్కో కుటుంబం నెలకు రూ.45,000 వరకు ఆదాయం సంపాదిస్తుంది. వర్షాలు కురిసి కొండలు పచ్చగా మారగానే చిల్లకొండాయపల్లిలో ఆనంద వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొండలు ఎక్కడం, తేనె సేకరించడం, గ్రామానికి తెచ్చి అమ్మడం ఇవన్నీ ఒక సాంప్రదాయ పండుగలా మారాయి.

ఇక్కడి తేనె పూర్తిగా సహజమైనది. అడవి నుంచి సేకరిస్తుండటం వలన ఇందులో రసాయనాలు కూడా ఉండవు. ఈ తేనెకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. చల్లని పానీయాల తయారీలో, ఆయుర్వేద ఔషధాల్లో దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు. తేనె సేకరణ ఈ గ్రామానికి వారసత్వం. తాతలు నేర్పిన పద్ధతులనే కొనసాగిస్తున్నారు.

చిల్లకొండాయపల్లి చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న అడవులు, కొండలు ఈ గ్రామానికి జీవనాధారం. ప్రకృతిని ఆరాధిస్తూ, దానితో కలిసిపోయి జీవిస్తున్నారు. ప్రతి తేనె చుక్కలో వారి కష్టమూ, విశ్వాసమూ, ప్రకృతి పట్ల ఉన్న ప్రేమ కూడా కలిసే ఉంటుంది. చిల్లకొండాయపల్లి ప్రజలు తేనె సేకరణను జీవనోపాధిగా మార్చుకున్నారు.

300 గడపలు 350 మంది ఉద్యోగులు - ఔరా అనిపిస్తున్న తండా యువత

ఇది రంగుల ఊరు - ఆత్మగౌరవంతో బతుకుతున్న కుటుంబాలు!

TAGGED:

TADIMARRI HONEY PRODUCTION
BEE FARMING IN AP
HONEY LIVELIHOOD VILLAGES
HONEY VILLAGE IN SATHYASAI DISTRICT
CHILLAKONDAYAPALLI HONEY VILLAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.