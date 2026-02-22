కన్నీళ్లు మిగుల్చుతున్న కన్నబంధం - రోడ్డుపాలవుతున్న తల్లిదండ్రులు
పిల్లల ఆదరణ కరవై రోడ్డు పాలవుతున్న తల్లిదండ్రులు - బయటకు చెబితే కుటుంబం పరువు పోతుందని నిత్యం కుమిలిపోతున్న వృద్ధులు - ప్రజావాణికి వెల్లువెత్తిన ఫిర్యాదులు - వెలుగులోకి వస్తున్న ఘటనలు
Parents Abandoned By Their Children : అమ్మా అని నోరారా పిలవగానే అన్నంతో పాటు అన్నీ కొనిచ్చారు. వారికి ఏలోటూ రాకుండా అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు. ఒక పూట పస్తుండైనా వారికి మూడు పూటలా కడుపు నిండా బువ్వ పెట్టారు. చివరికి వారిని ప్రయోజకులుగా తీర్చిదిద్దారు. ఇంత చేసినా పిల్లల నుంచి ఏమీ ఆశించని ఆ తల్లిదండ్రులకు నేడు ఆదరణ కరవైంది. చివరి దశలో అన్నీ తామై అండదండలా ఉండాల్సిన పిల్లలే తల్లిదండ్రులను వీధిన పడేస్తున్నారు. ఆర్థికంగా భారంగా ఉందని తల్లిదండ్రులను వదిలించుకుంటున్నారు.
ప్రజావాణికి ఫిర్యాదుల్లో : ఈ నేపథ్యంలో అమ్మానాన్నలను ఇంటి నుంచి పంపించి వారి పోషణ బాధ్యతలు పట్టించుకోని పిల్లలపై కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో బాధిత వృద్ధ దంపతులు న్యాయం కోసం అధికారుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి మెహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి ప్రతి సోమవారం ప్రజావాణికి వస్తున్న ఫిర్యాదుల్లో కన్న తల్లిదండ్రులను రోడ్డుపాలు చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
కొన్ని ఉదాహరణలు :
- గద్వాలకు చెందిన ఓ వృద్ధురాలి భర్త ఇటీవల మరణించారు. ఆమె ఉన్న ఇంటిని తన కుమారుడు తనపేరున రాయించుకున్నాడు. అతడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. అయినా కన్నతల్లినే ఆదరణ చూపకుండా రోడ్డున వదిలేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కంటికి రెప్పలా కాపాడి పెంచి పోషించిన తల్లిని పట్టించుకోవడం మానేశాడు. చివరకి ఆమె "తనకు న్యాయం చేయండి సారూ" అని కలెక్టర్ కార్యాలయం మెట్లెక్కే దుస్థికి వచ్చింది.
- ఇదే తరహాలో మానవపాడులో ఓ తల్లి ఆనారోగ్యానికి గురైంది. ఆమెకు ఒక కుమార్తె ఉండేది. తల్లి తుదిశ్వాస వరకు తోడుండాల్సిన కుమార్తె ఆమె తల్లి అనారోగ్యానికి చికిత్స చేయించలేక, ఆర్థిక స్థోమత సరిపోక వృద్ధురాలిని బస్టాప్లోనే వదిలేసింది. దీంతో అనారోగ్యంతో ఆ తల్లి అక్కడే తుదిశ్వాస విడిచింది.
ఆస్తి ముద్దు తల్లిదండ్రులు వద్దు : నేటి కాలంలో కొందరు తల్లిదండ్రుల కంటే డబ్బు విలువను ఇస్తున్నారు. తల్లిదండ్రుల కంటే వారు సంపాదించిన ఆస్తులపైనే ప్రేమను పెంచుకుంటున్నారే తప్ప, తల్లిదండ్రులపై పిసరంతైనా జాలి చూపడం లేదు. చిన్న చిన్న కారణాలు చెప్పి జన్మకు కారణమైన తల్లిదండ్రుల్ని ఇంటి నుంచి గెంటేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని బయటకు చెబితే పిల్లలతో పాటు కుటుంబం పరువు పోతుందని తల్లిదండ్రులు ఎవరికీ చెప్పులేక వారిలో వారే కుమిలిపోతున్నారు. మనసు చంపుకోలేక ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
ఇలా ఫిర్యాదు చెయ్యండి : తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో ఉండి వారి పిల్లల నుంచి నిరాదరణకు గురైతే సంబంధిత కలెక్టరేట్ లేదా ఆర్డీవో కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చని గద్వాల అదనపు కలెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ పేర్కొన్నారు. ప్రతి నెలా సంబంధిత జిల్లాల పాలనాధికారుల ఆఫీసులలో ఇదే తరహా కేసులు 10 నుంచి 15 వరకు వస్తున్నాయని వెల్లడించారు. తల్లిదండ్రుల ఆస్తిని పిల్లలు బలవంతంగా రాయించుకుంటే వాటిని తిరిగి వారిపేరునే మార్చేలా కృషి చేస్తున్నామన్నారు.
జిల్లాల వారీగా ఉన్న వృద్ధులు
- జోగులాంబ : 21,012
- మహబూబ్నగర్ : 28,064
- నాగర్కర్నూల్ : 40,579
- నారాయణపేట : 25,838
- వనపర్తి : 24,396
