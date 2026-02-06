ETV Bharat / state

'అక్కడ ఓటుకు నోటు ఉండదు - సిబిల్​ స్కోర్ పెరుగుతుంది' : సముద్రాలు దాటొచ్చి ప్రచారాలు

ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అమ్మానాన్నలకు ప్రచారాల్లో సాయం చేస్తున్న బిడ్డలు - కాలేజీకి సెలవు పెట్టి భారత్​కు వచ్చిన విద్యార్థులు - విదేశాల్లో ఎన్నికల పద్ధతుల గురించి ప్రజలతో పంచుకున్న లండన్​ విద్యార్థి

Abroad Students Return to Support Parents
Abroad Students Return to Support Parents (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 5:17 PM IST

Abroad Students Return to Support Parents : మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న తల్లిదండ్రులకు తమ వంతు మద్దతు అందించడానికి విదేశాల్లో చదువుకుంటున్న వారు తమ కళాశాలకు సెలవు పెట్టి మరీ వచ్చారు. అంతే కాకుండా ప్రచారాల్లోనూ ఎంతో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. విదేశాల్లో ఎన్నికల పద్ధతుల గురించి, వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు.

తల్లిదండ్రుల కోసం ప్రచారాలు : మంచిర్యాల మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న తన తల్లిదండ్రుల కోసం ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్​బోర్న్​లో ఎంఎస్​ చేస్తున్న అగల్​డ్యూటి అక్షయ్​ కళాశాలకు సెలవు పెట్టి ఇక్కడకు వచ్చాడు. తన తండ్రి అగల్​డ్యూటి రాజు, తల్లి అగల్​డ్యూటి రాణి మంచిర్యాలలోని 34, 36వ డివిజన్ల​ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. వారిద్దరి తరఫున తమ కుమారుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాడు. తన తల్లిదండ్రులకు ఓటు వేయాలంటూ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారాలు ప్రారంభించాడు. అక్షయ్​ తనకున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఈ ఎన్నికల్లో ఉపయోగిస్తున్నాడు.

తండ్రితో పాటు ప్రచారాల్లో కుమారుడు అక్షయ్​ (EENADU)

మొదటిసారి పోటీ చేస్తున్న తల్లి : ఈ విధంగా తన తల్లిదండ్రుల ఎన్నికల ప్రచారాలకు సాయపడుతున్నాడు. గతంలో తండ్రికి నస్పూర్​ మున్సిపల్​ కౌన్సిలర్​గా పని చేసిన అనుభవం ఉంది. తల్లి మాత్రం మొదటి సారి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అమ్మానాన్న ఇద్దరూ పోటీ చేయడంతో రెండు డివిజన్లలో ప్రచారాన్ని సమన్వయం చేస్తూ కుమారుడు పని చేస్తున్నాడు. అక్షయ్​ మంచి మార్కులు సంపాదించుకుని బాసర ఆర్జీయూకేటీలో సీటు సంపాదించుకున్నాడు. అక్కడే తన బీటెక్​ పూర్తి చేసి విప్రోలో ఉద్యోగం సాధించాడు. కానీ ఆ అవకాశాన్ని వదిలి ఉన్నత చదువుల కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాడు.

బ్రిటెన్​ ఎన్నికల్లోనూ ఇదే పద్ధతి : నల్గొండ జిల్లా చౌటుప్పల్​కు చెందిన పీక ప్రవీణ్ లండన్​లో చదువుకుంటున్నాడు. అక్కడ కూడా దాదాపు ఒకే రకమైన ఎన్నికల వ్యవస్థ ఉంటుందని తెలిపాడు. బ్రిటన్​లో పంచాయతీలను, పురపాలికలను 'కౌన్సిల్​' అంటారని చెబుతున్నాడు. అక్కడి ఎన్నికలు కూడా బ్యాలెట్​ పద్ధతిలోనే నిర్వహిస్తారని చెప్పాడు. అలాగే అక్కడ ఓటుకు నోటు ఉండదని, అభ్యర్థులకు 'జీరో' బడ్జెట్​తో ఎన్నికలు జరుగుతాయని​ అన్నాడు.

18 ఏళ్లు దాటితేనే అర్హత : భారతదేశంలో ఉన్నట్లే అక్కడ కూడా 18 ఏళ్లు నిండిన వారికే ఓటు హక్కు ఉంటుందని చెప్పాడు. ఓటర్లు బ్యాలెట్​ పత్రంపై పెన్నుతో నచ్చిన అభ్యర్థికి 'టిక్​' చేసి తమ ఓటు వేస్తారని తెలిపాడు. అలాగే ఎన్నికల పాలకవర్గానికి అయిదేళ్ల కాలపరిమితి ఉంటుందని చెప్పాడు. అంతే కాకుండా అక్కడి ప్రచారం ఎక్కువగా ఆన్​లైన్​ వేదికగానే జరుగుతుందని అన్నాడు. ఇక్కడ చేసినట్లుగా ఇంటింటికీ వచ్చి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టరని చెప్పాడు.

పీక ప్రవీణ్, లండన్‌ విద్యార్థి (EENADU)

"నేను విద్యాభ్యాసం కోసం యూకే వెళ్లి బెడ్పర్షర్‌ పట్టణంలో మూడున్నర ఏళ్లు ఉన్నాను. విదేశీ విద్యార్థులకు కాలేజీలో కల్పించిన అవగాహనతో ఆరు నెలల్లోనే దరఖాస్తు చేసుకుని ఓటు పొందాను. మూడు ఎన్నికల్లో ఓటేశాను. అక్కడి ఓటు నమోదు చేసుకోవడంతో ఓటరు కార్డు గుర్తింపునకు పనికొస్తుంది. సిబిల్‌ స్కోర్‌ పెరుగుతుంది. " - పీక ప్రవీణ్​

నిశ్శబ్దంగా ఎన్నికల ప్రచారాలు : అక్కడ ప్రతి ఇంటి ఎదురుగా ఓ బాక్స్​ ఉంటుందని, ప్రచార కరపత్రాలన్నీ అందులో వేస్తారని తెలిపాడు. ఫ్లకార్డులు, పోస్టర్లు పట్టుకుని రోడ్​షోలు నిర్వహిస్తారని అన్నాడు. శబ్ద కాలుష్యానికి కారణమయ్యే లౌడ్​ స్పీకర్లకు బదులుగా తక్కువ శబ్దం వచ్చే హ్యాండ్​మైక్​లను మాత్రమే పట్టుకుని రోడ్​షోలు నిర్వహిస్తారని చెప్పాడు. అంతే కాకుండా పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులతో ముఖాముఖి, చర్చా వేదికలు నిర్వహిస్తారన్నాడు. కామన్వెల్త్​ దేశాల నుంచి యూకేకు లీగల్ వీసాతో వెళ్లిన వాళ్లు ఆన్​లాన్​లో ఆ దేశంలో ఓటు నమోదు చేసుకోవచ్చని చెప్పాడు. ఒక నెల రోజుల్లో విచారణ ముగించుకుని ఓటు నమోదు చేసి ఇంటికి ఓటర్​ ఐడీ పంపిస్తారని స్పష్టం చేశాడు.

