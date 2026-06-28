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'బాలలకు కావాలి భద్రత పాఠాలు' - గుడ్​ టచ్​, బ్యాడ్​ టచ్​ గురించి పిల్లలకు చెప్పారా?

ఆడపిల్లలపై తగ్గని అఘాయిత్యాలు - లైంగిక దాడికి పాల్పడే వారిలో అత్యధికంగా పరిచయస్థులే - ఎన్ని చట్టాల అమలులోకి వచ్చినా ఆగని వేధింపులు - పిల్లల మానసికస్థితిపై తల్లిదండ్రుల శ్రద్ధ అవసరం

Childhood Needs Lesson In Safety
Childhood Needs Lesson In Safety (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 5:36 PM IST

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Childhood Needs Lesson In Safety : అసభ్య ప్రవర్తన, లైంగిక వేధింపుల ఎదుర్కొంటూ ఆవేదన చెందుతుంటే అమ్మాయిలకు కుటుంబం అండగా ఉండాలి. ఎవరైనా ఏడిపించిన, ఇబ్బంది పెట్టిన ప్రతి అమ్మాయి ఇంట్లో చెప్పుకోగలగాలి. కానీ కొన్నిచోట్ల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే అండగా ఉండాల్సిన తండ్రి, సోదరుడే ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అయితే ఈ మానసిక వ్యథకు ఆమె భయపడలేదు. తన బాధను చెప్పుకోవడానికి చైల్డ్​ హెల్ప్​లైన్​ను ఆశ్రయించింది. దీంతో వారిద్దరిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ జీడిమెట్ల ఠాణా పరిధిలో జరిగింది. ఈ ఘటనలో బాలిక చూపిన ధైర్యం నిజంగానే ప్రశంసనీయం. ఇలా ప్రతి రోజు ఎక్కడో ఓ చోట అమ్మాయిలు, మహిళలు వేధింపులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు.

లైగింక వేధింపుల గురించి మాట్లాడటం అవసరం : తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు మంచి చదువు, ఉద్యోగం, మెరుగైన భవిష్యత్తు అందించాలని అనుకుంటారు. అలాగే వారి వ్యక్తిగత భద్రత, అసౌకర్య పరిస్థితులను గుర్తించడం, వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలో కూడా ప్రత్యేకంగా నేర్పించడం కూడా వారి బాధ్యత. చాలా మంది అమ్మాయిలు, మహిళలు కుటుంబ సభ్యుల ఎదుట లైగింక వేధింపుల గురించి మాట్లాడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే ఇంట్లో చిన్నారులకు గుడ్​ టచ్ - బ్యాడ్​ టచ్​ గురించి వివరంగా నేర్పించడం చాలా అవసరం అనే విషయాన్ని మరిచిపోకూడదు.

'తల్లిదండ్రులు చిన్నారులతో చనువుగా ఉండాలి. వారి ప్రవర్తనలో ఏదైనా మార్పు వస్తే అడిగి తెలుసుకోవాలి. అప్పడప్పుడు స్కూల్​, కాలేజీ​కు వెళ్లి అక్కడ పరిస్థితులను తెలుసుకోవాలి. చిన్నప్పటి నుంచే సమాజంపై అవగాహన వచ్చేలా చేయాలి. వేధింపుల నుంచి ఎలా బయటపడాలో అవగాహన కల్పించాలి. పిల్లల విషయంలో తల్లి కీలకంగా వ్యవహరించాలి'

- గడ్డం మల్లేశ్, జీడిమెట్ల ఇన్​స్పెక్టర్

పిల్లల్ని ధైర్యంగా మాట్లాడేలా చేయాలి : పిల్లల్ని ఎక్కడైనా ధైర్యంగా మాట్లాడేలా తీర్చిదిద్దాలి. వారితో ఎవరైనా అసౌకర్యంగా ప్రవర్తించినా వెంటనే ప్రశ్నించగలిగే నేర్పు అలవరచాలి. వేధించే వారి ప్రవర్తన మారకపోతే కుటుంబం, పోలీసులు, పాఠశాలలో టీచర్లకు చెప్పుకునే ధైర్యం వారిలో నూరిపోయాలి. స్కూలల్లో వారికి చెప్పే పాఠాలు అక్కడికే పరిమితం కాకూడదు. వారి బాధను బయటకు చెప్పుకోగలగాలి. బాలల భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలి. పిల్లల ప్రవర్తలో వచ్చే మార్పులను ఉపాధ్యాయులు గమనించేలా చేయాలి. అంతేకాదు తల్లిదండ్రులు ప్రతిరోజు పిల్లలతో మాట్లాడాలి.

ఏ విషయమైనా భయపడకుండా చెప్పేలా చేయాలి. అప్పుడే వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు తెలుస్తాయి. తల్లిదండ్రులు పరువు కంటే కూడా పిల్లల భద్రతకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి. వారిని ప్రశ్నించడం కంటే అండగా నిలబడగలగాలి. బయట వ్యక్తులతోపాటు చుట్టూ ఉన్నవారితోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పాలి.

పిల్లల్లో వస్తున్న మార్పులు గమనించాలి : పిల్లలు అనవసరంగా భయపడుతున్నా, ఒంటరిగా ఉంటున్నా, నిద్రలో ఉలిక్కిపడి లేస్తున్న కూర్చొబెట్టుకొని తల్లిదండ్రులు వారితో ప్రేమగా మాట్లాడాలి. వారు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేయాలి. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినపుడు భయపడుతున్నా, స్కూల్​కి వెళ్లనని మారాం చేస్తున్నా, ఒకే గదిలో ఉంటూ బయటకు రాకుండా ఉన్నా వారి పరిస్థితి, భయం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ అండగా తామున్నామనే ధైర్యం ఇవ్వాలి.

చిన్నారులపై వేధింపులు తెలిసిన వారి నుంచే మొదలవుతాయి. బంధువులే కదా అని వారు భయంతో చెప్పలేకపోవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితులు రూపుమాపాలంటే పిల్లలు భయం లేకుండా మాట్లాడగలగాలి. ఏ విషయాన్నైనా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలిగేలా చేయాలి. గుడ్​ టచ్, బ్యాడ్ టచ్​ గురించి వారికి స్పష్టంగా వివరించాలి

- కవిత పాన్యం, మానసిక నిపుణురాలు

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WHAT ARE SOLLUTIONS FOR HARRASSMENT
HOW TO PROTECT CHILDREN FROM SEXUAL
లైగింక వేధింపుల నుంచి పిల్లల రక్షణ
CHILDHOOD NEEDS LESSON IN SAFETY

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