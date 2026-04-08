వేసవిలో కుక్క కాట్లతో మీ పిల్లలు జాగ్రత్త! - వైద్యులు చెబుతున్న ఈ సూచనలు పాటించండి

వేసవిలో సరైన ఆహారం దొరకక మనుషులపై దాడి చేస్తున్న శునకాలు - పిల్లల రక్షణ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న వైద్యులు - కుక్కలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ హెచ్చరికలు

Children be Careful with Street Dogs
Published : April 8, 2026 at 10:36 AM IST

Children be Careful with Street Dogs : వేసవి కాలం వచ్చేసింది. పిల్లలకు ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇంకొన్ని రోజుల్లో వేసవి సెలవులు కూడా రానున్నాయి. ఎండాకాలంలో ఉదయం, సాయంత్రం వేళ చిన్నారులు ఆరు బయట ఆడుకుంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల రక్షణ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు వహించాలి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వీధి కుక్కలు ఇప్పటికే చిన్నారులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. మరి ఇలాంటి సమయంలో పిల్లలను అప్రమత్తం చేయకపోయినా, చూసుకోకపోయినా నష్టాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

సరైన ఆహారం అందక దాడి : వేసవి కాలం ఎండ విపరీతంగా ఉంటుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకొనే శక్తి కుక్కలకు ఉండదు. దీనికి తోడు సరైన ఆహారం, నీరు లభించకపోతే చిరాకుతో చిన్నారులు, పెద్దలపై దాడి చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు పెద్దలైతే కనీస అవగాహనతో ఎలాగోలా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కానీ పిల్లలు అలా కాదు కదా. వారు తప్పించుకోలేరు. అంతేకాదు వారు తక్కువ ఎత్తు ఉండటంతో తల, పొట్ట భాగాల్లో దాడి చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇలాగే భువనగిరిలో ఓ చిన్నారిపై దాడి జరిగింది. ఇలా వివిధ ప్రాంతాల్లో రెండు గంటలకు ఒకరు చొప్పున కుక్కకాటుకు గురవుతున్నారు.

రద్దీ లేని ప్రాంతంలో ఆహారం పెట్టాలి : వేసవిలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఆహారం కొరత కారణంగా కుక్కలు ఎక్కువగా కాటు వేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం సరిగా లేకుండా, గాయలబారిన పడిన శునకాలు మనుషులను కరిచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పంచాయతీ, స్థానిక సంస్థలు, మున్సిపల్​ సిబ్బంది, ఎన్​జీవోస్​ సహకారంతో వీధి కుక్కులకు టీకాలు చేయించాలి. మగ కుక్కలకు శస్త్ర చికిత్సలు చేయించి, పునరుత్పత్తిని తగ్గించాలి. అంతేకాదు యజమానులు తమ పెంపుడు కుక్కలకు రేబిస్​ నివారణ టీకాలు వేయిస్తే మంచిదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. పిల్లలు కుక్కల జోలికి వెళ్లకుండా తల్లిదండ్రులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

జాగ్రత్తలు పాటించాలి :

  • మున్సిపల్​ అధికారులు కుక్కలపై నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవాలి. వాటికి జనన నియంత్రణ చికిత్సలు చేయించి టీకాలు వేయించాలి.
  • పిల్లలను తల్లిదండ్రులు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లనీయొద్దు. ఆరు బయట ఆడుకొనే చిన్నారులపై ఎప్పుడూ పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉండటం అవసరం.
  • వీధుల్లో కుక్కల సంచారం మరింత పెరిగితే ప్రజలు బల్దియా, పంచాయతీ అధికారులకు తెలియజేయాలి.
  • కుక్క కాటు నుంచి రక్షణ అనేది అందరి బాధ్యత. ఈ మేరకు అధికారుల చర్యలకు తోడుగా ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా అవసరం ఉంది.
  • మాంసం, ఆహార పదార్థాలు ఇష్టారాజ్యంగా పడేయకుండా పట్టణాల్లో నగర, పురపాలిక, పల్లెల్లో గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవాలి.
  • బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వ్యర్థాలు పడేస్తే శుకనాలు వాటి కోసం ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాల్లోనే స్థిరపడతాయి.

''వేసవిలో ఎండ తీవ్రత వల్ల కుక్కలకు బయట ఆహారం కొరత ఉంటుంది. దీని వల్ల కుక్కలు ఎక్కువగా కాటువేసే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువగా ఆరోగ్యం బాగోలేని, గాయాల బారిన పడిన కుక్కలు మనుషుల మీద దాడి చేస్తాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండేందుకు పంచాయతీ, మున్సిపల్​ సిబ్బంది, ఎన్​జీవోస్​ సహకారంతో వీధి కుక్కలకు టీకా వేయించాలి. మీ పిల్లలను వాటికి దూరంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఆడుకోమని చెప్పాలి. కుక్కలకు జనం తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఆహారాన్ని వేయాలి. యజమానులు తమ పెంపుడు కుక్కలకు రేబిస్​ నివారణ టీకాలు చేయించాలి. పిల్లలు కుక్కల జోలికి వెళ్లకుండా తల్లిదండ్రులు వారికి పూర్తిగా వాటి వల్ల జరిగే ఇబ్బందులు వివరించాలి'' - శ్రీనివాస్​, జిల్లా పశువైద్యాధికారి, సూర్యాపేట

