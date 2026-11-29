తల్లి అంత్యక్రియలకు రమ్మన్నా రాలేదు - 5 రోజుల తర్వాత ఊళ్లోకి కుమారుడు - దేహశుద్ధి చేసిన గ్రామస్థులు
Son Didn't Come to His Mother's Cremation: తల్లి చనిపోయినా దహన సంస్కారాలకు రాని కుమారుడు, కర్మకాండల పేరిట ఊళ్లోకి రాగా గ్రామస్థులు అతడికి దేహశుద్ధి చేసిన ఘటన జనగామ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
Published : November 29, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 1:40 PM IST
ఆ తల్లి ఐదుగురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది. వారిని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటూ పెంచి పెద్ద చేసింది. అందరికి పెళ్లిళ్లు చేసేసింది. తన బాధ్యత తీరేసరికి వృద్ధాప్యం దరిచేరగా, బిడ్డలు, కుమారుడు చూసుకుంటారులే అని అనుకుంది. కానీ ఆమె అనుకున్నట్లు ఏమీ జరగలేదు. 7 పదుల వయసులో దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సిన పిల్లలు, ఆమెను ఏకాకిని చేశారు. తోడుగా ఉండే భర్త గతంలోనే కాలం చేయడంతో ఆమెకు ఒంటరితనమే దిక్కైంది.
పిల్లల కోసం ఎదురు చూసి చూసి చివరకు వారి చివరి చూపునకూ నోచుకోకుండానే ఈ లోకం విడిచి వెళ్లిపోయింది. తల్లి చనిపోయిందని తెలిసినా ఉన్న ఒక్కగానొక్క కుమారుడు దహన సంస్కారాలకు రాలేదు. వచ్చిన ఇద్దరు బిడ్డలు సైతం తలకొరివి పెట్టేందుకు ససేమిరా అనడంతో చివరకు గ్రామస్థులే ఆమెకు దహన సంస్కారాలు నిర్వహించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
వృద్ధాప్య పింఛనుతోనే జీవనం
జనగామ జిల్లా తరిగొప్పుల గ్రామానికి చెందిన నాగబండి పుష్ప నీల(75)కు ఐదుగురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. భర్త రామచంద్రం 13 ఏళ్ల కిందటే చనిపోయారు. ఐదుగురిలో ఓ కుమార్తె గతంలోనే చనిపోయింది. ఇక మిగిలిన పిల్లలు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ తల్లిని అనాథలా వదిలేశారు. కేవలం ప్రభుత్వం ఇచ్చే వృద్ధాప్య పింఛన్తోనే ఆమె కాలం గడిపింది. అనారోగ్యం కారణంగా గత సోమవారం పుష్పనీల మృతి చెందింది. ఈ విషయాన్ని స్థానికులు ఆమె పిల్లలకు ఫోన్ ద్వారా తెలిపారు.
తల్లి అంత్యక్రియలు చేసేందుకు నిరాకరణ
తల్లి చనిపోయిందని పిల్లలకు చెప్పినా ఇద్దరు కుమార్తెలు మాత్రమే వచ్చారు. దహన సంస్కారాలు చేయడానికి కుమారుడు ఉపేందర్ రాలేదు. అక్కడికి వచ్చిన కుమార్తెలు సైతం అంత్యక్రియలు చేసేందుకు ముందుకు రాలేదు. దాంతో గ్రామస్థులే ఆమెకు దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మృతురాలు గతంలో గ్రామస్థులతో మాట్లాడిన ఓ వీడియో చూసిన వారి కళ్లు చెమ్మగిల్లేలా చేస్తోంది.
నా పిల్లలను ఎవరిని రమ్మన్నా రావట్లేదు. నేను ఫోన్లు చేయించినా ఎత్తడం లేదు. ఒక్క పండగకైనా పిలుస్తారేమో అని ఎదురుచూసినా ఒక్కరు కూడా నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు. పండగైనా, పబ్బమైనా నేను ఒక్కదాన్నే చేసుకుంటున్నా. అందరికి చెప్పుకోవడం ఎందుకని ఈ విషయాన్ని నా కడుపులోనే పెట్టుకున్నా. ఈరోజు ఇంతవరకు (అనారోగ్యం) వచ్చింది. అయినా ఎవరూ రావట్లేదు. నా దగ్గర ఏదో ఉందంట. ఉంటే తీసుకోండని చెప్పాను. నాకు మీకంటే ఏదీ ఎక్కువ కాదన్నా, ఎవరూ రాలేదు" - పుష్పనీల చనిపోక ముందు గ్రామస్థులతో మాట్లాడిన మాటలు
5 రోజుల తర్వాత ఊర్లోకి - కుమారుడికి గ్రామస్థుల దేహశుద్ధి
తల్లి చనిపోయిందని తెలిసినా దహన సంస్కారాలకు రాని ఏకైక కుమారుడు, 5 రోజుల తర్వాత తీరిగ్గా ఊళ్లోకి రావడంతో గ్రామస్థులు ఆగ్రహంతో అతడిని తరిమికొట్టారు. తల్లి కర్మకాండలు నిర్వర్తించే పేరిట ఉపేందర్ గ్రామానికి రాగా, ఆగ్రహానికి గురైన స్థానికులు అతడికి దేహశుద్ధి చేశారు. తల్లి చివరి చూపునకు రాకుండా ఇప్పుడు ఆస్తి కోసమే వచ్చాడని ఆరోపిస్తూ అతడిపై దాడి చేసి తరిమికొట్టారు.
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