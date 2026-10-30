తల్లిదండ్రుల బాధ్యతను విస్మరిస్తున్న పిల్లలు - అధికంగా ఆ జిల్లాల నుంచే ఫిర్యాదులు
Children Neglecting Their Parents - చిన్నప్పటి నుంచి కని, పెంచిన తల్లిదండ్రులను చూసుకోకుండా పిల్లలు వదిలేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల నుంచి దీనిపై ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి.
Published : October 30, 2026 at 1:22 PM IST
Elderly Parents Problems : అమ్మనాన్నలు ప్రత్యక్ష ఆరాధ్య దైవమని పెద్దలు చెబుతుండేవారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే అది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పటిది కాదని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేటి సమాజంలో తల్లిదండ్రులు ఏమైపోయిన మాకేంటి అన్నట్టు పిల్లలు ఏం పట్టనట్టుగా ఉంటున్నారు. కొంతమంది పిల్లలైతే ఆస్తి ఉన్నంత వరకే వాళ్లు అవసరం అంటున్నారు. ఇక ఆస్తి వారి పేరున వచ్చిందంటే వీళ్లేవరు అన్నట్టు చూస్తున్నారు. ఇవి నానాటికి పెరిగిపోతున్నాయే తప్ప తరగట్లేదు. చిన్నప్పుడు కొనుకుంటామంటే అమ్మనాన్నలు ఏం ఆలోచించకుండా డబ్బులు ఇచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు వారు మందులకు డబ్బులు లేవని వేడుకుంటున్నా స్పందించనంత దుస్థితి ఏర్పడింది. ఇలాంటి కేసులు రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, నల్గొండ, కరీంనగర్, హనుమకొండ జిల్లాల నుంచి అధికంగా ఉన్నాయి.
నిస్సహాయ వృద్ధుల చట్టం వారికోసమే
ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం కొన్ని చట్టాలను అమలు చేసింది. తల్లిదండ్రులపై బాధ్యతరాహిత్యంగా ఉండే పిల్లలపై చర్యలు తీసుకుంటోంది. వయోవృద్ధుల సంక్షేమ, నిర్వహణ చట్టం-2007 ద్వారా నిస్సహాయ వృద్ధులకు అండగా నిలుస్తోంది. ఈ చట్టం కింద ఇప్పటికే పలు ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. వాటికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. రాష్ట్రంలో చాలా వరకు పొట్టకూటి కోసమని ఊరు వదిలి వెళ్తుంటారు. ఇక అలా వెళ్లేవారైతే తల్లిదండ్రులు చనిపోయినప్పుడు కూడా రావటం లేదు. కొంతమంది వీడియోకాల్ ద్వారా దహనసంస్కరాలను నిర్వహిస్తున్న దౌర్భాగ్యం ఏర్పడింది.
ఫిర్యాదు ఇలా చేయవచ్చు
పిల్లలు పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన తల్లిదండ్రులు tgseniorcitizens.cgg.gov.in పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. లేదంటే మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో చేయటం కుదరకపోతే ఎల్డర్లీ లైన్-14567 నంబర్ ఉంటుంది. దానినుంచి కూడా సంప్రదించవచ్చు. ఈ ఫిర్యాదులను చూసుకోడానికి ఆర్డీవోల ఆధ్వర్యంలో మెయింటనెన్స్ ట్రైబ్యూనల్లు ఉంటాయి. అవి ఆన్లైన్, ఎల్డర్లీ లైన్ ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తారు. ఆ తర్వాత సంబంధించిన వారికి నోటీసులను జారీ చేస్తారు.
ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించినా మార్పు లేదు
ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వృద్ధులను ఉద్దేశించి కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొత్తగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్న వారు తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవాలన్నారు. లేదంటే వారి జీతాల నుంచి 10 శాతం కోత విధించి తల్లిదండ్రులకు దక్కేలా చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని వారికి నియామక పత్రాలను అందజేస్తున్న సమయంలో పేర్కొన్నారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగుల తల్లిదండ్రుల సంక్షేమ చట్టం-2026ను కూడా తీసుకొచ్చారు. వయోవృద్ధులకు కోసం కమిషన్ను సైతం నియమించారు.
అయినా సరే మార్పు కొంచెం కూడా రాలేదు. కొందరు ఉద్యోగులు చట్టం గురించి పట్టించుకోకుండా తల్లిదండ్రులను సరిగా చూడకుండా వదిలేస్తున్నారు. ఈ కొత్త చట్టం కింద ఇప్పటికే కొన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ నుంచి మూడు వచ్చాయి. నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల నుంచి ఒక్కోటి చొప్పున ఐదు కేసులు కమిషన్ దృష్టికి వచ్చాయి.
|అత్యధిక కేసులున్న జిల్లాలు
|జిల్లాలు
|కేసుల సంఖ్య
|హైదరాబాద్
|1078
|మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి
|989
|రంగారెడ్డి
|912
|కరీంనగర్
|716
|నల్గొండ
|614
|హనుమకొండ
|417
కన్నీళ్లు మిగుల్చుతున్న కన్నబంధం - రోడ్డుపాలవుతున్న తల్లిదండ్రులు