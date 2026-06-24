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'జంక్​ఫుడ్​తో ఫుల్'​గా లంచ్​ బాక్స్​లు​ - తీరు మారితేనే మేలంటున్న నిపుణులు

నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అధ్యయనంలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు - తెలియకుండానే పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలోకి నెడుతున్న తల్లిదండ్రులు - 34 శాతం ప్రాసెస్​ చేసిన ఆహారం

CHILDREN LUNCH BOX WITH JUNK FOOD
CHILDREN LUNCH BOX WITH JUNK FOOD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 1:41 PM IST

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Children Lunch Box Filling With Junk Food : వేసవి సెలవుల తర్వాత పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. పిల్లలు స్కూల్​కు వెళ్తున్నారు. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలను నిద్రలేపడం, వారిని స్కూల్​కు తయారు చేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఇలా ఉదయం పూట చేసే పనులన్నీ తరచూ గందరగోళంగా ఉంటాయి. ఈ హడావిడిలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల పోషక విలువలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఇల్లాలికి ఆ సమయం లేక లంచ్ బాక్సును జంక్ ఫుడ్‌తో నింపుతున్నారు. తమ పిల్లలు ఇలాంటి ఆహారాలనే ఇష్టపడతారని భావించి తరచూ చిరుతిండినే ఎక్కువగా ప్యాక్​ చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడంతో తల్లిదండ్రులు వారికి తెలియకుండానే పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తున్నారని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

లంచ్​ బాక్స్​లపై అధ్యయనం : నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్​ఐఎన్​) గతంలో పిల్లల లంచ్ బాక్సులపై ఒక అధ్యయనం నిర్వహించింది. వాటిలో 34 శాతం ప్రాసెస్ చేసిన జంక్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయని గుర్తించింది. ఎన్​ఐఎన్​ మాజీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఈ విషయంపై స్పందించారు.

'జంక్​ ఫుడ్​ను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడంతో పిల్లల్లో ఊబకాయానికి దారితీస్తుంది. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, గుండె జబ్బులతో పాటు ఇతర అనారోగ్యాల బారిన పడతారు' - డాక్టర్ లక్ష్మయ్య, ఎన్​ఐఎన్​ మాజీ శాస్త్రవేత్త

కొనితెచ్చుకుంటున్న ఆహార సమస్యలు : జంక్ ఫుడ్స్‌లో చక్కెర, కొవ్వులు అలాగే ఉప్పు అధిక స్థాయిలో ఉంటాయి. శుద్ధి చేసిన మైదా పిండిని ఎక్కువగా వాడటం వల్ల కడుపులో అసౌకర్యం, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.ఈ ఆహారాలలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ అవసరమైన పోషకాలు లోపిస్తాయి. దాంతో ఇది పిల్లల్లో ఊబకాయానికి దారితీస్తుంది. ఐరన్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రోటీన్ లోపాలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయి. వారిలో చురుకుదనాన్ని తగ్గుతుంది. చాక్లెట్లు, కేకులతో పాటు ఇతర అధిక చక్కెర పదార్థాలను తినడం వల్ల దంతాలు పాడవుతాయి, అలాగే అధిక కేలరీల కారణంగా బరువు పెరుగుతారు. వారిలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది.

ఆహారంలో సమతుల్యత ముఖ్యం :

  • లంచ్ బాక్సుల కోసం ఇంట్లో తయారుచేసిన ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
  • భోజనంలో సగం పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో నిండి ఉండాలి. మిగిలిన సగంలో ఒక భాగం తృణధాన్యాలు, మిగిలినవి ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • పెద్ద పిల్లల లంచ్ బాక్సులలో అన్నం, పప్పు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, గుడ్లు, చికెన్, చేపలు వంటి పదార్థాలను చేర్చండి.
  • చిన్న పిల్లలు తరచుగా ఆకుకూరలు కూరగాయలు తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకు చపాతీలు, దోసెలు, ఇడ్లీలు అందమైన ఆకారంలో చేసి వారి బాక్స్​లో పెట్టాలి.
  • వారానికి ఒకసారి వారికి ఇష్టమైన వంటకాలు తయారు చేసి పెట్టండి. అప్పుడప్పుడు చిన్న చాక్లెట్ తినడానికి అనుమతించండి. లేకపోతే వారు బయట జంక్ ఫుడ్ తినే అలవాటును పెంచుకోవచ్చు.
  • చపాతీ, పప్పు, లెమన్​ రైస్​, పుదీనా రైస్​, పూరీ, రైతాతో వెజిటబుల్ బిర్యానీ, చట్నీతో ఇడ్లీ, ఉడికించిన గుడ్లు వంటివి భోజనంలో అందించండి.
  • జ్యూస్‌కు బదులుగా పండ్ల ముక్కలను ఇవ్వాలి. అలాగే టమోటాలు, బీన్స్, క్యారెట్లు తినేలా అలవాటు చేయించాలి.
  • ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం చిరుతిండిగా వేయించిన లేదా ఉడికించిన వేరుశెనగలు, కాబుల్​ శనగలు, పాప్‌కార్న్, బెల్లం లడ్డూలు, ఖర్జూరాలు, అరటిపండ్లు, ద్రాక్షపండ్లు, రాగి బిస్కెట్లు వంటివి వాటిని ఇవ్వాలి.

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పిల్లల లంచ్​బాక్స్​ల్లో జంక్​ ఫుడ్​
CHILDREN LUNCH BOX WITH JUNK FOOD

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